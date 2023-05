Esto dicen sobre Óscar Iván Zuluaga los testigos en el caso en su contra por la supuesta recepción de dineros de Odebrecht para su campaña presidencial

En el año 2020, es de recordar, Amparo Cerón salió de la Fiscalía, y las investigaciones quedaron guardadas en su despacho y no hubo decisiones frente al caso

El nombre de Óscar Iván Zuluaga ha estado dentro del debate público nacional a causa de las acusaciones en su contra por, presuntamente, haber cometido delitos relacionados a fraude procesal y falsedad en documento, todo esto, en lo que respecta al polémico caso de corrupción de Odebrecht. El principal testigo en su contra es Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías. La revista Cambio, en medio de la espera por conocer las decisiones de la Fiscalía ante el caso, expuso las pruebas con las que se inculpan al excandidato presidencial del uribismo.

Te puede interesar: Caso Odebrecht: Exdirector de Invías será testigo contra Oscar Iván Zuluaga por enriquecimiento ilícito

Tal y como lo recopila el medio de comunicación reseñado, las pruebas en contra de Zuluaga se remontan al año 2017. En aquel momento, era la exfiscal Amparo Cerón la que estaba al frente de la investigación de Odebrecht, cuando la Fiscalía General de la Nación estaba encabezada por Néstor Humberto Martínez. Fue el 27 de abril del 2017, entonces, cuando Cerón escuchó al expresidente de Odebrecht en Colombia Eleuberto Antonio Martorelli, quien habló de la forma en la que aquella multinacional quiso apoyar la campaña por la jefatura del Estado que desarrollaba Zuluaga.

Según Martorelli, Arizabaleta acudió a él durante el año 2014. En aquel momento le contó que trabajaba para la campaña de Zuluaga y que necesitaba que lo contactara con el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, pues querían contratarlo. Aquella cita habría ocurrido en febrero de 2014, en un hotel cercano al aeropuerto internacional de São Paulo, Brasil. Eleuberto Antonio Martorelli reveló, en su audiencia, que Odebrecht había cubierto la deuda que tenía la campaña tenía con el publicista.

Te puede interesar: Uribe lanzó duro ataque a Juan Manuel Santos: “Regaron dinero originado de Odebrecht”

“DANIEL GARCÍA me confirmó la contratación de DUDA MENDONÇA, indicando que el publicista le había solicitado a la campaña un pago adicional de USD $ 1,5 millones de lo que habían acordado. Yo he interpretado este comentario como un mensaje para que la Compañía (Odebrecht) apoyara a la campaña, pagando los costos adicionales reclamados por el publicista. Decidí llevar el asunto ante mi superior inmediato, el señor LUIS MAMERI, cuando he ponderado que sería interesante apoyar la campaña del señor OSCAR IVÁN ZULUAGA, porque venía subiendo en las encuestas y podría estar en la segunda vuelta de las elecciones”, inició diciendo, Martorelli, ante la fiscal.

Tal y como lo recopila el medio de comunicación reseñado, las pruebas en contra de Zuluaga se remontan al año 2017

“Después de obtener la autorización de mi superior LUIZ MAMERI, hice una programación junto al Departamento de Operaciones Estructuradas, para que procediera el pago por un valor de hasta USD $ 1,5 millón directamente al publicista, ya que tenía contratos con la Compañía en Brasil. Tan pronto hice la programación, informé al señor DANIEL GARCÍA ARIZABALETA, en una siguiente reunión en las oficinas de la Compañía en Bogotá, indicándole que no se preocupara con cualquier cobranza adicional reclamada por el señor DUDA MENDONÇA, porque la Compañía había resuelto asumir de forma directa el pago adicional con el publicista en Brasil”, añadió.

Te puede interesar: Estafa a la elite bogotana: el Gobierno haría parte de la investigación

Los pagos, dijo, tenían un valor aproximado de USD $1,6 millones. “Los valores fueron transferidos a una empresa offshore denominada TOPSAIL HOLDING, posiblemente empresa del señor DUDA MENDONÇA”, recalcó. La fiscal del caso, entonces, procedió a comprobar esta versión llamando a audiencia a Luiz Antonio Mameri, exdirector de Odebrecht para América Latina. El entonces funcionario explicó que su labor dentro del proceso de apoyo a la campaña fue, solamente, autorizar la transacción el pago.

La fiscal continuó escuchando testimonios y llegó el turno de Luis Carlos Batista Filho, administrativo de Odebrecht y contacto en común entre Daniel García Arizabaleta y el publicista Duda Mendoza, quien aseguró que los había presentado, después de que Martolleri pidiera la introducción.

A las entrevistas de la fiscal Amparo Cerón se sumó la hecha a Eduardo Zambrano, representante de la empresa Consultores Unidos, compañía señalada del lavado de dinero que entró a Colombia gracias a Odebrecht. En su audiencia confesó, a cambio de beneficios legales, que la empresa, mensualmente, le pagaba un dinero a Arizabaleta de parte de Odebrecht.

En el año 2020, es de recordar, Amparo Cerón salió de la Fiscalía, y las investigaciones quedaron guardadas en su despacho y no hubo decisiones frente al caso.

La revista Cambio, con el objetivo de entender el detenimiento del proceso, contactó a Néstor Humberto Martínez, quien comentó que “la información reposa en los comunicados de prensa de la época, desde cuando se abrió esa línea de investigación por parte de los fiscales encargados del caso, quienes además dieron traslado al Consejo Nacional Electoral”.