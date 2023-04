La primera dama Verónica Alcocer estuvo en el Congreso tratando de salvar la reforma a la salud y llovieron las críticas

Verónica Alcocer llegó a la Comisión Séptima tras aplazarse el debate de la reforma a la salud

Las funciones políticas de Verónica Alcocer cobraron relevancia tras el inicio del debate de la reforma a la salud en el Congreso. Aunque el objetivo de su visita a la Cámara de Representantes es una incógnita, quedó demostrado, una vez más, que no es solamente la esposa del presidente Gustavo Petro, sino un factor clave del Gobierno nacional.

La primera dama llegó al capitolio poco después de que se aplazara el debate de la reforma a la salud, debido a las recusaciones presentadas contra algunos representantes encargados de votar las ponencias. La primera dama atravesó los pasillo y entró a una corta reunión en la presidencia de la Comisión Séptima.

En esa oficina se encontraban el ministro del Interior, Alfonso Prada; la ministra de Salud, Carolina Corcho; y el presidente de la Comisión, Agmeth Escaf, amigo personal desde hace varios años de Alcocer. Estos analizarían las acciones a tomar de cara al debate de la reforma que se retomaría el 19 de abril sobre las 9:00 am. pero lo que no está claro es el papel de la primera dama.

Alfredo Mondragón, ponente del proyecto y miembro del Pacto Histórico, señaló que Alcocer llegó junto a asesores, congresistas de varios partidos, “pues porque todos los que estamos por el cambio estamos interesados en que se materialice una de las reformas que está anhelando el pueblo colombiano y que están saboteando grandes poderes económicos”, según citó Semana.

Lo cierto es que al menos en los últimos cuatro gobiernos, es inédita la visita de la primera dama al Congreso, más allá de eventos especiales o el 20 de julio, cuando el presidente suele acudir acompañado de su familia. Petro no se encuentra en el país por una gira en los Estados Unidos, desde donde cerró la puerta a acoger todas las peticiones de los partidos Conservador y La U en el texto de la iniciativa.

Desde la toldas azules no vieron con malos ojos la presencia de la primera dama en la Comisión. El senador Nicolás Echeverry, vocero de la colectividad, dijo a Noticias Caracol que “el Congreso es una entidad de puertas abiertas donde todos los ciudadanos caben y ojalá todos los miembros del gobierno estén ahí”. Aunque lo cierto es que Alcocer no es funcionaria.

Martha Alfonso, ponente del Pacto Histórico, dio más detalles del papel de la primera dama como anfitriona de las negociaciones externas que han dominado la discusión de la reforma a la salud. “Realmente estamos revisando un tema logístico, solicitándole a la Primera Dama que nos permitiera hacer una reunión mañana del equipo de ponentes en su casa y que nos apoyara como con los temas logísticos y eso”, apuntó la representante, según citó Caracol Radio.

Poco después se habría extendido la invitación a los representantes y otros congresistas para sostener un desayuno en la Casa de Nariño, previo al reinicio del trámite en la Comisión Séptima, en la que estaría presente la encargada de las funciones presidenciales Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, para discutir acerca de la reforma a la salud. Pero la invitación se canceló a último minuto.

La representante María Fernanda Carrascal señaló que en la reunión solo se encontraban congresistas del Pacto Histórico, ante las acusaciones de entregar “mermelada” para buscar apoyo al proyecto. “Estábamos hablando de estrategias y técnica legislativa, lo cual es legítimo, es más, Verónica no habló una sola vez en lo que estuvo de reunión, que fue solo un rato”, señaló.

Representante Jennifer Pedraza asegura que Verónica Alcocer negoció mermelada y Mafe Carrascal asegura que ni siquiera habló en la reunión

Aunque no está claro el papel de Alcocer, su presencia sí generó críticas por parte de varios miembros del Congreso. “No me quiero imaginar cómo se habría visto —o qué habrían dicho— si fuera la esposa de Duque la que hubiera llegado al Congreso a incidir en medio del trámite de una reforma. Con el mayor respeto, me parece que el gobierno está cruzando una línea muy peligrosa. No todo vale”, señaló Catherine Juvinao.

“Nada tiene que hacer la primera dama en una discusión sobre la reforma a la salud. Es inaceptable”, señaló la también representante del partido Alianza Verde, Katherine Miranda.

“Terminamos el día con la esposa del Presidente, la señora Verónica Alcocer, entre los pasillos del Congreso de la República incidiendo en trámite de reformas. ¿Qué modelo de Gobierno del “cambio” es ese?”, sostuvo el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid.