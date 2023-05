Conozca la declaración que Érika Aponte le entregó a las autoridades cuatro días antes de ser asesinada

“Con esta denuncia espero tener la seguridad y que la Policía me pueda proteger”, fue parte del testimonio de Érika Aponte en la comisaria de familia de Soacha

Cada vez se conocen más detalles de los múltiples ataques físicos y psicológicos que Érika Aponte sufrió cuando era pareja de Christian Rincón, razones por las que la mujer denunció su caso ante las autoridades de Bogotá y Soacha, sin embargo, fue asesinada el 14 de mayo, aunque se había dictado una medida de protección a su favor.

Según la información que fue revelada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 11 de mayo Érika se había acercado a la Casa de Justicia de Usme, una estación de policía de Soacha, y la comisaria de familia de este municipio para denunciar las amenazas de muerte que había recibido por parte de su expareja Christian Rincón.

Frente a la denuncia que la mujer de 26 años realizó en la comisaría de familia del municipio de Soacha, El Tiempo reveló fragmentos del testimonio en el que Érika Aponte afirmó que Christian la había buscado hasta en su lugar de trabajo, mismo en el que cuatro días después de denunciar su caso fue asesinada de dos disparos.

En aquella ocasión, el 11 de mayo, la mujer afirmó bajo juramento que al terminar su turno evidenció que en el centro comercial se encontraba Christian Rincón, indicando que necesitaba hablar con ella y afirmando que la amaba.

“El día 7 de mayo de 2023, siendo las 10:30 p. m., yo estaba realizando el cierre de donde trabajo y Christian se presentó ahí a decirme que necesitaba verme, que me amaba y que quería estar conmigo, me dijo que yo soy la mujer de él y que tengo que estar con él”.

Érika aseguró que en ese momento no escucho a su expareja y decidió trasladarse hasta el parqueadero del centro comercial en donde tenía aparcada la motocicleta con la que se movilizaba, vehículo que era presumido constantemente por la mujer en sus redes sociales, al que se refería como “Mi copito”; hasta allí habría sido perseguida por Christian, que le había desconectado un cable a la moto.

“Me fui al parqueadero y cuando iba a prender la moto él me dijo: ‘Espere un momento’. Y cogió un cable (de la moto) que había desconectado y lo volvió a conectar. Yo no me había dado cuenta y le pregunté que por qué hacía eso y me dijo que si no lo hacía yo me iba y no lo esperaba. Me dio mucho miedo. Me pudo haber desconectado los frenos”.

La mujer aseguró en su testimonio que tenía miedo de que el hombre la volviera a buscar en su trabajo, lo que finalmente ocurrió en la tarde del 14 de mayo; indicando que el hombre tenía comportamientos bipolares, ya que por momentos la trataba bien para luego insultarla y recriminarle que supuestamente lo había dejado por otra persona.

“Arrancamos, me hizo parar en Las Américas con la misma insistencia de que tenía que regresar con él. Me dice por WhatsApp que si no estoy con él me va a matar, me da miedo que me vuelva a buscar en el trabajo o que me haga algo. Las agresiones por parte de él son constantes. Me dice que me ama, pero luego me dice que soy una h.p. una p. que me fui con otro”.

La mujer pidió a la comisaria de familia en Soacha ayuda, indicando que había tenido que soportar ataques físicos y psicológicos por parte de su expareja en más de una ocasión durante los más de 10 años que convivieron, afirmando que su hijo había sido parte de algunos de ellos y que en una ocasión Christian amenazó con asesinar a su padre, razón por la que ella le tenía mucho miedo.

“En una ocasión tuvimos una discusión... Se llevó al niño estando borracho... Con esta denuncia espero tener la seguridad y que la Policía me pueda proteger. Le tengo mucho miedo a Christian”.