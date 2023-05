La nueva canción de Shakira sigue dando de qué hablar: así reaccionó el productor argentino Bizarrap

El productor argentino reaccionó a la nueva canción de Shakira. Foto: @shakira (Instagram)

Shakira estrenó su nuevo sencillo, ‘Acróstico’ una canción en la que resalta la importancia de sus hijos en su vida, quienes son los que le sirven “de anestesia al dolor” y permiten que se “sienta mejor”. En pocas horas la canción sumó millones de reproducciones en las diferentes plataformas y fue comentada por muchos artistas y productores, tal y como fue el caso del argentino Bizarrap.

En la nueva producción musical, la cantante barranquillera expone algunos de sus sentimientos más íntimos y personales que, a diferencia de sus pasados lanzamientos, en este resalta la importancia de su familia conformada por sus dos pequeños hijos, Milan y Sasha, quienes han sido su bastión para poder sobrellevar los duros momentos que ha atravesado luego de que se confirmara su separación con el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué.

En la canción, que fue publicada el jueves 11 de mayo, existen varios versos que han sido compartidos por los usuarios en las diferentes redes sociales. En uno de estos la cantante colombiana menciona, “me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos, nunca dudes que aquí voy a estar”.

También es importante mencionar que tal y como hace referencia al nombre de la canción, la letra de la colombiana forma un acróstico en la que aparecen los nombres de sus dos hijos, Milan y Sasha.

Como era de esperarse, ‘‘Acróstico’ se convirtió en #1 en las tendencias musicales y muchos artistas, productores y figuras públicas destacaron este nuevo lanzamiento en sus respectivas redes sociales. El productor argentino, Bizarrap, no se quedó atrás y en la publicación que realizó Shakira en Instagram dejó un corto comentario en el que destacó la relevancia de su nuevo sencillo. “Mamita queridaaa”, exclamó.

Bizarrap se ha convertido en uno de los productores más relevantes de la industria en estos últimos años. Sus sesiones, en las que invita a diferentes artistas a participar, han tenido millones de reproducciones. Cantantes como Trueno, Lalo Ebratt, Cazzu, Nathy Peluso, L-Gante, Eladio Carrión, Nicky Jam, Anuel AA, Tiago PZK, Residente, Paulo Londra, Quevedo, Duki, Arcángel y Shakira han trabajado con el argentino.

Precisamente, algunas de las sesiones que han sido muy comentadas fueron la del rapero puertorriqueño, Residente, debido a que en la ‘BZRP Music Sessions #49′ ‘le ‘tiró’ al reguetonero colombiano J Balvin y la de la artista barranquillera Shakira, debido a que en la ‘BZRP Music Sessions #53′ dejó muchos comentarios a su expareja, Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

Otra de las figuras de la industria musical que reaccionó a la nueva canción de Shakira fue el músico español Alejandro Sanz, que publicó en sus historias de Instagram algunas fracciones del nuevo lanzamiento y acompañó el llamado con algunos emojis de las manos levantadas y celebrando.

Esta fue la publicación con que Alejandro Sanz promocionó la canción de Shakira. / Imagen @alejandrosanz

En el nuevo hit de la barranquillera, tal y como lo ha hecho en sus más recientes lanzamientos musicales ha dejado varias pullas para su expareja y en ‘Acróstico’ no sería diferente. Canciones como ‘Te felicito’ junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, ‘Monotonía’, con el también boricua Ozuna, ‘TQG’, en compañía de su compatriota Karol G, y la ‘BZRP Music Sessions #53′ con el productor argentino Bizarrap, además de haber sido un completo éxito, también han generado controversia por sus ‘vainazos’.

En ‘Acróstico’ la cantante colombiana dejó varias líneas en las que se puede entender que no esperaba lo que sucedió con Piqué, pero debe ser fuerte por sus hijos. “Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti”; “se nos rompió solo un plato no toda la vajilla” y “aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios”.