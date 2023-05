Piedad Córdoba reaccionó a las revelaciones de Salvatore Mancuso

Piedad Córdoba dijo "Soy una persona privilegiada por estar viva", luego de escuchar las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP. Tomada de Twitter/@piedadcordoba y JEP

Ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción para la Paz (JEP) el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso dio a conocer que años atrás, Gustavo Petro, Álvaro Leyva y Piedad Córdoba habían sido blancos militares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Te puede interesar: Piden a Salvatore Mancuso esclarecer el crimen de Eudaldo Díaz por la “falta de aportes” de Salvador Arana

Mancuso mencionó también que José Miguel Narváez le entrego a las AUC una lista en la que se encontraba los nombres de Gustavo Petro, Álvaro Leyva Durán, Alirio Uribe, Piedad Córdoba y Jaime Caycedo Turriago, al parecer por tener afinaciones a política de izquierda.

Ante estas declaraciones, la senadora Piedad Córdoba expresó en su cuenta de Twitter: “A ver, no vengo a reiterar lo que me han hecho, es más, soy una persona privilegiada por estar viva y malcriar a mis nietos, ¿pero la campaña de odio que me hicieron? Eh Ave María”, trinó.

Te puede interesar: Mancuso ante la JEP salpicó al gobierno de Ernesto Samper y dijo que los cuerpos de las víctimas de los paras terminaron en Venezuela

Piedad Córdoba dijo "Soy una persona privilegiada por estar viva", luego de escuchar las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP. Captura Twitter/@piedadcordoba

El exjefe paramilitar también señaló que para José Narváez, que fue subdirector del DAS en la administración de Jorge Noguera Cotes, toda persona que tenía afines con la política de izquierda era objetivo militar, con el fin de que no hubiese representantes de esa línea en los cargos públicos.

Te puede interesar: Salvatore Mancuso en la JEP: reveló más nexos de las AUC con empresas y la influencia de Jorge Gnecco en la conformación de ‘paras’

Es por eso que Mancuso declaro ante la JEP que: “Había que asesinarla más que haberla secuestrado y liberado, había sido un error grave de las autodefensas. Todo lo que tuviese que ver con la izquierda, él (José Narváez) lo consideraba un enemigo de la nación colombiana”.

Otras amenazas que ha recibido Piedad Córdoba

En 2016 mientras el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, asistía a una ceremonia en Cartagena para congresistas, la senadora Piedad Córdoba recibió una amenaza proveniente de una organización que se hace llamar “Las Águilas Negras”, en la que le advirtieron que su vida estaba en riesgo.

La amenaza estaba dirigida contra David Flórez, Cristian Rivas, y Boris Cabrera y en el caso de Piedad Córdoba, la señalaban de comandar una estructura guerrillera en la capital del país.

Ante esa amenaza, Córdoba hizo énfasis en que las intimidaciones no impedirían que continuara con su propósito. “Las amenazas y hostigamientos legales e ilegales no me detendrán en mi inclaudicable compromiso con la construcción de paz, el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas”, dijo la senadora en su momento.

Por otro lado, el 4 de octubre de 2020, la exsenadora emitió un comunicado de prensa acerca de las amenazas que había recibido en su contra por parte de disidencias de las Farc.

Comunicado publicado por la ex senadora Piedad Córdoba a través de su cuenta de twitter, este 4 de octubre.

Además, la senadora Piedad Córdoba señalo en su hilo de Twitter que a lo largo de su carrera política fue interceptada, secuestrada, exiliada, amenazada e inhabilitada para ejercer cargos públicos. “Me moría, reencarnaba y seguía inhabilitada para hacer política”, indicó.

Ante la gravedad y relevancia de las diferentes declaraciones que ha presentado Salvatore Mancuso, la audiencia tuvo momentos privados con los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Cabe mencionar que en 2009, Salvatore Mancuso le pidió ayuda a Piedad Córdoba a través de una carta, ya que tras su extradición a un centro carcelario en Estados Unidos, no había logrado dar testimonio y que se sentía silenciado.

En la carta, Mancuso le dijo a la senadora que, “su familia sigue siendo blanco de amenazas por parte de sectores que no quieren que se sepa la verdad”. El exjefe paramilitar señaló que desde su extradición se ha obstaculizado este proceso y que ha tenido numerosas dificultades para seguir revelando detalles sobre su paso por las AUC.