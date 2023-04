Gabriel García Márquez regresa al Teatro Colón

Bajo la dirección de Jorge Alí Triana, esta coproducción entre el Teatro Colón y la Fábrica de Teatro Popular tendrá doble función el 15 y 16 de abril. Crédito: Cortesía Centro Nacional de las Artes

En 1961 el escritor y nobel colombiano Gabriel García Márquez publicó una novela corta titulada El coronel no tiene quien le escriba, y desde ese momento se convirtió en una de las obras más célebres y conocidas de García Márquez. Ahora, más de cinco décadas después de su publicación, el Teatro Colón y Jorge Alí Triana revivirán esta novela en doble función el 15 y 16 de abril de 2023.

A mediados de abril llegará al escenario del Teatro Colón la adaptación teatral de la novela del Premio Nobel de Literatura, la cual contará con la dirección de Jorge Alí Triana y la participación de la Fábrica de Teatro Popular.

No es la primera vez que el director Jorge Alí Triana lleva al teatro una obra de García Márquez, pues en el pasado no solo tuvo la oportunidad de ser un amigo cercano del escritor, si no también el encargado de trabajar junto a García Márquez y hacer las adaptaciones de La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada y Crónica de una muerte anunciada.

La adaptación del Coronel no tiene quien le escriba se estrenó en 2021, y a partir de ahí, comenzó una gira nacional que la llevó a Bucaramanga, Medellín, Santa Marta, e incluso, llegó hasta la propia Aracataca, tierra de nacimiento de Gabriel García y donde se celebraron los 40 años del Premio Nobel de Literatura.

Fue tal el éxito de la obra, que también realizó una gira internacional que incluyó presentaciones en Montevideo, capital de Uruguay y Santiago en Chile.

En El coronel no tiene quien le escriba Gabriel García Márquez retrató la historia de los últimos días de un coronel que está obsesionado con la llegada de su pensión, la cual lleva en un proceso burocrático de 15 años sin solución alguna.

Con el paso del tiempo, el coronel se vio reducido a la miseria donde su único contacto con el mundo exterior es la visita, cada viernes sin falta, a la oficina de correos con la esperanza de encontrar una carta con las buenas noticias que él espera.

Sobre la obra, el director Jorge Alí Triana comentó que, “esta es la primera gran novela de Gabo. Una obra sobre la dignidad, sobre un coronel que se está muriendo de hambre, pero está alimentando un gallo que es el símbolo de la esperanza”.

Entre los actores que le darán vida a los personajes de la icónica obra de García Márquez se encuentran Germán Jaramillo, cofundador del Teatro Libre de Bogotá y del ID Studio Theater en NY, como el coronel; también, se encuentra Laura García como la esposa del coronel, Laura que conoció a García Márquez en 1994, fue elegida por el mismo escritor para interpretar su monólogo Diatriba de amor contra un hombre sentado.

Junto a ellos estará Santiago Moure como don Sabas; Orlando Lamboglia en el papel de el médico; Luis Hurtado como el abogado; Christian Ballesteros interpretando al sastre; Víctor Navarro como Alfonso y Óscar Yepes interpretando a Germán.

Si desea asistir a la obra, tendrá la oportunidad de apreciar la adaptación el sábado 15 de abril en doble función, a las 4:00 p.m. y a las 7:30 p.m.; y el domingo 16 de abril, también en doble función, comenzando a las 3:00 p.m. y a las 6:30 p.m.

Para adquirir la boletería, puede acercarse a la taquilla del Teatro Colón ubicado en la calle 10 No. 5 - 32, en Bogotá, o por la página TuBoleta haciendo clic aquí.