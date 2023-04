Procuraduría formula cargos contra Luis Guillermo Pérez, superintendente de subsidio familiar, por supuestas irregularidades en contrataciones

El Magistrado Luis Guillermo Pérez Casas señala que no hubo una revisión exhaustiva en la investigación sobre la financiación de la campaña del presidente Iván Duque. Foto: Colprensa

En un documento de 52 páginas, de acuerdo con lo que han conocido algunos medios de comunicación nacionales, la Procuraduría General de la Nación expone los argumentos que tiene para formular pliego de cargos al superintendente del Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas. El funcionario del gabinete de Gustavo Petro está siendo señalado de, aparentemente, haber sido parte del nombramiento irregular de Freddy Abelardo Castro Victoria, como secretario general de la misma entidad.

Te puede interesar: Por irregularidades en contratación Procuraduría investigará a exalcaldesa (e) de Cartagena

Aunque del tema se venía hablando desde enero de este año, será apenas hasta ahora que desde la Procuraduría se le informe, oficialmente, al presidente de la República, Gustavo Petro, acerca del inicio del proceso que ahora enfrentará Pérez Casas. Bajo la firma de Sonia Patricia Téllez Beltrán, procuradora delegada primera para la vigilancia administrativa, también se suma a la investigación Fernando Villalobos Gaitán, quien, para el momento de las supuestas irregularidades, ejercía como coordinador de Gestión del Talento Humano.

El nombramiento de Castro Victoria habría ocurrido luego de que el superintendente firmara y aprobara la resolución del 26 de septiembre de 2022. La contratación del funcionario como secretario general no tendría lugar legal teniendo en cuenta que, para aquel entonces, él ya superaba los 70 años, edad máxima que, según los términos de la Ley 1821 de 2016, es la máxima para desempeñar cargos públicos. Según expone la Procuraduría, Castro Victoria, son su edad, “excedía el límite de edad de retiro forzoso”.

Te puede interesar: Polo Polo se fue otra vez en contra de Adriana Lucía y los artistas que apoyan a Gustavo Petro: “Los muertos ya no les importan”

“La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia. Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionaros de elección popular ni a los mencionados en el artículo 1° del Decreto-ley 3074 de 1968”, se lee en el primer artículo de la normativa mencionada previamente.

En la mitad de la foto se ve Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar, manteniendo un abrazo con el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro

La coordinadora de Talento Humano que se encontraba trabajando en aquel momento se encargó de advertir que había algo que no encajaba en aquella situación, de hecho, destaca la Procuraduría, la funcionaria solicitó concepto a la Función Pública. “A juicio del organismo de control, el nombramiento no podía realizarse por cuanto el cargo de secretario general de superintendencia no está exceptuado del límite de edad para la vinculación al servicio público”, añade el documento revelado por medios de comunicación como el diario El Tiempo y la revista Semana.

Te puede interesar: Francisco Barbosa sugirió que el presidente Gustavo Petro estaría pensando en promover una constituyente

“En ese sentido, llama la atención de la Procuraduría Primera para la Vigilancia Administrativa que luego de alertar sobre esta situación la mencionada servidora no continuó en el cargo, pues el nuevo coordinador de gestión fue posesionado cinco días después de su advertencia”, se lee en la determinación tomada por parte de la Procuraduría General de la Nación.

“Es responsabilidad de los titulares de las entidades públicas y sus oficinas de personal asegurar que el requisito de edad para desempeñar un cargo público se cumpla, con el fin de ser un mecanismo idóneo para garantizar oportunidades laborales a otras personas que tienen derecho a relevar a quienes ya han cumplido una etapa en la vida”, añade la Procuraduría al hablar de la supuesta omisión en la que había incurrido quien entró después al cargo de coordinador de Gestión del Talento Humano, Fernando Villalobos.

La entidad que anunció la formulación de pliegos calificó las conductas de los involucrados en el caso como graves, “a título de culpa gravísima”. Castro Victoria, que renunció a su cargo el 14 de febrero de este año, fue acusado en la decisión de la Procuraduría de haber cometido una falta grave a título de dolo.

Es de recordar que Luis Guillermo Pérez es abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Durante 30 años se desempeñó como el presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Previo a asumir su cargo en la superintendencia, posición a la que llegó gracias al nombramiento del presidente de la República, Gustavo Petro, Pérez fue secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos.