“Ven Caritas y yo no pasé”, a Jhovanoty se le dañó el show en Aruba

El humorista colombiano compartió su experiencia en el aeropuerto de Aruba, donde tenía un show, pero no puedo ingresar al país. Crédito: @peretantico / Instagram

Jhovany Ramírez, también conocido en el mundo del entretenimiento como Jhovanoty, no pudo presentar su show en la isla de Aruba, esto debido a problemas en migración, por lo que a través de sus redes sociales el humorista compartió con sus seguidores y los asistentes al show en la isla caribeña los momentos que vivió en migración.

En la página oficial de Jhovanoty aparece el show en Aruba programado con fecha del sábado 15 de abril de 2023, pero los agentes de migración de la isla no le permitieron ingresar al país. Así lo confirmó en un video que compartió en sus redes sociales y en el que explicó que, aunque ya se encontraba en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, los agentes de migración no le permitieron el ingreso al país.

“Llegamos hoy en el primer vuelo a las 10 de la mañana, llegamos y ya son las 6 de la tarde y no logramos salir de migración. ¿Por qué? La verdad, no sé. Todos los documentos estaban en regla, el empresario que organizó el evento también me cuenta que presentó toda la documentación que le pidieron”.

Pero, Jhovanoty no fue el único colombiano que tuvo problemas para ingresar al país, pues migración también le prohibió la entrada al cantante de música popular Yeison Jiménez y los músicos que lo acompañaron y al cantante vallenato Elder Dayán.

“No solamente fue conmigo, sino que también con los músicos de Yeison Jiménez que estaban esperando conmigo, también con Elder Dayán, Yeison también me los encontré en la misma oficina con el mismo inconveniente”.

El humorista también confirmó que el personal de su equipo, su compañero Don Jediondo y el humorista venezolano Che Gaetano sí lograron ingresar al país, por lo que Jhovanoty no tuvo claridad del porqué de la decisión de las autoridades de migración, y en su característico estilo de humor, aseguró que lo que pasó fue que las autoridades vieron caras y así decidieron quién entraba y quién no.

“Mi equipo llegó primero que yo y ellos sí pasaron, Don Jediondo pasó también, Che Gaetano también pasó. Pero, como que ellos ven caritas y yo no pasé”.

A Jhovanoty, la decisión de no permitirle el ingreso al país caribeño lo sorprendió, por lo que aseguró que en sus 17 años de vida artística nunca se había enfrentado a un hecho como ese, y más, viniendo de una gira por varios países, entre los que se encuentran Australia y varios de Europa.

“En mis 17 años de carrera, nunca en mi vida me había pasado esto, en ninguna ciudad. Acabamos de llegar de Australia, acabamos de llegar de Europa, donde estuvimos en varios países, nunca sucedió esto para que viniera a pasar aquí en Aruba”.

Pero como siempre, el humorista convirtió el mal momento en risas y le pidió al resto de personas que se encontraban con él en el aeropuerto tomarse una foto como si estuvieran en algún sitio turístico de la isla.

También, el humorista comentó que todos los papeles y los contratos se encontraban en orden, por lo que el problema para ingresar a Aruba fue un tema de migración del país caribeño; como también, aseguró que espera poder volver a la isla y así presentarse, pero ya sin problemas de ingreso.

“Esperamos poder retornar alguna vez a Aruba, (...) después les prometo que vengo y me presento aquí en Aruba con ustedes, pero si tengo que dejar claridad, yo cumplí, el empresario también cumplió, todo como lo habíamos acordado, los pagos están, todo está perfecto, fue un tema ahí de migración, bueno, ahí en la oficina, donde sellan el pasaporte”.