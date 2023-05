Francisco Santos se defendió de los señalamientos de Gustavo Petro: “¿Ahora pretende sentenciar desde la Presidencia?”

Gustavo Petro y Francisco Santos. Fotos: Colprensa.

Un fuerte remezón han causado las declaraciones del exlíder de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) Salvatore Mancuso en su audiencia ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Entre las muchas cosas que dijo, aseguró que el exvicepresidente Francisco Santos sostuvo reuniones con integrantes del grupo paramilitar y que incluso solicitó la creación del Bloque Capital.

Salvatore Mancuso Gómez, en su segundo día en la JEP, salpicó al gobierno Samper y al Ejército. JEP.

Esta declaración produjo la reacción del presidente Gustavo Petro, que afirmó que se habría referido al exvicepresidente Francisco Santos como “un hijo de la oligarquía bogotana” que pedía “matar al pueblo bogotano”.

Te puede interesar: Salvatore Mancuso en la JEP: declaró contra empresarios, altos mandos militares y políticos por nexos con las AUC

“Según esta confesión, un hijo de la oligarquía bogotana pedía que matara al pueblo bogotano. Y lo hicieron: armaron las bandas homicidas en el sur de Bogotá para acobardar a la gente humilde, construyeron prostíbulos, controlaron con extorsión Corabastos, se adueñaron del microtráfico, asesinaron a Jaime Garzón y a centenares de bogotanos y querían asesinarme”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Trino de Gustavo Petro

No pasó más de una hora y Francisco ‘Pacho’ Santos le respondió al mandatario, asegurando que, según pruebas de la Fiscalía General de la Nación, la confesión de Salvatore Mancuso es falsa.

Te puede interesar: Francisco Santos rechazó acusaciones de Mancuso: “Un infundio que sale cuando hay elecciones”

“Según innumerables pruebas en la Fiscalía esa confesión es falsa. Un Presidente no debe sentenciar ciudadanos cuando la justicia no ha encontrado en 16 años indicio alguno de que lo que afirma ese criminal tenga algo de veracidad. ¿Ahora pretende sentenciar desde la Presidencia?”, escribió el exvicepresidente.

Francisco Santos en Twitter

En otro trino, agregó que la presunción de inocencia debe ser garantía democrática para todos los colombianos, incluyéndolo a él mismo. “La presunción de inocencia no solo funciona para su pasado Gustavo Petro o su recepción informal de dinero, y debe ser garantía democrática para todos los colombianos, incluyéndome”, escribió en su red social.

Trino de Francisco Santos

Por el momento, no se ha registrado una nueva respuesta en la red social Twitter por parte del presidente Gustavo Petro hacia Francisco Santos.

Te puede interesar: Salvatore Mancuso en la JEP: reveló más nexos de las AUC con empresas y la influencia de Jorge Gnecco en la conformación de ‘paras’

Las declaraciones de Mancuso en su comparecencia ante la JEP también afectan el buen nombre del periodismo, pues las supuestas reuniones entre el exlíder de las AUC y el exvicepresidente habrían tenido lugar a mediados de los años 90, cuando Santos se desempeñaba como jefe de redacción del periódico El Tiempo.

El exvicepresidente de Colombia rechazó lo mencionado por Mancuso ante la JEP Colprensa (Archivo)

Ante esto, Francisco Santos respondió a través de un comunicado que “durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad, y no puede haberla porque no sucedió”, refiriéndose a las investigaciones del tribunal de Justicia y Paz, que no encontró pruebas de las declaraciones del exlíder de las AUC.

De todas formas, admitió en su momento que sí se reunió con Mancuso en dos ocasiones (una en Córdoba y otra en Bogotá), pero con fines netamente periodísticos y humanitarios, no solamente en su condición de periodista, sino como presidente de la Fundación País Libre, que luchaba contra el secuestro en Colombia.

Además, en 2020, cuando era embajador en Estados Unidos, Santos le pidió a la Fiscalía tomar una decisión definitiva frente a las declaraciones de Mancuso.

“La Fiscalía General de la Nación lleva 13 años investigando dichas afirmaciones y jamás ha encontrado mérito alguno para ningún tipo de imputación por parte de la justicia. Yo he procurado en este tema hablar con hechos: en su momento quedó demostrado que las dos veces que me reuní con Mancuso fueron como periodista del periódico El Tiempo y como director de la Fundación País Libre en una gestión humanitaria para obtener la liberación de un secuestrado”, escribió el entonces embajador.

Mancuso dijo en su comparecencia ante la JEP que las AUC siempre tuvieron una relación estrecha con políticos y militares y que eso les permitió tener acceso exclusivo a armas de manera legal e ilegal. La audiencia ante Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP es la única oportunidad que tiene el exlíder paramilitar para entrar en la justicia transicional, para lo cual deberá mostrar pruebas contundentes de todo lo que afirma y que comprueben relaciones entre paramilitares y Fuerza Pública.