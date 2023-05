Emotivo mensaje de la mamá de Érika Aponte: “Arrebataron tu vida y nos opacaron la nuestra”

La madre de la mujer asesinada le dedicó unas emotivas palabras como despedida.

El feminicidio de Érika Aponte ha conmocionado a la ciudadanía debido a que el crimen podría considerarse una muerte anunciada, ya que la mujer de 26 años había denunciado a su expareja ante las autoridades y aunque se había dictado una medida de protección, esto no impidió que Christian Rincón terminará asesinando a la joven en el marco de la celebración por el Día de la Madre.

Te puede interesar: Fiscalía investigará posibles omisiones por parte de las autoridades en el feminicidio de Érika Aponte

A pesar de que la Fiscalía General de la Nación ya anunció una investigación para evidenciar si hubo omisiones por parte de las autoridades en Soacha y Bogotá frente al feminicidio registrado en el Centro Comercial Unicentro, esto no repara el dolor que sienten los familiares de Érika Aponte tras su muerte.

Desde sus redes sociales, Sandra Patricia Gómez Sepúlveda, mamá de Érika, publicó una serie mensajes con fotografías de su hija, a quien le dedicó unas emotivas palabras como despedida,

Te puede interesar: Estos son los videos que se conocen del feminicidio de Érika Aponte en Unicentro

“Vuela alto mi amor hermosa, mi hija mayo. No puedo aceptar esta cruel realidad”.

Horas después la mujer realizó una nueva publicación en la que compartió fotos junto a su hija y algunas imágenes con mensajes alusivos al dolor que estaba sintiendo tras el asesinato de Érika, en estos indicaba que no podía aceptar aún la perdida de su hija mayor y afirmaba que no sabía si podría superar la partida la mujer que fue asesinada por su expareja.

Te puede interesar: Alcaldía de Soacha culpó al distrito por el feminicidio de Érika Aponte

“Mi niña bonita te cortaron las alas, arrebataron tu vida y nos opacaron la nuestra”, fue uno de los mensajes que compartió Sandra Gómez en su cuenta de Facebook.

“Una vez amenazó con matarme a mí”, aseguró el papá de Érika Aponte tras el feminicidio de su hija

Luego del feminicidio de Érika Aponte, desde la alcaldía de Bogotá notificaron que la mujer había denunciado previamente a su expareja quien terminó asesinándola el 14 de mayo en el Centro Comercial Unicentro y posteriormente se suicidó; estos hechos se registraron luego de que previamente el hombre hubiera amenazado a la mujer de 26 años con matarla si ella no accedía a volver con él.

Esto fue confirmado por Nazario Aponte, padre de Érika, que además reveló a Caracol Radio que él también había recibido amenazas de muerte por parte de Chistian Rincón, detallando que el hombre tenía comportamientos violentos contra su hija desde hacía varios años.

“Constantemente tenían problemas. Él era muy violento, vivía amenazándola, él intentó varias veces separarse. Que si no la encontraba, que tenía que buscarla donde fuera, y una vez amenazó con matarme a mí. Que ya sabía dónde trabajaba, dónde vivía y que si no la encontraba me mataba a mí”.

De la misma forma, el padre de la occisa aseguró que había intentado ayudar a su hija en repetidas ocasiones, revelando que en una oportunidad llevó a su hija para que viviera con uno de sus hermanos, pero ella se había devuelto por razones que hoy finalmente conoció, ya que Rincón la había amenazado en repetidas ocasiones con matarla si no volvía a convivir junto a él.

“Le presté todo el apoyo, conseguimos una habitación cerca a mi casa, porque sabía que allí no la podía dejar, pues en cualquier momento llegaría a buscarla… La llamaba y la amenazaba, donde fuera formaba escándalo y a ella le tocaba regresar a la casa… “Intenté hacer algo por ella, pero fue imposible. La llevé donde un hermano que vive en un pueblo, pero allá solo se pudo quedar ocho días. Ahora vengo a entender que él la amenazó y tuvo que devolverse obligatoriamente”

Nazario afirmó que su hija no tenía inconvenientes con los padres de Rincón, detallando que los suegros de Érika la consideraban una hija más y que en una ocasión le ofrecieron vivir junto a ellos así eso implicará con no permitir que su hijo se acercará más a la vivienda.