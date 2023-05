La FIFA recordó la participación de James Rodríguez en el mundial sub-20

El cucuteño fue una de las figuras de la Tricolor en 2011. Imagen: Colprensa

El mundial sub-20 de Argentina ya está en marcha en el que la selección Colombia arrancó con pie derecho tras imponerse 2-1 sobre Israel con anotaciones de Óscar Cortés y Gustavo Puerta, que le dieron los primeros tres puntos a la Tricolor sobre los europeos que se fueron arriba en el marcador por intermedio de Dor Turgeman desde los 12 pasos.

Te puede interesar: La Selección Colombia debutó con victoria sobre Israel en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Argentina 2023

La próxima salida de los cafeteros será miércoles 24 de mayo desde las 4:00 p. m hora colombiana ante Japón con trasmisión de Gol Caracol. Los Samurais Azules se impusieron en el debut ante Senegal, por la mínima diferencia con anotación de Kuryu Matsuki.

Previo al encuentro ante la selección de Israel, la FIFA recordó a James Rodríguez en sus redes oficiales. El ente rector del fútbol mundial realizó varias publicaciones del futbolista cafetero, la más destacada fue Instagram en el que colgó un video de lo que la presentación del cucuteño en el mundial sub-20. “Goles, magia y habilitaciones! Colombia disfrutó de un 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗼𝘀𝗼 @jamesrodriguez10 en la #U20WC del 2011″.

El colombiano fue de las estrellas en 2021. Captura: @fifaworldcup/Instagram

Las imágenes corresponden al 2011, cuando la copa del mundo se realizó en Colombia. En aquella ocasión James Rodríguez tenía 20 años y empezaba a despuntar tras su paso por Banfield de Argentina, con el que se coronó campeón en 2009 bajo la dirección técnica de Julio César Falcioni.

Te puede interesar: Con bandera de Palestina, hinchas colombianos provocaron a simpatizantes de Israel

La Tricolor tuvo un pobre desempeño en el Sudamericano de la categoría que se llevó a cabo en Perú, sin embargo; en el campeonato de Torneo Maurice Revello (Antes Esperanzas de Toulon), el combinado cafetero tuvo una sobresaliente actuación quedando campeón tras derrotar en la final a Francia desde los doce pasos.

En suelo Galo, la selección Colombia dejó buenas sensaciones en la que James Rodríguez en compañía de Edwin Cardona fueron los dueños en el medio campo de la escuadra conducida por Eduardo Lara.

Te puede interesar: Así fue el reencuentro de Falcao y James en Madrid: “Te quiero, hermano”

No obstante, esta sociedad no pudo ser una realidad en dicho mundial, ya que por temas que hasta la fecha no son del todo claros, Edwin Cardona se quedó por fuera de la convocatoria de Eduardo Lara, que prefirió a Michael Ortega, hoy en el fútbol boliviano.

La selección Colombia integró el Grupo A junto con Corea del Sur, Mali y Francia. Precisamente el debut de la Tricolor, fue ante los europeos en el Nemesio Camacho El Campín. La visita se fue arriba en la contienda con un tanto Gilles Sunu sobre los 21 minutos.

Colombia igualó desde el punto blanco del penal por intermedio de James Rodríguez, mientras que Luis Fernando Muriel en doble oportunidad y Santiago Arias sellaron la victoria del combinado nacional 4-1 sobre Francia. El ex Real Madrid volvió a decir presente en el marcador en la victoria en el Coloso de la 57, 2-0 sobre Malí.

En el cierre de la fase de grupos, los dirigidos por Eduardo Lara derrotaron con tanto de Muriel a Corea del Sur para certificar la clasificación a los octavos de final en el que se vieron las caras con Costa Rica, al que derrotaron de la manera ajustada 3-2 en Bogotá en donde James Rodríguez marcó el gol de la victoria en el tiempo de adición.

En cuartos de final, México acabo con las ilusiones de la selección Colombia al superarlo en la capital de la República 3-1. Los números de James en esta competición fueron de tres goles e igual número de asistencias, ese mismo año debutó con el combinado mayor de la mano de Leonel Álvarez.