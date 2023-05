Mábel Cartagena, furiosa con la foto de su perfil en Wikipedia: “No sean hijuemadres”

Mabel Cartagena

Mábel Cartagena siempre encuentra la manera de hacer reír a sus seguidores con su carismática personalidad. Ahora, por ejemplo, la expresentadora se refirió a su perfil en Wikipedia hablando jocosamente de la fotografía que le pusieron en dicha página, además de que fuera compartido su nombre completo. De este modo, dijo sobre el primer punto:

“¿Quién fue el hijo de p* que me puso esa foto en Wikipedia? o sea, ¿tú estás viendo cómo me veo? Tengo 50 mil fotos y me vienen a poner esta foto. No, hombre, sean serios, no sean hijuemadres”, reseña Publimetro sobre lo expresado por Cartagena en sus Historias de Instagram.

Respecto de la publicación de su nombre completo, la ahora creadora de contenido comentó con tono sarcástico: “Aparte me pusieron Mabel Patricia Cartagena Serrano. Faltó mi cédula, o sea, alias ‘La Gordi’”. Vale recordar que la barranquillera se refiere a sus seguidores como ‘Gordi’.

Mabel Cartagena habla de su papel como madre

La barranquillera, que realmente nació en Bucaramanga, pero solo vivió allí los dos primeros meses de su vida, es madre de dos pequeños. Recientemente pasó por ‘The Suso’s Show’ y en medio de la entrevista con ‘Suso ‘el paspi’ habló de su papel como madre:

“Yo soy una mamá muy comprometida y mi esposo también porque siento que tengo que darle crédito al papel que hace mi marido como papá. Somos una pareja muy bonita y hemos construido una familia muy linda. Estoy intentando darle a mis hijos una infancia sana, porque tal vez yo no la tuve en su momento. En mi época era mucho la chancleta, la correa y no creas, uno dice eso a mí no me afecta, pero sí te puede llegar a afectar. Yo tenia claro cuando quería ser mamá que no quería ese tipo de castigos, soy una mamá que hablo mucho, mi método es mucho el hablar”.

Mabel Cartagena y la razón por la que no ha vuelto a estar presente en la televisión

Más de diez años han pasado desde que la audiencia colombiana no ha vuelto a ver el rostro de la barranquillera en algún programa. Y, en abril de 2021, la también empresaria aseguró que ya no quería ser presentadora. Además, por aquel tiempo, comentó que no tenía ganas de volver al medio televisivo.

“Ya voy a cumplir diez años de haber renunciado a la televisión... no quiero regresar, regresaría para un programa como de Discovery Home and Health de decoración”, fue su respuesta ante la pregunta de un usuario(a) sobre por qué no estaba en la televisión. Respecto de otra pregunta del mismo estilo, la barranquillera comentó también: “Yo no quiero volver a la televisión, sorry, yo sé que muchos me quisieran ver ahí... no quiero ser presentadora, quiero ser yo, libre, no tengo ganas ahora”.

Si se habla de sus redes sociales, al día de hoy la comunidad de Mabel Cartagena en Instagram está compuesta de más de un millón de seguidores, ya casi completa los dos. Por otro lado, otra presentadora que también está actualmente alejada de la televisión y dedicada a sus redes sociales es Milena López. Las manizaleña no descarta un regreso, pero se siente bastante cómoda con su nueva faceta de creadora de contenido y también de empresaria.

Aunque plataformas como YouTube y las diferentes redes sociales dieron pie al surgimiento de los llamados youtubers/influenciadores, lo cierto es que hoy en día cualquier persona puede crear contenido para estas plataformas. Ya hemos visto el caso de actores y cantantes, por ejemplo, Lina Tejeiro ha sido muy activa en este aspecto al igual que la cantante Martina, La peligrosa.

