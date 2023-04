Blackpink es comparada con Shakira por su movimiento de caderas en Coachella

Shakira es tendencia en redes sociales por cuenta de la presentación de Blackpink en Coachella. (Getty)

Aunque esté alejada de los escenarios mientras organiza su nueva vida en Miami, Shakira sigue siendo tendencia en redes sociales y, en esta oportunidad, fue por cuenta de la presentación de la agrupación de pop coreana Blackpink, quienes estuvieron en uno deleitando a los asistentes al festival de música con sus canciones. Allí, ejecutaron una coreografía en la que movieron sus caderas, al mejor estilo de la barranquillera.

Por esta razón, los seguidores de la agrupación coreana señalaron que las jóvenes lograron una proeza que no sería capaz de llevar a cabo Shakira. En las imágenes se aprecia cómo las cantantes son rodeadas por una decena de bailarines, que con abanicos formados por plumas las rodean y comienzan a girar, mientras ellas mueven sus caderas al ritmo de la canción que en ese momento sonaba.

Algunos de los comentarios que circularon en las diferentes publicaciones que mencionaron a Shakira decían: “tienes competencia Shakira, sus caderas tampoco mienten”; “sus caderas no mienten, ella aprendió de su madre latina Shakira”; “si Beyoncé y Shakira hubieran tenido una hija juntas”; “Shakira, Shakira… así se ve Rosé en Coachella”; “el alma de Shakira, posee a Rosé en el escenario de Coachella”, entre otros comentarios se ven en la red social.

Seguidores de Shakira respondieron

Pero el enfrentamiento en Twitter no se quedó allí, pues los seguidores de la barranquillera no se callaron a los comentarios que circulan sobre las cantantes de Blackpink moviendo sus caderas como Shakira, ya que afirmaron que la artista no necesita rodearse de decenas de bailarines para que formen parte del show, cuando es claro que la colombiana es quien sola ha hecho el show en múltiples oportunidades.

“Shakira no necesita miles de bailarines detrás de ella para hacer un show, porque ella es el show, conozcan su lugar”, es uno de los comentarios que circuló en redes sociales, mientras se ve a la barranquillera en el Tour de la Mangosta a ritmo de música árabe antes de iniciar la canción Ojos así.

Otros recordaron la presentación de Shakira en la clausura de la final de la Copas Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 cuando interpretó el Waka Waka y fue ella quien hizo el show final, así como ocurrió en la final de Brasil 2014, cuando fue aclamada por los millones de seguidores en el mundo para que asistiera y allí apareció, embarazada de su segundo hijo Milan.

Shakira estaría preparando una gira de conciertos por Latinoamérica

A través de TikTok un usuario confirmó que la barranquillera tendría “cuasi confirmada su gira por Latinoamérica” y esta tendría dispuestas tres fechas para Colombia en las ciudades de Barranquilla, Bogotá y Medellín. Según reveló @juanjo_guerrero14 estas presentaciones estarían listas por ser anunciadas para septiembre.

“En Colombia la tendremos 12 de septiembre en Barranquilla, 14 de septiembre en Medellín y 16 de septiembre en Bogotá”, reveló el usuario de redes sociales. Sin embargo, en el listado también destacan presentaciones en países como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú.

El escenario escogido para la presentación de la intérprete de Ojos así, ¿Dónde están los ladrones? y Te dejo Madrid sería el Coliseo Live que alberga más personas en un espacio cubierto o el Movistar Arena en el caso de Bogotá. Para las presentaciones en Medellín y Barranquilla se habla de los estadios Atanasio Girardot de la capitán antioqueña y el Metropolitano de la arenosa.