Bogotá se prepara para convertirse en el Templo de los Disfraces y el Baile con Swedish House Mafia

Los artistas y productores Sebastian Ingrosso, Axwell y Steve Angello llenarán de música electrónica la capital después de casi 13 años de haberse presentado en la ciudad. Su visita hace parte de una gira por Latinoamérica que empezará en Colombia.

Las boletas para clientes del grupo Aval estuvieron disponibles hasta el 18 de mayo a las 9 de la mañana. Dicha preventa debía cumplir con un aforo máximo del 70% de la totalidad, incluyendo reservas técnicas, de artistas o de patrocinadores que pudieran ser liberadas para su venta, según información de Entradas Amarillas.

Sin embargo, el público general todavía tiene oportunidad de conseguir cupos para el concierto, que estarán disponibles hasta agotar existencias. Hay que tener en cuenta que los sitios autorizados para su comercialización advierten que se están vendiendo rápido.

Swedish House Mafia en concierto en Bogotá. Entradas al público general desde $179.000 pesos. Cortesía: TaquillaLive.

Los precios de las entradas oscilan entre los $179.000 pesos y los $379.000 pesos, sin incluir servicio. Por el contrario, si los interesados quieren tener su espacio en el Coliseo Live y pagar un costo adicional por otros beneficios, tendrán que cancelar desde $212.000 pesos hasta $448.000 pesos.

Frente a la distribución de las ubicaciones planteadas para el evento, Entradas Amarillas hace la observación de que esta puede variar sin previo aviso. Añade, que no se permitirá el ingreso de menores de edad y que, si alguien que no cumple con este requisito, compra una entrada y solicita el ingreso al concierto, no podrá pasar y tampoco se le reembolsará el dinero.

El evento empezará a las 10 de la noche, pero el ingreso estará permitido desde las 7 de la noche. “El 27 de octubre el Coliseo Live de Bogotá se transformará en el Templo de los Disfraces y el Baile en una fiesta que marcará nuestras vidas: Swedish House Mafia en vivo”, dice la publicidad del gran concierto.

Con estas condiciones, los bogotanos ya pueden prepararse para la llegada delos DJ, quienes hace poco sacaron su último álbum Paradise Again. Este tiene colaboraciones con reconocidos artistas como The Weekend, Jacob Mühlrad, Seinabo Sey y Sting. Un total de 17 canciones componen el nuevo disco; entre ellas están “Calling On”, “Home”, ″19.30″ y “Another Minute”.

Sin embargo, en los seguidores de Swedish House Mafia persisten grandes éxitos como “Don´t You Worry Child”, “One (Your Name)” y “Save The World”, que hacen parte de su segundo álbum Until Now, el cual salió en octubre de 2012 con la discográfica Virgin.

Historia de Swedish House Mafia

Ingrosso, Axwelll y Angello publicaron su primer sencillo juntos en mayo de 2009, titulado Leave the World Behind. El éxito de este logró que para 2010 los artistas pudieran dar a conocer su primer álbum completo, llamado Until One.

El gran disco está compuesto por canciones como “How Soon is Now”, en colaboración con el famoso Dj David Guetta y Julie McKnight; “Meich / Clocks”, en conjunto con Dirty South y Coldplay; y “One More Time”, en compañía del dúo francés de música electrónica Daft Punk.

Para finales de 2012, el trío anunció su separación. Así, su última actuación en los escenarios se llevó a cabo en 2013 en el Ultra Music Festival. Luego, estuvieron trabajando en sus producciones por separado.

Fue para 2018 que los artistas confirmaron su regreso como agrupación para presentarse en el Ultra Music Festival.

Ahora, la gran banda, que ha sido referente del Electronic Dance Music (EDM), regresa a Latinoamérica. Este tipo de música electrónica que se compone por géneros como el house, techno, trance, hard dance y dupstep.

La gira del grupo pasará por Colombia, luego irá a Ciudad de México (México), el 28 de octubre; a Lima (Perú), el 3 de noviembre; y a São Paulo (Brasil), el 4 de noviembre.