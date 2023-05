Paola Jara se atreve en un nuevo género para cantarle al romance y el dolor: “Todos hemos tenido que sufrir por amor”

Paola Jara lanzó un nuevo trabajo musical en compañía del chileno Américo, llamado Cuéntaselo. / Imagen @paolajarapj

Paola Jara no sólo canta música popular. La intérprete colombiana se encuentra promocionando su nuevo sencillo, llamado “Cuéntaselo”, en el que colabora con el chileno Américo, considerado actualmente el cantante de cumbia más importante de Latinoamérica, saliéndose de su zona de confort y asumiendo el reto de imponer su sello, incluso en otro género.

En diálogo con Infobae el dúo de artistas reveló cuáles fueron los retos de este proyecto, que tardó más de cinco años en gestarse; además, revelaron si en su vida se han visto involucrados en situaciones similares a las que representan en su canción, de sufrimiento e infidelidad, y el intercambio cultural entre Colombia y Chile que representa este trabajo.

El mensaje que gestó esta colaboración

La idea de una colaboración entre Paola Jara y Domingo Johnny Vega Urzúa, conocido por su nombre artístico, Américo, nació de un primer encuentro en 2016. Sin embargo; el trabajo y la distancia impidieron que el proyecto avanzara mucho hasta que, en 2018, el chileno decidió insistir con la propuesta a través de mensajes directos en el Instagram de la colombiana.

La colombiana y el chileno colaboran en una cumbia que le canta a un amor entre amantes (Cortesía)

“Los primeros indicios de esta colaboración nacen en 2018, queda Paola ahí atrevidamente porque por suerte recibí respuesta”, recordó el cantante. “Le escribí por Instagram, así de fan, y ella gentilmente me respondió y pudimos darle inicio a este proyecto que hemos trabajado durante todo este tiempo ... la búsqueda de esta colaboración se dio de la manera más natural y honesta”.

Por su parte, la cantante paisa reveló que ver ese mensaje “fue muy emocionante, era increíble. Yo no me la creía y pensé que estaban molestándome; dije ‘no puede ser posible que Américo me esté escribiendo’”. Tras cinco años de trabajo, que se vieron afectados por la pandemia del covid-19, en el 2023 presentaron ante sus seguidores la cumbia “Cuéntaselo”.

Paola Jara señala que tener una canción junto a un artista de cumbia reconocido en toda Latinoamérica ha sido “una bendición para mi carrera”. Fue ella la que tuvo que salir de su zona de confort para cantar otro tipo de música, con un ritmo diferente. “Me sentí muy cómoda, no digo que fue fácil, porque fue todo un reto, era mi primera vez grabando cumbia y tenía el compromiso de grabar junto al más grande, entonces el reto era doble. Traté de hacer lo mejor posible aunque estaba muy nerviosa”.

La grabación de la canción se hizo en Miami, a donde se trasladaron los artistas con su equipo musical para crear “un sonido internacional que nos representara a ambos; lo popular de Paola y la cumbia mía”, mientras que la grabación del videoclip, en el que experimentaron sus dotes para la actuación y el baile, se hizo en Colombia.

Han sufrido por amor

Américo reveló que para él fue una sorpresa que el equipo de Paola preparara bailarinas y actores para la grabación del video, que desarrolla la idea de la letra, con un final bastante dramático que deja a las personas con ganas de conocer el desenlace. En “cuéntaselo” cantan desde la posición del amante, en una historia de infidelidad, quien solicita que la verdad salga a la luz.

“Es romántica, tiene su lado feo y todo, pero es romántica. Es que es un amor prohibido, de amantes que están sufriendo”, señaló el chileno y Paola Jara complementó: “sufriendo pero enamorados”.

Américo reveló que en su época de juventud tuvo que sufrir por amor e hizo sufrir a algunas mujeres, “pero me sirvió para aprender y ser serio, ser muy consecuente con las decisiones amorosas. A Paola la veo también muy consecuente en su búsqueda del amor, reforzándola con el matrimonio”.

“Yo creo que todos hemos tenido que sufrir por amor, pero es normal y me impresiona mucho que a los seres humanos, aunque no estemos viviendo las situaciones de este tipo de canciones, nos encanta cantarlas”, agregó la paisa, quien reveló que en su primer año de matrimonio con el también cantante Jessi Uribe ha sido “una mujer muy feliz”.

Portada del single de Paola Jara y Américo (Cortesía)

Américo asegura que, por su experiencia de 24 años de matrimonio, “Paola está en la fase del enamoramiento; a todo decimos que sí y todo es bonito. Yo estoy en la etapa del amor, que es ya cuando la vida te trae otros elementos, como voluntad y tolerancia ... Disfruta Paola, que todavía te quedan muchos años de enamoramiento, después viene lo otro”.

La conexión de Américo con Paola Jara y su entorno no ha sido fortuita; el chileno, en el 2022, presentó junto a Jessi Uribe su single “Desde que te fuiste” y en su nuevo álbum, llamado “Cumbia despechada”, hizo un cover de la canción del colombiano “La culpa”.