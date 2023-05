Novia de Yeferson Cossio le dejó emotivo mensaje por su cumpleaños

Yeferson Cossio festejó su cumpleaños número 29 el pasado 15 de mayo de 2023 . / Imagen @carolinagomezec

El creador de contenido Yeferson Cossio celebró su cumpleaños número 29 rodeado de amor y halagos por parte de su novia, Carolina Gómez, amigos y varios de sus más de 10,5 millones de seguidores en Instagram.

El día 15 de mayo de 2023, Cossio recibió una sorpresa especial por parte de su novia, la modelo y también creadora de contenido Carolina Gómez, quien publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram en donde le dedicó un mensaje lleno de amor y mucho agradecimiento.

En el video, ambos aparecen en la playa abrazados, mientras la cámara va realizando un paneo alrededor de ellos. En la publicación, Gómez destaca el cambio Cossio ha significado para su vida y lo califica como un hombre increíble con un corazón grande.

“Feliz cumpleaños mi amor, no imaginas lo feliz que me haces. Eres un hombre increíble y mereces todo lo lindo que te pasa. Cada día me sorprendes más con lo maravilloso que eres y con el corazón tan grande que tienes, gracias por llegar a mi vida y hacer todo más bonito y especial. Te amo y me siento muy afortunada por estar contigo.”, expresó Gómez en el mensaje que acompañó el video.

Este fue el emotivo clip que le dedicó Carolina Gómez a Yeferson Cossio por su cumpleaños. / Video @carolinagomezec

Cossio, por su parte, agradeció a través de su cuenta a todos sus seguidores por las felicitaciones y mensajes de cariño que recibió en su cumpleaños. Además, les aseguró que espera seguir acompañándolos por muchos más años con su contenido de humor.

“Me siento muy agradecido y amado, me están dando energía muy bonita. Gracias no solamente por tomarse el tiempo de escribirme, sino por acordarse de mí. De verdad no tengo ni palabras, me hacen muy feliz”, escribió Cossio en una de sus historias.

La publicación de Carolina Gómez ha generado gran cantidad de comentarios positivos y felicitaciones por parte de sus seguidores. La pareja ha sido muy activa en redes sociales, compartiendo momentos juntos y demostrando su amor públicamente.

Cossio, conocido por su contenido humorístico en redes sociales, ha logrado consolidar una gran base de seguidores en Colombia y otros países. Su estilo único y su personalidad lo han convertido en uno de los influenciadores más reconocidos y destacados del momento.

A novia de Yeferson Cossio le caen con todo por video en el que aparece sin maquillaje

Carolina Gómez, la nueva pareja de Yeferson Cossio, se ha convertido en uno de los temas más sonados de las redes sociales en los últimos días. Su relación se confirmó desde hace unos meses, y desde entonces, han compartido detalles íntimos de su vida en pareja, que antes eran un misterio para sus seguidores.

Carolina, quien también es una creadora de contenido, ha sido muy activa en sus interacciones digitales, lo que le ha permitido ganar una gran cantidad de seguidores en muy poco tiempo. Gracias a la influencia de Yeferson, su perfil de Instagram ha sido verificado y actualmente cuenta con más de 740 mil seguidores.

Carolina Gómez apareció sin maquillaje y varios internautas no dudaron en hacerle saber lo diferente que se ve. / Video @inforfarandulacolombia

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de muchos internautas es la belleza “irreal” de Carolina, que algunos comparan con una muñeca de Barbie, debido a sus delicadas facciones faciales y corporales. A pesar de que esta relación está marcada por varios episodios en los que se nombra a Jenn Muriel (ex de Cossio), ya los seguidores del paisa parecen estar acostumbrándose a su nueva novia.

No obstante, la joven recientemente se ha visto envuelta en una gran controversia en las redes sociales, después de que se filtrara un video en el que aparece al natural, sin maquillaje ni filtros. Según algunos internautas, sin estos retoques, Carolina luce muy diferente y su rostro de muñeca podría ser el resultado del maquillaje y la edición de fotos.