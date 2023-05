No paran los feminicidios en Colombia: capturado hombre que asesinó y enterró a su pareja en el patio de su casa

Carlos Manuel Villareal Mercado alias ‘el Mono’ fue capturado por feminicidio

Carlos Manuel Villareal Mercado, alias ‘el Mono’, fue capturado por uniformados de la Policía de Córdoba. El hombre estaba involucrado en el homicidio y desaparición de Karen Lisbeth Guerra Hernández en enero en el barrio Los Carruajes, en el municipio de Galapa. Hasta el momento la información apunta a que el sujeto fue detenido en Planeta Rica, Córdoba, gracias a una orden de captura de un juzgado de Barranquilla por el delito de feminicidio y desaparición forzada.

La muerte ocurrió el primero de enero. Villarreal Mercado y Guerra Hernández habían entrado a una vivienda donde ambos vivían y sostuvieron una discusión que derivó en el crimen. Luego de eso, el hombre desapareció. Un conocido de la víctima que encontró su cadáver en el patio del domicilio comentó en entrevista con El Heraldo: “Lo que sabemos de la muerte de Karen es muy por encima, pero comentan los forenses que su deceso se debió supuestamente a una asfixia mecánica y que tenía un golpe en la parte de atrás de la cabeza, como si la hubiesen empujado contra una pared”.

Del victimario se sabe que es oriundo de Sincelejo y que tenía alrededor de un año y medio en Galapa. Además de que este ejercía como mototaxista en la plaza de la población.

Karen Guerra, mujer asesinada y sepultada en Galapa

Relatos de los familiares de la víctima

Ladys Ruíz cuñada de Karen Guerra manifestó: “Brinqué en un solo pie y hasta se me salieron las lágrimas” después de que un funcionario de la Fiscalía le comentara que Carlos Manuel Villareal Mercado, alias el Mono, su supuesto feminicida, fuera capturado en Planeta Rica, Córdoba. “Estamos felices. A mí me llamaron y no lo esperábamos, brinqué en una sola pierna y se me salieron las lágrimas”, dijo la mujer.

Jaime Iglesias expareja sentimental de Guerra y con quien tuvo a su hijo mayor también se refirió al lamentable hecho: “los uniformados le estaban haciendo su respectivo seguimiento. La última llamada que nos habían hecho para informarnos del avance del caso fue para decirnos que ya lo tenían ubicado y eso fue hace unos 20 días”.

El hombre mencionó que la madre de Karen se acercaba reiteradamente a la Estación de Policía de Galapa porque no se había capturado a alias ‘el Mono’. También comentó que su hijo ha tenido ataques de depresión e incluso estuvo hospitalizado en el centro médico Reina Catalina de Baranoa. Ahora se sabe que el proceso y las audiencias contra Villarreal Mercado se manejarán por la Dirección de la Fiscalía en Barranquilla.

Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, hasta marzo de 2023 se han registrado 133 casos de feminicidio en el territorio. Cortesía: Observatorio Colombiano de Feminicidios.

Datos a tener en cuenta

La red de mujeres del Atlántico entrega anualmente cifras relacionadas al número de mujeres que fallecen en el departamento en casos de feminicidio desde el 2014. Estas son las cifras recopiladas por la entidad.

2014: 47 mujeres asesinadas, de las cuales 8 fueron feminicidios.

2015: 36 asesinatos, 12 fueron feminicidios.

2016: de los 54, 9 fueron feminicidios.

2017: de los 47 asesinatos, 16 fueron feminicidios.

2018: de los 35 asesinatos, 11 fueron feminicidios.

2019: de los 46 asesinatos, 14 fueron feminicidios.

2020: de los 37 asesinatos, 14 fueron feminicidios.

2021: de los 20 asesinatos, 8 fueron feminicidios.

2022: 40 asesinatos de mujeres, de los cuales 12 fueron feminicidios.

Patrulla púrpura. @Gobatlantico / Facebook

Patrulla Púrpura: estrategia para contrarrestar la violencia contra la mujer en el Atlántico

Desde la Gobernación del Atlántico y la Policía se trabaja para prevenir y atender oportunamente los casos de violencia contra la mujer en la región. La gobernadora Elsa Noguera encabeza esta iniciativa con la que se ‘’busca la garantía de derechos y el bienestar de todas las atlanticenses’'. Esta Patrulla recorre el departamento con 18 policías mujeres policías que están capacitadas para atender cualquier tipo de denuncia.

Adicional a esta propuesta pensada por y para mujeres en el departamento se han dispuesto algunas líneas como: 155 y 123 de la Policía Nacional, la Línea Violeta #702 y la línea de la Secretaría de la Mujer del Atlántico 3167975969.