Mabel Cartagena

En su actual faceta como creadora de contenido, Mabel Cartagena suele compartir con sus seguidores en las redes sociales cada detalle sobre su cotidianidad. Ahora, por ejemplo, dio una muestra de cómo es su lujoso apartamento, al cual le está haciendo algunas remodelaciones. Así las cosas, la expresentadora de televisión comenzó por decir desde sus Historias de Instagram: “Hoy es domingo de decoración”.

A su vez, enseñó la sala y la zona del comedor, todo en tonos blancos, grises y beige con decorados en azul oscuro. También compartió que piensa hacer varias molduras en las paredes de la sala y la que está al entrar al apartamento. Por otro lado, tras la insistencia de sus seguidores, reveló cuáles son los colores de sus paredes: al natural y blanco durazno. Luego se dirigió hacia el estudio que está en plena modificación y resaltó que será “un salón muy minimalista”. Tendrá un gran sofá en forma de L y en color gris, un televisor, además de un escritorio.

Así es el lujoso apartamento de Mabel Cartagena (Parte 1)

Así es el lujoso apartamento de Mabel Cartagena (Parte 2)

“El tema de decorar todo con accesorios azules, no se imaginan, moría por tener la casa con estos tonos... pero lo voy a tener una temporada porque yo suelo aburrirme rápido de ciertos tonos. Como a mí me gusta mucho todo lo que sean tonos naturales, tonos neutrales... después de la temporada que viene voy a cambiar todo lo azul, todos los accesorios, por un tono más así (beige) y no me gusta tanto tener cosas de metal o en dorado y plateado, todo más bien mate y en color tierra”, aseguró.

Finalmente, Mabel Cartagena mostró la cocina, espacio que no le gusta para nada en su casa y que piensa cambiar por completo. “Es muy maluca”, resaltó al respecto. “Este es el proyecto que tengo para los próximos meses, cambiar toda la cocina, no me gusta ni cinco. Este mesón es el más barato y más feo que pudieron haber puesto, con el tiempo se comienza a poner amarillo”.

A continuación, las publicaciones compartidas por la barranquillera en sus redes sociales:

Así es el lujoso apartamento de Mabel Cartagena (Parte 3)

Así es el lujoso apartamento de Mabel Cartagena (Parte 4)

Así es el lujoso apartamento de Mabel Cartagena (Parte 5)

Mabel Cartagena tras ver la foto que le pusieron en su perfil en Wikipedia: No sean hijuemadres

Mabel Cartagena siempre encuentra la manera de hacer reír a sus seguidores con su carismática personalidad. Y recientemente la expresentadora se refirió a su perfil en Wikipedia hablando jocosamente de la fotografía que le pusieron en dicha página, además de que fuera compartido su nombre completo. De este modo, dijo sobre el primer punto: “¿Quién fue el hijo de p* que me puso esa foto en Wikipedia? o sea, ¿tú estás viendo cómo me veo? Tengo 50 mil fotos y me vienen a poner esta foto. No, hombre, sean serios, no sean hijuemadres”, reseña Publimetro sobre lo expresado por Cartagena en sus Historias de Instagram.

Respecto de la publicación de su nombre completo, la ahora creadora de contenido comentó con tono sarcástico: “Aparte me pusieron Mabel Patricia Cartagena Serrano. Faltó mi cédula, o sea, alias ‘La Gordi’”. Vale recordar que la barranquillera se refiere a sus seguidores como ‘Gordi’.

A continuación, parte de la publicación realizada por la barranquillera:

“No sean hijuemadres”, Mabel Cartagena tras ver la foto que le pusieron en su perfil en Wikipedia

Por otro lado, no sobra mencionar que Mabel Cartagena realmente nació en Bucaramanga, pero solo vivió allí los dos primeros meses de su vida. De resto se le conoce como barranquillera; sin embargo, tiene muy presentes en su vida sus dos culturas. Aunque ya no figura en la televisión y no pareciera tener muchas ganas de volver a la pantalla chica, como creadora digital le ha ido bastante bien. Si se habla de sus seguidores en redes sociales, al menos en cuentas como Instagram ya casi reúne los dos millones de followers.