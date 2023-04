Testimonio de taxista fue clave para el hallazgo de María Paula Munévar en la universidad de Javeriana

El caso de María Paula Munévar conmocionó a los bogotanos, luego de que el miércoles 19 de abril las autoridades confirmaran que el cuerpo sin vida de la joven de 23 años fue hallado sin vida en la zona boscosa de la Universidad Javeriana de Bogotá, institución educativa donde estudiaba. Tras días de este caso, se conoció que el testimonio entregado por un taxista fue clave para encontrar a la estudiante.

La joven estaba desaparecida desde el jueves 13 de abril tras haberse encontrado con su padre, Pedro Munévar, secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, y posteriormente dirigirse hacia su universidad.

De acuerdo con relato del conductor, habría informado a las autoridades que transportó en su vehículo a una joven con destino a la institución educativa desde la Plaza de la Mariposa, en el centro de la ciudad. Incluso, desde este último punto fue donde se perdió el rastro de la estudiante de la carrera Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística.

A partir de esta información del taxista fue que las autoridades iniciaron la búsqueda de María Paula dentro de las instalaciones de la Javeriana.

De acuerdo con lo que se mencionó, al parecer María Paula habría entrado a la universidad el mismo día que fue vista por última vez, pero nunca salió de ahí. De acuerdo con información de la revista Semana, la prueba que habría dado con el paradero de estudiante sería un video que obtuvo un equipo técnico de la Fiscalía, el CTI y la Policía.

Según la descripción de las autoridades, lo que causo curiosidad y por lo que decidieron adentrarse en el espacio, que la institución usualmente mantiene cerrado en temporada de lluvia, fue que en imágenes de las cámaras de seguridad se ve que María Paula Munévar camino hacia el espacio boscoso, pero nunca salió.

Cabe recordar que, al comienzo se creía que la joven se habría desaparecido en el centro de la ciudad, ya que en una llamada que tuvo con su madre, Francia Olmos, le mencionó al medio mencionado que se encontraba ahí y en los rastreos de su celular se encontró, inicialmente, que una de sus últimas ubicaciones registradas habría sido cerca la Avenida Jiménez, pero posteriormente, la familia Munévar Olmos reveló que encontraron que el último registró de María Paula habría sido cerca a la estación de TransMilenio de la 45.

Además, Francia Olmos dio una entrevista a la revista señaló algunos signos de alerta para la familia, como que en las llamadas habrían mencionado que se encontraba desubicada y que habría sido diagnosticada con una condición de salud mental especial.

“A eso de las 4:00 p. m., ella me llamó de nuevo. ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’”, señaló la madre de la universitaria y agregó sobre la situación que pese a que ella comentó que estaría en un banco cerca de donde estudiaba, lugar que la madre prefirió omitir, aseguró que cuando su hermano le rastreó la ubicación aparecía que María Paula se encontraba por San Victorino.

Después del impactante hallazgo, la investigación aún avanza para definir la verdadera causa del fallecimiento de María Paula Munévar, aunque por el momento se manejan tres hipótesis: Una de ellas es que la joven de 23 años habría atentado contra su vida. Se debe recordar que la familia de la mujer indicó a los días posteriores a su desaparición que sufría de depresión, por lo que la versión indicada en el Noticiero de CM&, de que Munévar habría consumido posiblemente cianuro, podría tomar validez.

Otra de las teorías es que posiblemente pudo haber sido una intoxicación, y finalmente se tiene la versión de un posible feminicidio. Aunque la versión que mayor fuerza toma es la del suicidio, las autoridades continúan adelantando trabajos para establecer cómo fueron las últimas horas de María Paula Munévar.