Gobierno podría girarle recursos directamente a clínicas y hospitales sin intermediación de las EPS, según artículo del Plan de Desarrollo

Debate del Plan Nacional de Desarrollo Foto: @DNP_Colombia

Sin éxito se discutió en plenaria del Senado la eliminación del artículo del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro que plantea que la Adres le gire recursos directamente a las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), algo que también está consignado en la reforma a la salud.

Se trata del artículo 351, según el cual la Adres gira directamente a las Unidades de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado, que están destinados a la prestación de servicios de salud de las instituciones y entidades que prestan esos servicios y que provean tecnologías incluidas en el plan de beneficios, así como a los proveedores.

De tal manera que la Adres le giraría directamente a las clínicas y hospitales sin la necesidad de la intermediación de las EPS (Entidades Promotoras de Salud), por lo cual perderían el negocio que las ha mantenido durante los últimos 30 años.

Algunos congresistas consideran que esta propuesta no es conveniente y que sería la estrategia del Gobierno nacional para “pasar disimuladamente” su propuesta consignada en la reforma a la salud, pues de no aprobarse en un lado les quedaría en el otro. “No entiendo cómo algo que está en la reforma de la salud lo incluyan dentro del PND. Comparto el giro directo, lo que pienso es que quieren garantizarlo con o sin reforma”, manifestó el representante del partido de la U Víctor Manuel Salcedo.

Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, dijo que no se puede poner a consideración un artículo que ya fue negado por las comisiones económicas. Por su parte, Miguel Uribe, senador del mismo partido, dijo que esto sería inconveniente para la Adres. “Le quedó grande lo que tiene que hacer”, expresó.

Otro de los que se manifestó, pero días atrás, fue el senador de Cambio Radical David Luna, que advirtió que incluir este tema en la discusión del PND dificultaría discutir otros de más relevancia que por el debate que suscitan deberían ser tramitados como leyes particulares. “Aquí, el Gobierno quiere asegurar la aprobación de puntos álgidos de la reforma de la salud, como el giro directo de recursos de la Adres a las IPS”.

Por su parte, Paula Acosta, directora de Acemi, el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, expresó su preocupación frente a esta propuesta, pues aseguró que la Adres “no cuenta con la capacidad operativa necesaria”, lo que generaría un problema de flujos en el sistema mayor al que ya existe.

“Crecería el riesgo de malas prácticas, al concentrar todo el poder de giro de los recursos en una sola entidad que tiene un gobierno corporativo débil, y sistemas de información que no son transparentes al público”, recalcó.

Sin embargo, no todas son críticas a la propuesta del Gobierno. Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, el gremio de las EPS del régimen subsidiado, aseguró que esta práctica ya funciona en dicho sistema. “Si se extiende al contributivo, creemos que puede contribuir a la confianza en el uso adecuado de los recursos y el mejoramiento del flujo de recursos a los prestadores y proveedores. Es una figura interesante, exitosa, que da para ser ampliada”, explicó.

Cabe destacar que el artículo en cuestión especifica que no estarían sujetas las EPS con buen desempeño financiero, es decir, las que no tienen alguna medida de vigilancia. “La reforma de la salud se está desarrollando en otra propuesta del Gobierno, así que este artículo no busca ni suplirla ni avanzar en su alcance. El artículo busca fortalecer el flujo de recursos del sector salud, labor que ya ha venido desarrollando la Adres para garantizar recursos a los prestadores”, dijo Jorge Iván González hace unas semanas, hoy director del Departamento Nacional de Planeación.

El debate del PND, titulado ‘Potencia mundial para la vida’, empezó este martes 2 de mayo, en las plenarias de la Cámara y el Senado, y tiene que ser aprobado antes del próximo 7 de mayo.