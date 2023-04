“Cuando me bajé lo primero que vi fue que el carro me estaba prendiendo candela”: José Niño, conductor de vehículo que transitaba por el puente El Alambrado

José Niño conducía una tractomula que cubría la ruta Buenaventura - Bogotá y fue uno de los vehículos afectados por el desplome del puente El Alambrado. Crédito: @Melquisedec70 / Twitter

En la tarde del miércoles 12 de abril de 2023 se conoció que el puente El Alambrado que comunicaba los departamentos del Valle del Cauca con el Quindío colapsó. Las primeras imágenes de la tragedia se conocieron a través de redes sociales, donde se ven varios vehículos en las ruinas del puente.

Entre los automotores que iban cruzando el puente en el momento en que se desplomó, se encontraba José Niño, conductor de una tractomula que cubría el trayecto entre Buenaventura y Bogotá que cargaba lámina. En entrevista con Caracol Noticias, José aseguró que en sus 44 años como transportador nunca había vivido una experiencia así.

“Llevo 44 años manejando mula, y fue la primera vez. Nos salvamos de esa. Pa’ la otra”.

Sobre los momentos de terror que vivió cuando se desplomó el puente, José comentó que no sintió nada raro, que tomó el puente como siempre y de pronto sintió un vacío, cuando reaccionó ya se encontraba en la parte baja.

“Uno va pasando, nunca se iba a imaginar eso, cuando de pronto siente usted un vacío y se cae el carro, pero no sabe ni por qué ni de dónde”.

Ya con el puente desplomado, José Niño reaccionó al ver su vehículo envuelto en llamas, por lo que no tuvo más opción que intentar llegar al extremo del puente agarrándose de la baranda hasta que la gente que presenció la emergencia lo ayudó.

“Cuando me bajé lo primero que vi fue que el carro me estaba prendiendo candela, eso fue lo que vi. Entonces, ¿qué hice yo?, pues salirme por la baranda así teniéndome y me salí”.

José agregó que no tuvo tiempo de socorrer a las otras personas que se encontraban en los vehículos, inclusive, comentó que escuchó a otra persona pidiendo auxilio, pero que en medio de la confusión solo tuvo tiempo para salvar su vida.

“En ese momento que susto de nada, porque uno queda como sonámbulo del cerebro porque sin saber qué pasó, entonces ahí había gente pidiendo auxilio, pero yo creo que era el señor de la mula roja que iba detrás mío que era el que pedía auxilio”.

Con el paso del tiempo, solo le queda a José Niño esperar a que los organismos de emergencia le ayuden a rescatar el vehículo que manejaba y así, saber el estado en el que quedó para informarle al dueño de la tractomula para conocer las decisiones de su “patrón”.

“La expectativa es que me dijeron que hoy iban a sacar esos carros, entonces la expectativa es esperar a ver si nos colaboran a sacar el carro pa’ ver el patrón que dice dónde lo envía o dónde lo manda, y esperar a ver qué pasa con la carga, es lo que estoy aquí pendiente de eso”.

Sobre los hechos, desde la Contraloría General de la Nación se hizo un llamado a las entidades responsables del cumplimiento de la Norma Colombiana de diseño de Puentes. Esto correspondería al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al Instituto Nacional de Vías (Invías) y a los concesionarios e interventores.

También, se conoció que el puente formaba parte de una vía que fue concesionada a la Autopista del Café desde el año 2006, y que recientemente se le realizó un Estudio de Patología Estructural que, según el informe que se entregó, no presentó ninguna alarma sobre el estado de la estructura.

“La Contraloría adelantará indagación preliminar para evaluar las acciones de repotenciación y patología estructural, efectuadas por las entidades responsables, al Puente metálico sobre el río La Vieja, en el departamento del Quindío”.