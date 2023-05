Jugador de la selección Colombia renunció a la convocatoria para jugar el Mundial sub-20 tras ser duramente criticado

Isaac Zuleta sumó 113 minutos con la selección Colombia en el Sudamericano sub-20 donde se consiguió el cupo al Mundial

La lista de 25 jugadores llamados por Héctor Cárdenas para concentrarse en la ciudad de Cali previo a la Copa Mundial sub-20 de la FIFA sigue generando repercusiones. Ahora por la reciente baja del delantero Isaac Zuleta, quien había sido criticado severamente al no tener mejor actuaciones que otros futbolistas convocables para el torneo más importante del mundo en las categorías juveniles.

La noticia fue anunciada por el mismo delantero a través de una publicación en los Stories de Instagram, donde manifestaba que su ausencia se debe a que aún no logra recuperarse de una lesión. Su mensaje iba acompañado de una fotografía en uno de los entrenamientos con la selección, la cual tenía un filtro en blanco y negro:

“Por decisión propia, lastimosamente hoy me toca dar un paso al lado en lo que más quiero que es la selección y pensar en recuperarse de la mejor forma y volver al 100%. Les deseo lo mejor y mucha suerte a mis compañeros, que estoy seguro que harán lo mejor para dejar al país en lo más alto”.

Publicación de Isaac Zuleta

El presente de Isaac Zuleta es bastante deficiente, ya que no solo no registra goles con la selección Colombia en el Sudamericano y en los partidos amistosos, sino que tampoco ha marcado con su club. Apenas han sido 26 minutos en cuatro partidos, lo cual dista de un nivel óptimo para estar en la Copa Mundial de la FIFA. No obstante, Zuleta es uno de los jugadores que más convocatorias ha tenido desde que Héctor Cárdenas asumió la dirección técnica.

Estos son los jugadores y cuerpo técnico que conforman la selección Colombia sub-20 concentra en la ciudad de Cali hasta el 10 de mayo.

ALEXEI ROJAS FEDORUSHCHENKO – Arsenal Football Club (ING)

ALEXIS CASTILLO MANYOMA – Cortuluá Fútbol Club

ANDRÉS SALAZAR OSORIO – Atlético Nacional

DANIEL ANDRÉS LUNA GARCÍA – RCD Mallorca (ESP)

DANIEL ESTEBAN PEDROZO MARTÍNEZ – Real Cartagena F.C.

DEVAN AUSTIN TANTON PEDRAZA – Fulham (ING)

ÉDIER OCAMPO VIDAL – Atlético Nacional

FERNANDO ANTONIO ÁLVAREZ – Club De Fútbol Pachuca (MEX)

GUSTAVO ADOLFO PUERTA MOLANO – 1. FC Núremberg (ALE)

JHOJAN CAMILO TORRES GUAZA – Deportivo Independiente Santa Fe

JHON JÁDER DURÁN PALACIO – Aston Villa Football Club (ING)

JHON JAIDER VÉLEZ CAREY – Junior FC

JORGE LEGUÍN CABEZAS HURTADO – Independiente Medellín

JOSÉ MATEO MEJÍA PIEDRAHITA – Manchester United FC (ING)

JUAN ANDRÉS CASTILLA LOZANO – Houston Dynamo FC (USA)

JUAN DIEGO CASTILLO REYES – Fortaleza CEIF

JULIÁN ANDRÉS PALACIOS ISAZA – Envigado F.C.

KEVIN ANDRÉS MANTILLA CAMARGO – Independiente Santa Fe

LUIS MIGUEL ANGULO SEVILLANO – Alianza Petrolera

LUIS MIGUEL MARQUINES PRECIADO – Atlético Nacional

MIGUEL ÁNGEL MONSALVE GONZÁLEZ – Deportivo Independiente Medellín

ÓSCAR MANUEL CORTÉS CORTÉS – Millonarios FC

TOMÁS ÁNGEL GUTIÉRREZ – Atlético Nacional

YASSER ESNEIDER ASPRILLA MARTÍNEZ – Wattford Football Club (ING)

El posible reemplazo de Isaac Zuleta en la lista preliminar de Colombia a la Copa Mundial de la FIFA

Luis Quintero, jugador del Villarreal, que también es seducido por la selección de España, no fue convocado inicialmente. Sin embargo, el ruido generado en redes sociales sobre su inconformidad al no ser tenido en cuenta en la lista final y los impresionantes números en la temporada podrían abrirle un espacio en el sitio de entrenamiento del próximo 5 de mayo.

El jugador de 19 años acumula 2.468 minutos de juego en 33 partidos. Su cifra goleadora es muy buena al marcar 17, lo que le da un promedio goleador de 0.5 goles por cada encuentro disputado.

Quintero habló con el VBar de Caracol Radio sobre su trino, donde manifestaba su malestar por no ser citado. Si bien el atacante aseguró que va a apoyar como hincha a sus compañeros, no descartó que se sienta fastidiado por la decisión del seleccionador: