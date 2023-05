Róbinson Díaz y Adriana Arango volvieron a hablar de Sara Corrales, con regaño incluido: “Cálmense”

Robison Díaz engañó a Adriana Arango en 2009 mientras grababa "Vecinos" (Colprensa)

Han pasado 14 años desde que Robinson Díaz protagonizó un sonado escándalo, pues se descubrió que durante las grabaciones de la telenovela ‘Vecinos’ le fue infiel a Adriana Arango con la también actriz Sara Corrales. Sin embargo, al sol de hoy les siguen recordando este episodio, lo cual los tiene aburridos.

Tanta ha sido la insistencia de la prensa y la opinión pública con el tema que, aun cuando ambos superaron lo ocurrido y continuaron su vida juntos, que aprovecharon una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ para hacer una clara petición.

De acuerdo con lo expuesto por ambos, quieren borrar este ‘fantasma’ del pasado y hablar de su vida profesional sin que les sigan preguntando por lo ocurrido en 2009.

“Yo creo que debe haber un proceso de recuperación colectiva y entender que las cosas pasan, que todo cambia, que el amor se transforma así muchos no lo entiendan. Así que por favor cálmense”, dijo Adriana Arango ante las cámaras de dicho magacín, mientras Robinson Díaz estaba a su lado.

Sara Corrales aseguró que, años después del escándalo que protagonizaron, Robinson Díaz la volvió a buscar, pero ella lo rechazó

“Los cachos, la separación, ¿por qué? Yo creo que después de 14 años, todos pueden tranquilizarse sobre el tema”, agregó la caleña de 48 años.

Fue entonces cuando Díaz quiso agregar algo a la opinión de su esposa, pero ella dijo “ya” y tapó el micrófono. No obstante, le permitió aclarar que, en efecto, se siente molesto cuando le preguntan por Sara Corrales.

“No, Robin, de verdad. No desarrollemos más el tema porque no quiero hablar más de eso, es en serio”, aseveró Adriana Arango, mientras el actor antioqueño añadió: “Tenemos la mejor relación del mundo y muchas cosas bonitas que nos unen, como nuestro hijo”.

“El éxito me ha traído muchos problemas”: Robinson Díaz

En una entrevista que brindó a Infobae Colombia en enero de 2022, el actor reveló que obtener numerosos triunfos y gozar de gran reconocimiento no solo puede traer beneficios sino que también puede llegar a generar mucho daño.

“El éxito es el resultado el buen trabajo, pero también es muy parecido al fracaso, y a pesar de que es mejor tenerlo que no tenerlo, vivir pegado del éxito te crea muchos desajustes emocionales, mentales y personales. Para mí ha sido muy importante sentir ese reconocimiento, saber que se llegó a la meta y que valió la pena, pero depender del éxito es lo que produce mucho malestar porque esta es una carrera de largo alcance, que tiene momentos muy duros y otros muy bellos, y eso es algo que uno aprende con los años”, aseveró.

Pero más allá de las experiencias ajenas que haya visto Robinson Díaz para corroborar este pensamiento, el actor habló desde sus propias vivencias, pues admite haber sido “adicto al éxito”.

“Yo he sido muy adicto al éxito y eso me ha traído muchos problemas, porque como hoy en día las cosas han cambiado y uno se va volviendo viejo, eso se convierte en un síndrome muy difícil de manejar (...) El éxito es muy bueno cuando lo tienes pero es un hijo de *uta cuando no, porque sientes que cualquier derrota te pulveriza y lo digo por experiencia propia, porque he tenido momentos muy difíciles”, agregó en su charla con Infobae Colombia.

Por estas y otras razones es que el maestro en artes escénicas nacido en Envigado hace 55 años, intenta llevar ahora una vida sin afanes y que le permita “sabrosear” mucho más, así como hacer profesionalmente todo lo que le satisface, pues admite haber trabajado antes en proyectos solamente por intereses económicos.