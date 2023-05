La divertida reacción de Stephanie Ruiz por el particular regalo que le hizo Mateo Carvajal

Mateo Carvajal, ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017’. Foto: @mateoc17

En las redes sociales Mateo Carvajal es bien conocido por su sentido del humor y del sarcasmo, dos herramientas que saca a relucir tanto para responder los malos comentarios de sus detractores como para darle regalos a su novia, Stephanie Ruiz.

En este último sentido, por ejemplo, recientemente el creador de contenido se registró en sus Historias de Instagram diciendo: “Uno como hombre sabe qué es lo que ellas verdaderamente necesitan, en qué le puede cambiar el ánimo, qué le puede cambiar el día”. A su vez, redactó sobre la imagen: “Le di el mejor regalo que hasta el momento he tenido”.

Y, ¿en qué consistió ese obsequio? Pues bien, más adelante el también ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017′ mostró el momento en que se encontró con su pareja para entregarle el detalle no sin antes decirle: “Es un regalo que no tiene palabras, te va a gustar mucho...”. Y fue entonces cuando le pasó un pequeño portarretratos con su foto y un mensaje escrito en el reverso: “Cuídame mucho, te amo”.

Al respecto, Stephanie Ruiz dio cuenta de que no le gustó como su novio se veía en la fotografía y prefirió hacerle un meme. Para finalizar, Carvajal dijo para sus seguidores: “Hey, mero especial y lo primero que me dice la flaca dizque: pareces un diablo... ese es el valor que le dan a los detalles que uno les hace”. Y, sobre la imagen redactó: “y lo primero que me hace es un meme”, el cual también enseñó.

A continuación el video compartido por Mateo Carvajal en sus redes sociales:

La divertida reacción de Stephanie Ruiz tras particular regalo que le hizo Mateo Carvajal

No sobra recordar que, el ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017′ sale desde 2021 con Stephanie Ruiz, empresaria y modelo. La pareja se comprometió a inicios de año. Hasta el momento se desconoce si ya tienen una fecha elegida para la realización de su boda.

Así fue la pedida de mano de Mateo Carvajal a su novio en televisión

A principios de año, Mateo Carvajal llevaba siendo noticia entre la prensa del espectáculo por su rápido retiro de ‘Survivor, la isla de los famosos’, reality de supervivencia que el Canal RCN estrenó el 23 de enero. Sin embargo, poco después volvió a encabezar titulares por pedirle matrimonio a su novia, Stephanie Ruiz, durante la emisión del dos de febrero de ‘Buen día Colombia’.

El creador de contenido fue invitado al matutino de RCN y en un momento del programa entraron al set a su pareja sentimental. Posteriormente, le cubrieron los ojos a la empresaria, mientras los presentadores despejaban el set para que el influenciador pudiera arrodillarse y hacer la propuesta. Esta fue la imagen que vio la modelo una vez le destaparon los ojos. “Esto es una señal de compromiso que quiero hacerte porque te amo, te respeto mucho y lo demás te lo digo en casa”, fueron las palabras del paisa con el anillo de compromiso en mano. Enseguida, la pareja se besó y abrazó ante los aplausos de los presentadores.

Empero, aperentemente Mateo Carvajal ya se había comprometido anteriormente con Stephanie Ruiz, puesto que la modelo comentó que era el segundo anillo que recibía. Más tarde, cuando se dio continuidad al programa, el influenciador expresó al respecto: “Lo que pasa es que yo siento, y es algo que hablaba con ella, no se debe centrar en una única vez donde vos le expresas a la persona que quieres como ese compromiso. Yo creo que es bacano renovarlo, hacerlo constantemente. Esta, sin duda, es la más especial”.