Esteban Cortázar: 20 años descubriendo quién es el niño prodigio de la moda

El diseñador está celebrando 20 años de carrera, que comenzó con 18 años con un desfile en la semana de moda de Nueva York de 2002. Infobae/Archivo.

Esteban Cortázar comenzó su carrera en la industria de la moda con 18 años. Era septiembre y la semana de la moda de Nueva York de 2002. Un niño prodigio, dicen. A él no le gusta mucho esto, tampoco que le digan que es un ícono, icónico que Beyoncé haya usado su ropa para la portada de su primer disco como solista. Eso sí es icónico, pasar a la historia de la música pop, dice el diseñador.

Desde ese primer desfile en Nueva York han pasado 20 años. Dos décadas de las que no era consciente, pues dice que cayó en la cuenta del aniversario mientras comía tapas en un restaurantito de Ibiza, donde siempre pasa sus vacaciones y a donde quiere ir a descansar una vez pase toda la locura que significa celebrar 20 años de carrera. Son dos décadas en las que Cortázar ha hecho de todo, desde vestir a quien ha querido, hasta colaborar con quien ha querido.

Hoy, con su cumpleaños a la vuelta de la esquina —cumple 39 el 17 de mayo—, Esteban Cortázar es uno de los diseñadores colombianos más talentosos y reconocidos a nivel mundial, sus diseños han desfilado en las más grandes pasarelas y ocupado grandes portadas.

Esteban Cortázar en su estudio. Cortesía.

Con 20 años de carrera a cuestas, Cortázar ha decidido bajar un poco el ritmo y en 2021 anunció que dejaba el circuito de semanas de la moda y de grandes desfiles y con la madurez de dos décadas haciendo lo que le gusta, ha centrado su mirada en otros horizontes, en los que la moda no es el único sol que brilla, pues quisiera explorar nuevos medios y ¿por qué no?, hacer una película.

A propósito de la celebración de esos 20 años de carrera, que arrancó con todo en Colombia con el desfile en el Bogotá Fashion Week, Infobae habló sobre cómo ha sido preparar esta suerte de retrospectiva, en la que revisita dos décadas de trabajo; sus planes para el futuro, del cómo mantenerse vigente en una industria en el que la novedad es regla y sobre su colaboración con el Paris Saint-Germain.

Usted ha contado que se dio cuenta, el verano pasado, de que cumplía 20 años de su primer desfile en Nueva York —con el que abrió su carrera—. ¿Qué estaba haciendo Esteban Cortázar preciso en ese momento cuando dijo «¡caramba! Ya son 20 años de mi primer desfile»?

Estaba con un grupo de amigos en Ibiza (España), estaba sentado en un restaurantito comiendo tapas, tomando vino, y estaba mostrándole a mis amigas los vestidos de ese primer desfile y me preguntaron cuándo fue, y yo dije «¡Ah! Fue en septiembre de 2002», y ahí mi amiga Chimpi me dice «¡Wow! Pero, entonces quiere decir que eso fue hace 20 años. ¡Tienes 20 años de carrera! ¿Cómo así?»; ellos como son nuevos amigos de los últimos cinco, seis años. Ese fue el momento y entonces yo dije «¡Sí! ¡Es verdad!» y de ahí como que me dicen «tienes que hacer algo». Y también que todas las niñas eran: «pero estos vestidos, ¡me los quiero poner ya!», «¿cómo así? ¿Estos vestidos de dónde salen?» Entonces de ahí vino.

Esteban Cortázar también está realizando el lanzamiento de sus dos más recientes colaboraciones con FARFETCH y París Saint-Germain. Estas fueron presentadas en el Hotel W de Bogotá. Colprensa/Mariano Vimos.

¿Cómo fue ese revisitar el trabajo, no solo de ese primer desfile, sino todo lo que ha pasado en estas dos décadas?

La verdad, increíble. Aprendí muchísimo, la verdad. Aprendí muchísimo de mí mismo, de cómo ver como he sido tan echado para adelante a tan temprana edad, y todo lo que he hecho sin miedo. Ne he tirado a tantas cosas y siento que lo he hecho con mucha madurez, con mucha dignidad, con mucha autenticidad, siempre he sido quien soy yo. Siempre he sido un niño muy sencillo, muy tranquilo, tengo personas y familia y amigos que me rodean que me mantienen tocando el piso y entendiendo quién soy yo, en mis raíces, y eso se siente. Se siente muy bien el poder celebrar capítulos y momentos importantes en mi vida, que me han hecho llegar a este punto.

A mí me parece importante hacer eso. Sé de muchos diseñadores, Karl Lagerfeld era uno de esos grandes diseñadores que nunca... él mismo dijo que nunca haría una retrospectiva de su trabajo, o que no le gustaban mirar el pasado, siempre al futuro. Futuro, futuro; pero él era tan excéntrico, tan particular...

A mí sí me parece importante mirar el pasado; me gusta la nostalgia, pero no de una manera como de quedarse en el pasado, sino referenciarlo y celebrarlo, verlo... porque yo no sé si el mañana existe, entonces a mí me parece importante celebrar la vida que hemos vivido, sea de diseñador o la vida de quien tiene sobre sí el ojo público, o alguien que vive su vida normal y que no tiene eso, o sea, es lindo ver el pasado, por eso existen los álbumes de fotos, por eso existen las casas de las abuelas llenas de memorabilia de toda la familia; por eso existe porque es lo que hace las raíces de todo, entonces a mí siempre me gustaba.

Estamos en un momento en el que la moda y la vida misma se actualizan a ritmo frenético, ¿cómo mantenerse actual en una industria en la que renovarse es la norma? Más cuando decidió abandonar el circuito de colecciones y semanas de la moda y ese ritmo vertiginoso.

Precisamente tengo esa suerte y esa fortuna de que estoy en un momento en mi carrera en el que me puedo permitir hacer las cosas a mi manera. Ya no siento que tengo que probar tantas cosas. Si algo tengo que probar, es a mí mismo, de algo que quiera yo hacer o quiera aprender o quiera crecer, porque obviamente son 20 años, pero ahora vienen otros 20 más, o lo que sea, y quiero poder, ahora entrar a estos nuevos capítulos como superabierto a lo que viene y por eso celebré estos 20 años, como para cerrar esta etapa y empezar otra; porque también me gusta mucho eso. Se siente un momento como con mucha madurez y me siento bien muy bien conmigo mismo para poder hacerlo.

Esteban Cortázar también está realizando el lanzamiento de sus dos más recientes colaboraciones con FARFETCH y París Saint-Germain. Estas fueron presentadas en el Hotel W de Bogotá. Colprensa/Mariano Vimos.

Esteban, en estos 20 años de carrera ha hecho de todo, ha vestido a quien siempre soñó vestir, entró a la historia de la música pop con la portada del primer disco solista de Beyoncé, a la que vistió. ¿Qué más falta hacer? Tengo entendido que quisiera explorar el cine, ¿cómo sería esa película de Esteban Cortázar? ¿Una fantasía kitsch colombiana y un drama amodováresco?

Me encantaría. Sería súper poder hacer algo. Siempre me ha interesado la cultura de la salsa, por ejemplo, me encantaría hacer algo alrededor de eso, como bien lo dices la cultura kitsch colombiana, la cultura kitsch latina me encanta, y lo que Almodóvar ha hecho con España en ese sentido me encanta. Me encantaría mezclar esos mundos definitivamente.

Escaparate de Colette que intervino Cortázar recreando una tiendita de barrio. Cortesía.

Usted ha dicho que el escaparate que hizo para Colette en 2017, en el que recreó una tiendita de barrio, fue un parteaguas en su carrera, ¿qué tanto afectó a su proceso y a su obra el diseñar esta vitrina?

A través de esa colaboración, creo que me di cuenta mucho de quién soy yo. En muchas maneras, como que me inspiró muchísimo a crear algo alrededor de mi cultura y mis raíces. Me encantó. Y de ahí nacieron tantas ideas y tantos proyectos y tantas estéticas y tantas colaboraciones: la colaboración con mi padre como artista haciendo estampados, la colaboración con Popular de lujo, las cosas que muestran en toda esta parte muy cotidiana de nuestro país, porque me encanta y entonces lo quería impulsar.

De ahí también deriva, supongo, esa colaboración con el París Saint-Germain, que estaba buscando un diseñador latino para su merchandising, ¿cuál fue el principal reto de este trabajo? ¿Cómo integrar sus diseños con el logo del equipo, pues no deja de ser merchandising?

El único brief que me dieron ellos fue ese: «queremos que reinterpretes el logo y queremos que hagas algo inspirado alrededor de Latinoamérica». Entonces yo ahí cogí esa idea y dije «Ok», trabajé con un artista amigo mío, increíble que se llama Mario Faundez, que es un chileno que vive entre París y Portugal y que hace trabajos de collage utilizando materiales reciclados. Él hizo la reinterpretación del logo y tuvimos esta idea de crear esta fauna y esta naturaleza muy salvaje, muy latina alrededor del logo y mezclar estos dos mundos; que también lo lindo de esta colaboración es que son dos mundos que yo mezclo ahora todo el tiempo, porque llevo 15 años en París y pues soy colombiano y siempre estoy impulsando mi cultura, entonces es como un maridaje perfecto.

Esteban Cortázar también está realizando el lanzamiento de sus dos más recientes colaboraciones con FARFETCH y París Saint-Germain. Estas fueron presentadas en el Hotel W de Bogotá. Colprensa/Mariano Vimos.

También hizo una colaboración con The Miami City Ballet, ¿cómo entrar en este otro mundo y adaptarse para crear el vestuario del ballet?

Es otro mundo. Me despertó cosas de mi niñez. Yo fui parte del elenco de Misi en Colombia, y me despertó esta idea de los vestuarios, las bambalinas, los escenarios, que siempre me gustó desde chiquito. Despertó eso y despertó también esta libertad creativa de crear cosas que se van a mover, vestidos que se van a mover y que hay que pensar es en la funcionalidad de las cosas, que estiren, que las telas hagan eco con los movimientos, y eso me encantó. Hice primero el de New York y luego el de Miami, y espero que muchos más, porque me encanta ese mundo.

Además de la celebración de los 20 años de carrera y un proyecto misterioso del que sé que no puede hablar mucho, ¿qué más se tiene preparado para 2023?

Ahora estoy en plena comunicación con el Paris Saint-Germain, porque esto acaba de comenzar. Esto es una colección de verano, vamos a estar en esas por ahora; viene algo muy chévere para la marca (Esteban Cortázar) pero más a largo plazo, y una vacación porque no he parado.

¿Esas vacaciones serían dónde?

Ibiza. Ibiza, siempre. Todos los años.