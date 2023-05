Érika Aponte, la joven asesinada en Unicentro, no habría recibido la protección requerida: esto es lo que dice la Procuraduría

Érika Aponte, víctima de feminicidio por parte de su expareja sentimental, Cristián Rincón, en Bogotá.

Funcionarios de Bogotá está en la mira de la Procuraduría General de la Nación por la presunta desatención en el caso de Érika Aponte, una joven víctima de feminicidio hace unos días en un centro comercial ubicado en el norte de la ciudad.

Es de recordar que la joven de 26 años fue asesinada por su expareja sentimental en el centro comercial Unicentro el domingo 14 de mayo de 2023, cuando se celebraba el Día de la Madre. El hecho ocurrió cuando la mujer fue interceptada por el sujeto en su lugar de trabajo.

Luego del feminicidio han salido a la luz detalles del martirio que vivió la joven en la relación y tras salir de ella. Además, las presuntas irregularidades en todo el proceso de denuncia y solicitud de medidas de protección a las autoridades ante las constantes amenazas que recibía por parte de Christian Rincón.

Este jueves 25 de mayo de 2023 la Procuraduría anunció que investigarán a funcionarios por presunta desatención a las denuncias de Érika Aponte, víctima de feminicidio en Bogotá.

El Ministerio Público informó que ya se abrió el proceso de indagación a funcionarios por determinar del Distrito de Bogotá, por la presunta omisión a las medidas de seguridad y protección solicitadas por la víctima, ante las amenazas que sufría por parte de su pareja en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con la información entregada por el organismo de control, se evalúa si la joven acudió a la casa de la justicia ubicada en la localidad de Usme para solicitar medidas de protección.

En esa línea, lo que busca la Procuraduría es establecer si los funcionarios del lugar atendieron la petición de la víctima de feminicidio y se dio trámite para garantizar medidas que protegieran su vida y su integridad, o si simplemente se omitió todo el proceso, lo que habría facilitado el actuar de Rincón.

“Se verifica si los servidores públicos atendieron el llamado de Aponte adecuadamente y si activaron las medidas apropiadas para el cuidado de la solicitante. La Procuraduría busca esclarecer los hechos que son objeto de investigación y se ordenó la práctica de las pruebas necesarias en las entidades para conocer las acciones llevadas a cabo”, señalaron desde el Ministerio Público.

La declaración de Érika Aponte ante las autoridades cuatro días antes de sus asesinato

Es de recordar que la joven, en medio del temor por las amenazas y comportamientos de su expareja, también acudió a la comisaría de familia de Soacha para pedir ayuda.

Partes del testimonio que entregó ante esa entidad fueron reveladas en su momento por el diario El Tiempo. En ellas es posible establecer que la mujer manifestó de distintas maneras que temía por su vida.

Así mismo, de acuerdo con su relato, se conoció que el asesino la había buscado en su lugar de trabajo solo unos días antes de cometer el feminicidio.

“El día 7 de mayo de 2023, siendo las 10:30 p. m., yo estaba realizando el cierre de donde trabajo y Christian se presentó ahí a decirme que necesitaba verme, que me amaba y que quería estar conmigo, me dijo que yo soy la mujer de él y que tengo que estar con él”, relató la joven.

“Me fui al parqueadero y cuando iba a prender la moto él me dijo: ‘Espere un momento’. Y cogió un cable (de la moto) que había desconectado y lo volvió a conectar. Yo no me había dado cuenta y le pregunté que por qué hacía eso y me dijo que si no lo hacía yo me iba y no lo esperaba. Me dio mucho miedo. Me pudo haber desconectado los frenos”, añadió.

La mujer pidió a la comisaria de familia en Soacha ayuda, indicando que había tenido que soportar ataques físicos y psicológicos por parte de su expareja en más de una ocasión durante los más de diez años que convivieron, afirmando que su hijo había sido parte de algunos de ellos y que en una ocasión, incluso, amenazó con asesinar a su padre.