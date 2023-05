La deportación de colombianos desde Estados Unidos por migración ilegal ha aumentado en el último año: “¿Cómo que bienvenidos? Si salí huyendo de acá”

Colombianos que fueron deportados de Estados Unidos. @MigracionCol/Twitter.

Desde hace unos días, comenzaron a llegar colombianos deportados desde los Estados Unidos debido a que entraron al país norteamericano de forma ilegal, es decir, sin visa, sin autorización, y sin hacer el debido proceso para poder entrar al territorio. Pese a que esto se ha dado a conocer con fuerza en el mes de mayo, la problemática de deportación viene de tiempo y ha ido aumentando en el último año, de acuerdo con las cifras de Migración Colombia, entre el 1 de enero y el 13 de abril del año en curso entraron al país 16 vuelos con un total de 2.202 ciudadanos y, actualmente, en Estados Unidos hay unos 14.000 más que están en centros de detención y que, probablemente, serán enviados en vuelos a Colombia en los próximos días.

Te puede interesar: Así fue el primer vuelo con colombianos repatriados que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos

De acuerdo con los testimonios de los colombianos, la decisión de salir del país, en muchos de los casos, se da debido a que se encuentra huyendo de la violencia que genera el conflicto armado y que los persigue.

Liliana una de las colombianas deportadas en el mes de mayo, habló con El Tiempo y contó su testimonio sobre como desde el 2007 se encuentra huyendo de las amenazas de grupos paramilitares, pues desde que tenía 15 años y vivía en Acacías, Meta comenzó la persecución por parte de las estructuras armadas ilegales y pese a sus intentos por comenzar su vida en otras zonas del país hasta hoy no ha sido posible, es por esto que decidió sacar un préstamo y huir hacía el país del sueño americano, pero al llegar fue una de las personas capturadas por la Policía de los Estados Unidos en Texas y deportada sin previo aviso de que su destino sería nuevamente su país.

““Bienvenida a tu país”, le dijeron. “¿Cómo qué bienvenidos? Si salí huyendo de acá””, contó al diario colombiano sobre su sorpresa cuando le anunciaron que una vez más estaba en Colombia, pues mientras se encontraba en Estados Unidos las autoridades le mencionaron que estaría en proceso de pedir asilo y pensó junto con su esposo y su hija que serían de los seleccionados para asistir a una audiencia y poder explicar su situación.

La familia de Liliana y ella, duraron unos 7 días en albergues donde el trato no era el mejor, había hacinamiento, no les permitían ni siquiera bañarse y el trato para las mujeres menstruantes era precario, además, de que cada día los uniformados encargados les recordaban mientras les pegaban a las celdas que no estaban en su país.

Te puede interesar: Director de Migración Colombia alertó sobre el estado de los 102 niños retornados de Estados Unidos

La situación para los migrantes ilegal en USA no es la mejor, pues, además, en los últimos meses algunos estados han venido endureciendo sus leyes antimigración, por ejemplo, Florida, que es uno de los que más latinoamericanos acoge, anunció que desde el 1 de julio se endurecerá el proceso para detectar migrantes indocumentados y de esta misma forma retornarlos a sus debidos países o enviarlos a estados que estén dispuestos a legalizarlos, dependiente, también, de las razones por las que se encuentran saliendo de sus países.

Liliana no sería la única en contar su testimonio, como este se han conocido otros más; entre ellos, el que dio una connacional hace unos días a la FM Radio, que prefirió permanecer en anonimato, donde dijo:

“Estados Unidos nos trataron super mal, duramos 15 días allá y en ese tiempo solo nos dejaron bañar dos veces, nos daban comida dañada y muy picante. Tampoco nos dejaban cepillarnos los dientes y dormimos en el suelo”.

Por su parte, las autoridades colombianas han mencionado que se ha hablado con los Estados Unidos para mejorar las condiciones de las personas que son encontradas sin papeles y a cambio se aumenta la recepción de connacionales en el territorio, pero en este año solo se ha logrado el retorno de colombianos al país, pero las condiciones no han cambiado y las quejas por maltrato han ido creciendo.

“A pesar de las continuas vulneraciones a los derechos humanos de los colombianos, nosotros seguimos paulatinamente incrementando los vuelos, pero seguimos exigiendo con fuerza que el trato de nuestros connacionales sea prioritario, una característica o una condición que consistentemente los Estados Unidos ignora”, contó Carlos Fernando García, director de Migración Colombia a El Tiempo.

Pese a las dificultades de que EE. UU. sea receptivo a las peticiones de buen trato, el embajador de Colombia en dicho territorio, Luis Gilberto Murillo, continúa trabajando en reuniones sobre un protocolo que garantice los derechos humanos de los migrantes colombianos, el debido retorno, el debido proceso y demás.