“Siempre me llamó la atención decir las cosas con magia”: Fonseca habló sobre su colaboración con Juan Luis Guerra, su nuevo disco, su relación con Juanes y su Viajante Tour, que llega a Colombia

Mientras realiza su gira mundial con su álbum 'Viajante', Fonseca presenta el primer sencillo de su próximo disco (Cortesía)

Juan Fernando Fonseca, o simplemente Fonseca, celebra sus 20 años de carrera con el lanzamiento de un nuevo disco, “Viajante”; un libro, “Fonseca: Canciones, historias y 20 años de memorias”, y el ‘Viajante Tour’, que, tras llevarlo este año a México y Ecuador lo trae de nuevo a su país, para presentarse en Bogotá (dos fechas con lleno completo), Medellín, Cali y Barranquilla, antes de seguir su recorrido internacional por los Estados Unidos, España, Suiza, Francia e Inglaterra.

Los nervios de tocar en casa

Durante 2022, Fonseca se presentó con su noveno álbum en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Bolivia y la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, pero asegura que ni un año completo de presentaciones internacionales le quitan los nervios y la emoción de presentarse en su país, ante su gente, la misma que lo sigue fielmente desde sus inicios, hace 20 años.

'Viajante' es el noveno disco del bogotano y el trabajo para celebrar 20 años de carrera

“Venimos desde junio del año pasado haciendo este tour por muchos lugares, ha llegado no sé ni a cuántas ciudades y países, en escenarios increíbles, pero, obviamente, para mí llegar a Colombia implica llegar a la casa, a mi tierra. De hecho, también llega acompañado de ansiedad de que todo salga perfecto, de que todo sea inolvidable. Estoy muy contento, pero a mil por hora con toda la adrenalina”, afirma el cantautor.

Agradece que la respuesta del público de su natal Bogotá fue agotar la boletería de un primer show, haciendo que se anunciará una segunda fecha, la cual también se agotó en poco tiempo. “Han sido muchos años de darle y darle, entonces estoy muy feliz y agradecido por tener esos sold out. Feliz de que llegó el día, porque lo estábamos esperando desde el año pasado que lo anunciamos”.

‘Viajante Tour’ presenta las canciones de su más reciente disco, que lleva el mismo nombre, y con el que el bogotano de 43 años celebra sus dos décadas haciendo música. El cantante anticipó que, además de una gran producción audiovisual, también tendrá en cuenta que “todas las canciones con las que he construido mi carrera hagan parte de este tour ... La gente se ha gozado el show de arriba a abajo, es muy bonito; además, para Bogotá tengo sorpresas espectaculares preparadas, artistas invitados increíbles que los dejaré en secreto para que los vean esta noche”.

La preparación física y mental

Fonseca tiene dos 'sold out' en Bogotá los días 12 y 13 de mayo y presentaciones en Medellín, Cali y Barranquilla (Cortesía)

Aunque muchos puedan pensar que, con 20 años de carrera un artista está completamente acostumbrado a los viajes, presentaciones en diferentes lugares del mundo y estar alejado de su familia, lo cierto es que muchos deben hacer sus propios procesos para enfrentar estos momentos de tanto ajetreo. Fonseca nos contó los suyos.

“Físicamente es un trabajo que hago constante. La verdad es que desde hace varios años implementé una disciplina en mi vida que me da balance, tranquilidad y energía para poder estar en forma en el escenario, porque es intenso. Mentalmente se trata de cuadrar cada detalle, creo que ahí está el secreto de que las cosas salgan bien. Por ejemplo, todos estos días he tenido ensayos con la banda, revisando cada detalle, eso es algo que siempre me ha gustado”.

Fonseca cumplió el sueño de cantar junto a Juan Luis Guerra

Fonseca y Juan Luis Guerra presentan "Si tú me quieres" (Cortesía)

En medio del ‘Viajante Tour’ de su noveno álbum, Fonseca ha presentado recientemente el primer sencillo de su décimo disco, una colaboración con el dominicano Juan Luis Guerra llamada “Si tú me quieres”. Al respecto de esta canción, con los toques perfectos de acordeón y bachata para representarlos a los dos, Fonseca asegura que es “la colaboración soñada de toda mi vida”.

“Juan Luis Guerra ha marcado mi vida desde siempre. Me acuerdo de los primeros amores en el colegio, las primeras bailadas en las fiestas y desde ahí recuerdo la música de Juan Luis acompañándome. Como músico, para mí ha sido una influencia muy grande en todo sentido, no sólo a manera musical, sino por la manera de expresarse en sus letras, que es algo que siempre me llamó la atención, decir las cosas con magia; además, he tenido la fortuna de conocer a una persona transparente, generosa y amable, lo que ha sido otra inspiración”, señala emocionado.

La canción, escrita por el mismo Fonseca, junto a los compositores Yoel Henríquez y Yadam González, habla sobre la ilusión que genera el amor y el hacer todo por la persona amada. Para el bogotano, era la canción ideal para interpretar junto a uno de sus artistas favoritos, pero confesó que al enviarle la propuesta tuvo nervios de la respuesta. “Lo bonito fue que al poco tiempo me respondió ‘me encanta, vamos pa’ esa’ ... obviamente existían esos nervios de si le iba a gustar o no, porque uno puede tener muchas ganas de colaborar, pero si no tienes la canción indicada no va a suceder”.

Detalles del próximo álbum

“Todavía estoy en producción, ‘Viajante’ salió apenas hace un año, estoy avanzado a nivel de composición, pero falta mucho por recorrer para poder dar una opinión clara del nuevo álbum”, nos señaló Fonseca al preguntar por lo que vendrá en el trabajo que incluye su colaboración con Guerra. “Tengo claro que el sonido de ‘Si tú me quieres’ va a marcar 100% el resto del álbum”.

Han sido meses de mucho trabajo para el artista, pues, mientras viaja por el mundo presentando ‘Viajante Tour’, ha estado componiendo, y hasta sacó el espacio para grabar la canción junto al dominicano. “Ha sido intenso, cuando Juan Luis aceptó esta invitación yo estaba lanzando ‘Viajante’ y llegó el tour. Mientras tanto, hemos estado produciendo; Juanes me acompañó también en la producción de esta canción”, reveló.

“Juanes ha sido mi hermano de la vida y de la música”, asegura, por lo que no dudó en compartirle con emoción que había logrado la canción perfecta para colaborar con Juan Luis Guerra. “Cuando le mostré la canción me dijo: ‘sería bueno ponerle una guitarra acá y esto otro por acá'; entonces yo le dije ‘¿Por qué no me acompañas y producimos esta canción juntos?’, y así fue”.