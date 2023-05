Junior continuará en crisis para el segundo semestre de 2023, según “Bolillo Gómez”

Junior de Barranquilla fue eliminado de los cuadrangulares en la Liga Betplay 2023. Twitter Junior FC

El Junior de Barranquilla comenzó el jueves 18 de mayo su periodo de vacaciones tras la eliminación en la Liga Betplay 2023, torneo del cual salieron pese a que superaron 2-0 al Atlético Huila, pero no les alcanzó para quedarse entre los ocho primeros del campeonato colombiano.

Te puede interesar: Carlos Bacca tiene los días contados en el Junior de Barranquilla

El fracaso de los Tiburones en el primer semestre se compone de eliminaciones tempranas tanto en el certamen local como la Conmebol Sudamericana, en la que cayó 1-0 frente al Tolima en fase previa, y no se demostró la fuerte inversión en la nómina para pelear cada competencia en la temporada.

Con la llegada de Hernán Darío Gómez como entrenador se espera que las cosas en Junior vayan cambiando y se vuelva a colocar al equipo en finales, pero el técnico dio una pésima noticia para los aficionados y que no augura un buen futuro para lo que seguirá del 2023.

“Un daño grande”

Hernán Darío Gómez habló con los medios de comunicación después de una reunión que tuvo con el presidente del Junior, Fuad Char, sobre el futuro de la nómina para el segundo semestre y dejó claro que las cosas no parecen buenas de cara a lo que seguirá en la temporada.

Te puede interesar: ‘Bolillo’ Gómez vs. Carlos Bacca tras el empate de Junior FC ante Deportivo Pereira: “Si él está disgustado, yo también”

Bolillo explicó que lo que pasó en el reciente campeonato colombiano fue un golpe enorme para la plantilla profesional y el trabajo para que todo mejore, tanto en la parte deportiva como anímica, no se concretará en cuestión de tres meses, sino que podría demorar más tiempo.

El entrenador aseguró que el equipo “tiene un daño grande que no se va a corregir en 3 meses”. Video El Ámbito

“El Junior tiene un daño grande y no se va a corregir en el próximo semestre. No se corrige porque es difícil la reestructuración del Junior para el torneo en tres meses y se va a trabajar para eso, pero hay equipos que están en las finales con tres o cuatro años de trabajos y técnicos estables: Águilas, Alianza, Millonarios, Chicó”, dijo Gómez.

Te puede interesar: Juan Fernando Quintero no se aguantó meme de los hinchas del Júnior y les respondió

Sobre los conjuntos que llevan un proceso de mayor tiempo, Bolillo aseguró que “vienen trabajando juntos hace mucho tiempo y esa es una de las ideas que puede tener Junior, hacer un trabajo a largo plazo y ser sólidos en la idea, en el juego y con nóminas estables”.

Altas y bajas

Sobre el tema de la llegada y salida de futbolistas para el Junior, que aprovechará el periodo de transferencias a mitad de año para reestructurar la nómina, Bolillo Gómez no dio detalles porque todavía no sabe cómo será el proceso: “Si se viene tocando, pero no es claro todavía, veo todo eso muy difícil y esta no es época para hablar de salir, pero vertemos cómo se puede hacer”.

Luis Sandoval fue desvinculado del Junior de Barranquilla tras verse involucrado en actos de indisciplina (@luis.sandoval9/Instagram)

El entrenador aprovechó para aclarar la situación de los cuatro jugadores acusados de indisciplina y cuyo hecho fue determinante para la eliminación: “Vamos a ver cómo se resuelve esa situación, todavía no lo hemos conversado, de ese tema no puedo hablar por el momento”.

Sin descanso para “Bolillo”

El técnico de Junior aseguró que sus dirigidos estarán en periodo de vacaciones, pero él y sus colegas continuarán trabajando de cara a la pretemporada en mitad de año y comenzar de la mejor manera el torneo Finalización 2023 y la Copa Betplay.

“Estos días de descanso vamos a estar reunidos, vamos a pasar informe de todo lo que se hizo en este torneo y tratar de ver qué vamos a hacer en el nuevo torneo”, explicó el entrenador a la prensa y también dio a conocer su plan de trabajo con los jugadores: “10 días de receso y 45 días para una buena pretemporada y todos los trabajos que necesitan los muchachos”.