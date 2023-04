América les está madrugando a los fichajes: Tulio Gómez habló de los primeros tres refuerzos

Tulio Gómez, máximo accionista de America de Cali / (Futbolete)

El América de Cali realiza una buena campaña en la Liga Betplay 2023 al sumar 22 puntos en 13 jornadas, alcanzar el quinto puesto del campeonato y acercarse cada vez más a la clasificación a los cuadrangulares seminfinales, el primer objetivo en el primer semestre.

Aunque el torneo está hasta ahora a la mitad y no hay un solo equipo que muestre esa superioridad sobre los demás, los Diablos Rojos están acelerando para obtener el cupo a la siguiente ronda lo antes posible porque es necesario el título y llegar a la Conmebol Libertadores 2024.

Sobre el futuro del equipo habló Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali que tocó el tema de refuerzos para el próximo semestre, pese a que la Liga Betplay no ha terminado, y dio a conocer los tres tipos de jugadores que necesitan los Escarlatas.

Buscando el título masculino y femenino

Tulio Gómez habló para el programa Super Combo RCN sobre lo que espera del América de Cali en este primer semestre, dejando claro que el único objetivo es ser campeones, ya sea en la Liga Betplay como la Liga Femenina pues en los dos certámenes hacen buena campaña.

“Tenemos que pensar en qué falencias tenemos, en dónde estamos flojos porque necesitamos este año salir campeones, tanto en la masculina como la femenina, y entrar en torneo internacional. A mí me da envidia ver a Nacional, Medellín Santa Fe en un torneo internacional y América, como equipo grande, nos duele no estar en ningún torneo internacional”, afirmó Gómez.

Cabe recordar que el América de Cali no entró a la Conmebol Sudamericana o la Conmebol Libertadores en 2023 porque tuvo una pésima campaña en la temporada 2022, provocando que perdieran una buena cantidad de ingresos por no participar en dichos certámenes.

Estos son los refuerzos

El máximo accionista de América afirmó que desde ahora están buscando tres jugadores para reforzar la plantilla en el segundo semestre de 2023, empezando por una posición que considera muy frágil como es la contención: “Nosotros pensamos que podemos traer un volante de marca, recuerde que si se lesiona Portilla o Leys estamos mal”.

Tulio Gómez aprovechó para volver a desmentir que hubieran charlado con Juan Guillermo Cuadrado para ficharlo, un rumor que se corrió en varios medios de comunicación: “No hemos pensado en Cuadrado, siendo un excelente jugador ni en nadie. Contratamos jugadores rendidores”.

Sobre las otras dos posiciones para reforzar en el América de Cali, confirmó el empresario que sí están buscando un defensor central y “de pronto otro puesto más. Dejémoslo ahí”, que posiblemente sea un portero porque Diego Novoa no tiene un reemplazo de alto nivel: “Hay que mirar al final de semestre, a ver qué evaluamos”

Alcaldía o Gobernación

Los periodistas del Super Combo RCN también aprovecharon para hablar sobre las aspiraciones de Tulio Gómez en las elecciones regionales del 29 de octubre, en las que se conoció que el empresario esperaba lanzarse para la Alcaldía de Cali y reemplazar a Jorge Iván Ospina.

Tulio Gómez le apuntaría a ser el sucesor de Jorge Iván Ospina en la Alcaldía de Santiago de Cali

Sin embargo, el máximo accionista de América también dijo que existe la opción de pelear por la Gobernación del Valle del Cauca, pero no ha decidido nada: “La verdad no me he decidido, algunos dicen que estoy inhabilitado, otro que no, otros que vaya a la Gobernación, no hemos decidido”.