‘Pedro, el escamoso’ podría tener su tercera parte con Miguel Varoni a bordo

Emitida entre 2001 y 2003, Pedro el escamoso fue una de las producciones más vistas del Canal Caracol en sus inicios como canal privado (Caracol Televisión)

Entre los hitos más destacados de Caracol Televisión desde que se produjo el auge de la televisión privada está sin duda Pedro, el escamoso. La exitosa telenovela protagonizada por Miguel Varoni se convirtió entre 2001 y 2003 en una de las producciones más vistas por los colombianos y terminó de consolidar al actor como uno de los nombres más importantes de la televisión nacional. Su éxito le permitió al colombo-argentino proyectarse en el extranjero, al punto que hoy es Director Creativo y Vicepresidente de Producción de Telemundo Studios, la productora de la cadena Telemundo.

Tras protagonizar un spin off llamado Como Pedro por su casa que no gozó del mismo éxito, la nostalgia y las peticiones del público para que se retransmitiera la telenovela le permitieron llegar al singular personaje a las nuevas generaciones no solo mediante su repetición, sino por su incorporación a la oferta de las plataformas de streaming.

El éxito parece haber convencido a los realizadores de grabar una tercera parte de la historia de Pedro Coral Tavera, de acuerdo a lo indicado por Carlos Ochoa, presentador y una autoridad cuando se trata de hablar sobre lo que hay detrás de las producciones televisivas. En principio se trataría de una coproducción entre Telemundo y Caracol Televisión que tendría lugar veinte años después de los sucesos de Como Pedro por su casa. La fuente señaló que por el tiempo que dure el rodaje, Varoni dejaría su cargo ejecutivo en Telemundo.

El casting ya estaría en marcha y el objetivo de ambos canales es claro: necesitan al elenco original de regreso. Eso incluiría a Sandra Reyes (quien ya tiene confirmada su presencia en la telenovela Rigo del Canal RCN), Alina Lozano, Marcela Mar, Andrea Guzman, Fernando Solórzano, y el argentino Javier Gómez, entre otros. De igual manera, se sabe que el objetivo sería sumar nuevos actores y actrices a la trama.

En lo que se refiere al argumento, todavía no se sabe mucho aparte de lo que Dago García, productor de Pedro, el escamoso junto con Luis Felipe Salamanca, le dijo a Pulzo recientemente. El realizador señaló, de acuerdo con la fuente, que, en efecto, existe interés de Telemundo para realizar la tercera parte. Además, la historia en esta ocasión se centraría en el hijo de Pedro (el recordado Pedrinchi, interpretado en su día por Carlos Kajú), y que en esta encarnación sería un joven apasionado por la tecnología que no sabe de mujeres ni de amores. De ahí que su padre entre a enseñarle lo que debe saber para ser un conquistador como él lo fue en sus años mozos.

Sinsabor en el final de ‘Pedro, el escamoso’, televidentes aseguran que memorables escenas fueron cortadas

Aunque la repetición de Pedro, el escamoso en general disfrutó de buenas cifras de rating, también fue objeto de alguna controversia entre los televidentes debido a que se cortaron una cantidad considerable de escenas que para quienes vieron la producción en su día fueron memorables. Una de las omisiones más señaladas, por ejemplo, fue el capítulo donde el equipo de Pedro Coral Tavera que vestía los colores de Colombia, se enfrentaba con el equipo liderado por Sandro Bilich (interpretado por Diego Ramos) y que vestía los colores de Argentina.

Fue tan remarcable dicho episodio, que incluso inspiró una publicidad de Caracol Televisión protagonizada por el propio Varoni, con su personaje, donde se apoyó a la Selección Colombia en su camino rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002.