Amiga de Érika Aponte reveló la razón por la que la joven se separó de Christian Rincón

La mujer afirmó que Christian Rincón manipulaba a su amiga afirmando que no dejaría que viera más a su hijo.

Tras el atroz feminicidio que se registró en el Centro Comercial Unicentro en Bogotá, familiares y amigos de la víctima, Érika Aponte, revelaron detalles de la relación que la mujer sostuvo por más de 10 años con su expareja y asesino, Christian Rincón, que la habría intimidado una semana antes de asesinarla.

Te puede interesar: Fiscalía investigará posibles omisiones por parte de las autoridades en el feminicidio de Érika Aponte

Una amiga de la mujer afirmó a Noticias Caracol que los maltratos por parte de Christian Rincón hacía Érika habían iniciado luego de que ella quedó embarazada y que el niño había sido el factor por el que ella siempre terminaba volviendo con su agresor, ya que este la amenazaba con no dejárselo ver.

“Conozco a Érika hace 13 años. Ella llevaba 11 años de relación con Cristian. Cuando Érika queda embarazada es cuando empiezan las agresiones hacia ella. Estando en estado de gestación, él la sacó y luego que tuvo el niño, la excusa era como no le dejó llevar el niño, la manipulaba con el niño”, aseguró la mujer que afirmó ser amiga de Érika desde el colegio.

Te puede interesar: Emotivo mensaje de la mamá de Érika Aponte: “Arrebataron tu vida y nos opacaron la nuestra”

De la misma forma, la mujer afirmó que la razón por la que Érika había decidido separarse definitivamente de Christian fue una supuesta infidelidad, relatando que su amiga le había contado detalles del descubrimiento.

“Hace 20 días me encontré con Érika y me comentó que se había dado cuenta de que Christian le había sido infiel. Se contactó con la chica con la que él le fue infiel, la chica le mostró fotos, conversaciones y eso rompió a Érika y ella tomó la decisión de que se iba a separar por eso”.

Te puede interesar: Conozca la declaración que Érika Aponte le entregó a las autoridades cuatro días antes de ser asesinada

La amiga de Érika Aponte aseguró que la pareja ya había tenido momentos de separación, razón por la que Christian pensaba que no iba a perder a su pareja, situación que siempre era solucionada por el hombre con amenazas en contra de Érika, a quien le afirmó en más de una oportunidad que la mataría si ella decidía no volver con él.

“Nunca pensó que la iba a perder y que, seguramente, ella lo iba a perdonar como siempre lo hacía… Usted no me puede dejar, no le voy a dejar llevar el niño y si no la mato; si usted no es mía, no es de nadie’. Siempre era así, pero nunca pensamos que de verdad lo iba a hacer”.

La mujer reveló que al principio de la relación las dos personas se veían enamorados, pero con el pasar del tiempo Christian había transformado ese amor en un comportamiento obsesivo; afirmando que luego de que Érika hubiera tomado la decisión de separarse, sufría porque no podía estar cerca de su hijo.

“Superenamorados. Christian, en medio de todo, fue un buen hombre, al inicio muy detallista... se convirtió en un amor obsesivo lo que él tenía por ella, demasiado obsesivo, la controlaba mucho, la llamaba mucho, la perseguía.. Sufría porque no se pudo llevar al niño”.

Respecto a la medida de protección que tenía Érika Aponte, su amiga afirmó que solo la habían protegido en la vivienda donde residía en Soacha, razón por la que la mujer le envió un mensaje a las autoridades pertinentes, a quienes les pidió que el caso de Érika Aponte sea utilizado como ejemplo para que el accionar frente a las denuncias sea más rápido.

“Solamente le brindaron seguridad en la casa, es como un tema ‘no me importa’, eso fue... Por favor, sean más conscientes con las mujeres, con los hombres, en esos temas que son tan delicados. Que Erika sea la última y sea el ejemplo para de verdad tomar decisiones a tiempo y no sea tarde como pasó con ella”.