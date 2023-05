Partido de la U se inclina por declararse en independencia pero aplaza para el 10 de mayo la decisión

El partido de la U cuenta con 27 congresistas, compuesto por 10 senadores, 15 representantes a la Cámara y dos congresistas por circunscripción nacional. @deluque/Twitter.

La reunión de bancada del Partido de la U, celebrada el 3 de mayo, no logró un consenso sobre la decisión de declararse en independencia, por lo que se aplazó para el próximo 10 de mayo.

La presidente de la colectividad, Dilian Francisco Toro, aseguró que luego de tres horas de deliberación no se logró ningún acuerdo definitivo. A la discusión se sumó que varios de los congresistas debían asistir a las sesiones del Congreso, en las que se está discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo.

“Realmente la decisión ha sido muy discutida y debatida siempre alrededor de la independencia, así que esperemos que el próximo miércoles se puedan tomar determinaciones”, explicó la política vallecaucana.

No obstante, la presidenta de la U sí expresó su voluntad de girar a la independencia. También aseguró que durante la discusión se hizo énfasis en la reforma a la salud, enfatizando que el partido no apoyara ningún acto legislativo que pueda afectar los intereses de los colombianos.

“En realidad el presidente dijo que no había coalición. Por ley se puede tomar la decisión solamente por una vez. Entonces, la decisión gira alrededor de eso. Queremos ir a la independencia, esperemos a ver qué pasa porque no se ha cumplido el año de estar en la coalición, pero en realidad nosotros no tenemos coalición”, afirmó Toro.

En sus declaraciones, Toro también se refirió a la decisión de los conservadores y aseguró que para su partido no era prioritario tomar una decisión inmediata, por lo que preferiría considerar la posición de todos sus parlamentarios.

El 2 de mayo el Partido Conservador se declaró en independencia al Gobierno de Gustavo Petro. Tras aprobar la proposición de los congresistas azules, su directorio nacional lo anunció al país, desde el salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República.

El director del partido, el senador Efraín Cepeda, aseguró que apoyarán las iniciativas que consideren pertinentes para los colombianos, y se opondrán a lo que no esté en sintonía con los principios del conservatismo.

“Vamos a acompañar lo que creemos que es beneficioso para el país, que por supuesto vamos a negar lo que consideramos sea nocivo y vamos a proponer nuestras líneas azules. Es una declaratoria de independencia constructiva desde el punto de vista, queremos que les vaya bien a los colombianos, pero no vamos a ceder cuando tenemos principios”, dijo el senador Cepeda.

Ante la declaratoria de independencia de los conservadores, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que respeta la decisión, advirtiendo que él sí “preferiría tener una coalición abrumadora como la que teníamos. Arrolladora”.

“La respeto; yo preferiría tener una coalición abrumadora como la que teníamos. Arrolladora. Hoy tenemos una coalición mayoritaria y tenemos a un partido que se declara en independencia y que habla con nosotros, de manera que, pues me genera la tranquilidad de saber que a punta de argumentos podemos terminar de sacar las reformas que el Gobierno necesita”.

El ministro pidió a los conservadores mantener los diálogos constructivos con el Gobierno nacional, anunciando que hablará con la bancada azul: “Vamos a hablar de la reforma a la salud, pensional y laboral y ellos me han dicho que les interesa mantener un diálogo con el Gobierno sobre las principales reformas que hemos presentado al Congreso”, y anotó que desde el Ejecutivo no se le ha ‘declarado la guerra’ a ningún partido.