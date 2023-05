La terrible experiencia de Karol G y Anuel en un Slingshot

En redes sociales compartieron las imágenes de Karol G y Anuel en un Slingshot. Crédito: Redes sociales

En los últimos años, Karol G ha demostrado que poco a poco superó la experiencia vivida junto al cantante de música urbana Anuel AA, pero, al igual que en cualquier relación, los recuerdos y las vivencias existieron y aún quedan en la memoria de los dos, o por lo menos, en las redes sociales.

Así quedó en evidencia cuando usuarios compartieron en estas un video de la pareja mientras vivían un terrible momento a bordo de una de las atracciones más extremas que se puede encontrar en los parques de diversiones o ferias, el Slingshot.

Esta atracción consiste en dos puestos en los que se sientan las personas para ser catapultadas a alta velocidad donde, en algunos casos, pueden llegar a alcanzar una altura de 100 metros, por lo que es un choque de velocidad y altura que puede llegar a generar desmayos.

Pero, ese no fue el caso de Karol y Anuel; aunque la experiencia fue extrema y los dos se vieron visiblemente afectados, ninguno de los dos se desmayó, pero sí se marearon, inclusive, la cantante colombiana aseguró que quería vomitar.

Antes de comenzar la aventura, los dos cantantes se veían nerviosos y con la adrenalina arriba, pero lo más romántico es que Anuel le dijo a Karol, “diablos, las cosas que yo hago por ti”, mientras la persona encargada de manejar la atracción le dijo a la paisa, “bueno Karol, despídase”, y la cantante de éxitos como ‘TQG’ no tuvo más palabras que “no, no, no, ah es que ¿sí ve?”.

Ya con la atracción lista para comenzar, la emoción de la expareja siguió y mientras Karol gritaba de la ansiedad Anuel dejaba escapar sus nervios muy a su estilo, “diablo, hijueputa, yo no sé ¿por qué?, mera no quiere morirse, dale nos fuimos, dale zúmbale”.

El vuelo no duró más de unos segundos, pero las reacciones en el aire fueron lo más divertido de la experiencia, pues tanto Karol como Anuel sintieron el efecto de pasar de cero a cien kilómetros en vertical en pocos segundos, “diablo, hijueputa”, fueron las primeras palabras del cantante de música urbana, mientras que su expareja, solo tocía agregó, “mera, mera, ¿qué está pasando?”, Karol reconoció que se vio afectada por la atracción, pues quería vomitar.

“Uy estoy mareada, por Dios, voy a vomitar”.

Tras la fatídica sentencia de Karol, Anuel le dijo que se tranquilizara que ya se había acabado, “que vomitarte, mera que ya se acabó”, pero la tensionante experiencia no había terminado, pues los dejaron varios metros suspendidos en el aire, lo que provocó el desespero de Anuel, mientras Karol trataba de recobrar las fuerzas.

“Ya pero bájenos de aquí, porque estos se creen que uno se va a quedar todo el día aquí trepao, perro hijueputa bájame, mera yo me desespero, bájenos de aquí puñeta”.

Tal vez, ese tipo de experiencias fue lo que mantuvo tan unida a la pareja, pues mientras estuvieron en la relación fueron catalogados como una de las mejores parejas del género urbano, puesto que se veían muy felices y contentos cuando compartían fotografías y videos en sus redes sociales.

Por ejemplo, una de las canciones más representativas que llegaron a grabar Karol y Anuel fue titulada ‘Secreto’, y en el video oficial compartieron videos y algunos de los momentos más significativos de la visita del cantante boricua a Medellín, mientras sorprendía a Karol con regalos de rosas y en su visita al Peñol donde disfrutaron de motos acuáticas.

Esa podría ser la razón por la que Anuel está haciendo lo posible por recuperar a su “Bebecita”, pues en las últimas semanas ha compartido varias publicaciones dedicadas a Karol con el fin de llamar su atención y volver a la relación.