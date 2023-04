Jhonny Rivera contó que tuvo una gran pérdida en su familia

Jhonny Rivera contó que mantuvo a la Copito la llama ,en un veterinario para tratar de salvarle la vida. / Imagen @jhonnyrivera

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más reconocidos y queridos en Colombia. El pereirano es uno de los artistas que constantemente comparte con su fans varios eventos de su vida, no solo la artística, sino también muchos episodios personales en los que se deja ver tal y como es, una persona sensible y amante a los animales.

Pues bien, en uno de los recientes contenidos que publicó el pereirano a modo de historia en su Instagram, contó que uno de los animalitos de su finca había muerto. Se trata de “Copito”, una pequeña cría de llama que como lo manifestó en algunos videos, quería mucho gracias a las muestras de cariño que le hacía el animal.

“Sí mi gente, eso les cuento con Copito que se nos murió. Es una especie difícil de manejar, la mamá murió de un infarto, es lo que dictaminó el veterinario y Copito como que la pena moral, la tristeza de verse solitario… aunque no estaba solito, pero sí le hacía falta la mamá”, indicó inicialmente el pereirano en en el video citado.

Después, Rivera agradeció a varios de sus fans por los mensajes de apoyo que fueron llegando, además por la empatía que se vio reflejada en muchos comentarios que “entendieron” a la perfección el motivo por el cual había fallecido la cría de llama.

“Gracias por entender que no fue culpa nuestra, se hizo hasta lo imposible, pero sí es una gran lástima, varios niños seguidores están muy tristes, obviamente nosotros también es un hecho pues muy desafortunado lo que pasó con Copito”, terminó señalando.

Cabe señalar que, el dolor es “una respuesta multifacética ante una pérdida, en particular la de alguien, algo que ha fallecido o por quién se había creado un vínculo o afecto”. Siendo una emoción común entre los humanos, el dolor también se manifiesta en muchos animales, lo que se conoce como aflicción animal.

En su popular finca, en Pereira, Jhonny Rivera acostumbra a realizar diferentes actividades musicales. Un concierto con Jessi Uribe fue de los eventos más recientes que el cantante de música popular le ofreció a su público, el cual se desarrolló el 31 de marzo.

Sin embargo, la finca del intérprete de ‘El dolor de una partida’ suele llamar muchísimo la atención de sus seguidores por otro detalle en particular: todos los animales que tiene en su territorio. Desde llamas, cerdos, perros, aparentemente asnos, gallos, gallinas, caballos, entre otros. Empero, no hay gatos por ninguna parte.

Aunque en su finca tiene llamas y cerdos, entre otras especies, por esta razón Jhonny Rivera no tiene gatos

Al parecer, hay usuarios que se sienten extrañados de que el cantante pereirano no tenga gatos en su finca, a pesar de la cantidad de animales que tiene. En este sentido, durante los recientes días alguien que quiso manifestarle su curiosidad al respecto aprovechando que Rivera activó la ventana de preguntas en sus Historias de Instagram: “De todos los animales que tiene no le he visto gatos, ¿no le gustan los gatos?”, fue el interrogante.

“No tengo gatos. No ve que yo la otra vez tenía una gata y eso fue en Navidad, nosotros armamos el arbolito y todo eso cuando al otro día amanecí con las bolas aruñadas y fue la hijuemadre gata que me las aruñó, las bolas del arbolito. Cogió la hijuemadre, jugando, y acabó con eso. De ahí pa’ acá no volví a tener gatas ni gatos”, fueron sus palabras sobre el tema.