Capturan, en el nordeste antioqueño, a un presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo

Se le acusa de ser el responsable de la muerte violenta de un joven en septiembre del 2022 en la vereda El Aporriado, en Segovia, Antioquia

Autoridades reportaron que, gracias a la Fiscalía General de la Nación se logró detener a Hugo Alberto Montiel, reconocido con los alias ‘Montiel’, ‘Llanero’ o ‘Turbinero’, y a quien se le acusa de ser el presunto jefe de sicarios de la subestructura Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo. De acuerdo con lo que se informó, a su mando hay un plan criminal con el que la agrupación armada al margen de la ley busca tener el control de la venta de estupefacientes en municipios del nordeste antioqueño.

Según recae en su expediente, además de lo que respecta a la comercialización de narcóticos, se le acusa del cobro de extorsiones a residentes del sector de manera violenta. A su nombre, además, habría cuatro homicidios cometidos durante el último año, entre ellos, el de un joven de 18 años de edad que fue asesinado en la vereda El Aporriado, en Segovia, Antioquia. Este crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2022.

“La víctima fue trasladada a un inmueble, permaneció encerrada durante varios días y murió de varios disparos que le propinaron indiscriminadamente”, comentó sobre el caso el director especializado contra las Organizaciones Criminales de la fiscalía general, Carlos Roberto Izquierdo.

De acuerdo con lo que se conoció por aquellos días, el joven fue impactado en varias ocasiones con un arma de fuego. Alias ‘Montiel’ fue capturado gracias a un operativo adelantado en conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional en el barrio El Establo, en Segovia, Antioquia.

Es de destacar que aunque el capturado no acepta los cargos en su contra, un juez de control de garantías y le imputó a alias “Montiel” los delitos de homicidio agravado, secuestro, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Para el momento, estará cumpliendo medida de aseguramiento privativa de la libertad en la cárcel El Pedregal, en Medellín.

Abogado del Clan del Golfo reveló que “no están dispuestos a someterse”

Ricardo Giraldo, primer vocero público de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), reveló, en una entrevista con AFP, que esa organización armada al margen de la ley no se va a someter a la idea de que el gobierno no los reconozca políticamente. “Sometimiento para las AGC no va a haber. Ellos no se van a someter”.

En una conversación con Caracol Radio, Giraldo destacó que reanudar el cese bilateral al fuego era esencial para empezar un proceso de diálogos con el gobierno colombiano. “Es preciso recordar que lo que hubo fue una suspensión del cese bilateral al fuego, no un rompimiento, lo que permite que nuevamente se pueda discutir y podamos llegar nuevamente a ese decreto”, indicó el abogado.

Añadió, además, que las negociaciones no se harán por una ley de sometimiento. “Esa ley de sucesión que se quedó en el silencio, porque parece que no le interesa a ningún grupo en el Congreso, ellos no están dispuestos a someterse, bajo esos criterios de esa ley de sucesión no”.

Tal y como lo ha dicho en diferentes conversaciones con la prensa nacional, en la actualidad, el Clan del Golfo tiene a unos nueve mil hombres en armas y están presente en 22 departamentos del país. Esta información coincide con la otorgada por parte del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien, ante el Senado, destacó que la violencia en el país se ha duplicado desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016.

“De acuerdo con la información institucional, son 6.000 hombres en armas. Inclusive, fuentes externas dicen que son 9.000″, alertó el funcionario. En medio de aquella intervención, el senador Iván Cepeda calculó que la situación es similar en lo que respecta a las filas del ELN. Sus cifras señalan que, de tener a unos 2.900 integrantes, esa estructura criminal, en la actualidad, tendría unos 5.800.