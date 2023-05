Desnudo y colgado de la ventana de un TransMilenio: así quedó un ladrón que intentaba robarse un celular

Desnudan a ladrón en Transmilenio

A un ladrón que intentaba despojar de su celular a un pasajero de TransMilenio, tal parece, no le quedaron ganas de seguir robando luego de que terminó sin zapatos, ropa interior y con sus glúteos expuestos, mientras el articulado se movilizaba. ¿Qué fue lo que pasó?

En redes sociales se viralizó la particular escena que da muestra de la aún cimentada inseguridad que se vive en la capital del país. Los hechos ocurrieron en el centro de Bogotá, a metros de la estación Calle 22, cuando un delincuente usó una de las estrategias más comunes en la ciudad para robar: atravesar ilegalmente la Avenida Caracas, encaramarse en la ventana del bus e intentar raponear las pertenencias de los usuarios del sistema.

Esta vez, la técnica no le funcionó. Varios de los ciudadanos que viajaban al interior del bus lo atraparon y el sujeto quedó colgando. Algunos, muy indignados, le propinaron golpes en la cabeza. “Por sapo”, dijo el hombre que grabó la escena que ya ha dado mucho de qué hablar en internet.

Desnudan a ladrón en Transmilenio

Sin embargo, mientras los pasajeros no soltaban al rufián al interior del bus, otra cosa pasaba a las afueras. Varios motociclistas, que se movilizaban al lado del articulado, también golpearon al ladrón: patadas, puños y rasguños se vieron por doquier.

Inclusive, otros conductores se bajaron de sus vehículos e, igualmente enojados, arremetieron contra el sujeto que seguía colgando de la ventana del medio de transporte.

La reprimenda contra el criminal no paró ahí. Mientras uno de los moteros le daba patadas voladoras, otro se atrevió a despojarlo de sus zapatos y pantalón, mientras el individuo luchaba para no quedar completamente desnudo de la cintura para abajo. No lo logró.

“Yo sabía que eso iba a pasar en algún momento”, exclamó el ciudadano que captó la particular escena con su teléfono celular.

Respecto a las estaciones de TransMilenio donde más hurtos se cometieron durante el 2022, el Concejo de Bogotá indicó que fueron Avenida Jiménez y Universidades. Cortesía: TransMilenio.

Tan pronto como el criminal quedó con sus nalgas y genitales descubiertos, el conductor del articulado arrancó con el ladrón colgando, mientras otros de los pasajeros lo seguían maltratando en castigo por sus actuaciones delincuenciales.

Los motociclistas que le quitaron la ropa al ladrón botaron las prendas por los cielos, mientras que otros ciudadanos hicieron sonar su claxon en señal de celebración por la justicia por mano propia que los bogotanos implementaron ante la aparente inoperancia de la Policía Metropolitana para evitar estos robos.

En las imágenes no se logra ver si el delincuente pudo soltarse de sus captores más adelante. Sin embargo, las reacciones en Twitter, donde se difundió el video, no dieron espera.

“Jajajaja. Creo que este ladrón de celulares en el centro de Bogotá se quedó sin ganas de seguir robando. La próxima vez que lo dejen amarrado un poste sin ropa”, sugirió la famosa tuitera llamada en la red social como Doña Pily.

Entre las modalidades de robo por parte de las bandas está el cosquilleo y el hurto a mano armada. (Foto: cortesía de la Fiscalía General)

Aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto, otros internautas sí lo hicieron con mensajes de celebración, y otros en rechazo, por la dura golpiza y ridiculización a la que fue sometido uno de los tantos delincuentes que tienen azotados a los ciudadanos que utilizan el sistema de transporte masivo de Bogotá.

“Por favor, denle ropa a ese gestor de paz”; Justicia por cuenta de los ciudadanos NO, para eso está la ley. Afectar la dignidad de los seres humanos es el acto más vil”; “Poesía pura”; “Espero que alguien le diera patadas en las pelotas hasta dejarlos inservibles (sic)”, fueron algunos de los mensajes de los tuiteros.

Hay que mencionar que el Concejo de Bogotá reveló que, durante el 2022, se presentaron 7.520 robos en los buses de TransMilenio y 5.778 en las estaciones, siendo dos terminales de espera del centro de la ciudad en las que más casos de ese tipo se presentaron durante el año inmediatamente anterior: Avenida Jiménez y Universidades.