La representación de Colombia en Cannes 2023 va de la mano de las mujeres

Del 16 al 27 de mayo se celebrará la versión 76 del Festival de Cine de Cannes, uno de los eventos más importantes del séptimo arte. La representación de Colombia en el certamen estará a cargo de dos mujeres, Carla Melo Glampert y Marta Rodríguez. En ambos casos se trata de bogotanas que exploran la realidad y violencias que deben experimentar las mujeres en su diario vivir

La perra: “Ser hija, ser madre, ser perra. Volverse mujer”

Se trata de un cortometraje animado de 14 minutos de duración, cada fotograma fue dibujado a mano en tita y acuarelas. Su creadora es Carla Melo Glampert, artista visual egresada de la Universidad Javeriana.

Ha incursionado en este campo con otras dos obras, ‘Por ahora un cuento’ (2018) y ‘RUIDO’ (2019), ambos concursaron en festivales de cine, pero con ‘La Perra’ Melo competirá en Cannes.

La producción fue liderada por el director Franco Lolli, recordado por dirigir obras como ‘Litigante’ (2019) o ‘Gente de Bien’ (2014), en asociación con Capucine Mahé. Ambos impulsaron el proyecto desde su productora Evidencia Films, creada en 2011, la obra fue coproducida por Arte France y apoyada por Proimagenes e Idartes.

“¡Nos da una inmensa alegría que LA PERRA, nuestra primera experiencia de producción en animación, haga parte de los 11 cortos de la Competencia oficial del próximo Festival de Cannes!”, aseguraron desde las redes de Evidencia.

El corto expresa el tránsito de la niñez a la adolescencia de una mujer, acompañada de su perra. La artista ha comentado que se inspiró en su vida personal, durante un momento en que atravesaba por la búsqueda de aprobación y seguridad, al tiempo que experimentaba el miedo y la culpa.

Melo se convierte en la primera mujer colombiana que participa en la competencia oficial de Cannes; así mismo, se trata de la primera película profesional de animación nacional que concursa en la historia cinematográfica del país. El corto fue seleccionado de un total de 4.288 postulaciones a la categoría.

“Hacia esa misma época, empecé a desarrollarme y me sentía muy mal en mi cuerpo. Empecé a salir mucho en las noches y a tener novios, buscando una seguridad que no tenía en casa, una especie de aprobación a través de la mirada del otro… claramente, no la encontré. Me sentía cada vez más insegura, llena de culpa, con miedo y viviendo acosos que creía normales”, aseguró la directora, en declaraciones retomadas de El Tiempo.

Amor, mujeres y flores: ¿Cuál es el costo de la belleza?

Amor, mujeres y flores. Fundación Cine Documental.

Es un documental realizado en 1984 en el que se expone como la industria de la floricultura, tan importante para el país, usaba pesticidas prohibidos en los Estados Unidos y sometían a las trabajadoras a condiciones laborales precarias. Para su elaboración se recogieron los testimonios de varias mujeres durante cinco años, además de seguirlas en su día a día.

“El documental Amor, mujeres y flores dirigido por Marta Rodríguez y Jorge Silva denuncia antes de tiempo el uso de pesticidas en los campos de flores de la sabana colombiana, así como las condiciones laborales de la mano de obra mayoritariamente femenina. Partiendo de un enfoque antropológico, la película recoge durante cinco años los testimonios de los trabajadores y los sigue en su vida cotidiana. Una película pionera sobre la emancipación, la dignidad y la lucha por el medio ambiente” reza la sinopsis.

Rodríguez es una de las documentalistas más relevantes del país, dentro de su obra figura ‘Camilo Torres, el amor eficaz’ (2022), ‘Las Voces del Silencio’ (1996), ‘Chircales’ (1972). “En la actualidad, Marta emprende un trabajo cinematográfico sobre su docente y mentor, el sacerdote, cristiano, sociólogo y humanista, Camilo Torres Restrepo, un documental que desdibuja al cura guerrillero para traer el amor eficaz a la actualidad”, se cuenta en su página web.