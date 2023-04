Daniel Arenas se despidió de Adamari López, quien le dijo “adiós” a ‘Hoy día’

Adamari López y Daniel Arenas trabajaron juntos poco tiempo, pero el suficiente para protagonizar un polémico beso que, incluso, le habría costado al actor su relación | Foto: captura de pantalla en vivo 'Hoy Día', Telemundo

Conmovidos quedaron los televidentes de ‘Hoy día’, uno de los magacines más vistos por el público latino en Estados Unidos, con la despedida que la producción y los presentadores (entre estos el colombiano Daniel Arenas) le dieron a Adamari López por su último programa.

Tras casi once años como conductora del matutino, la puertorriqueña habló por última vez el 7 de abril de 2023 ante las cámaras de Telemundo, y demostró estar agradecida con el público y los compañeros que estuvieron a su lado todo este tiempo.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ (...) De este modo, llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos años”, expresó.

Daniel Arenas, el colombiano que se unió al mañanero hace poco más de dos meses, estuvo en la despedida a Adamari López y resaltó que, aun durante poco tiempo, le tuvo como guía en una profesión en la cual él no tenía experiencia.

Así entonces, el actor de ‘Médicos, línea de vida’ y ‘Los Reyes’ tuvo que decir ‘adiós’ a una integrante de la familia que, según él, ha conformado con sus compañeros de set.

Este momento también sirvió para que algunos televidentes de ‘Hoy día’, a través de redes sociales, recordaran el beso que López y Arenas protagonizaron en una reciente emisión y que fue bastante criticado.

De hecho, esta polémica habría sido tan fuerte que, según especulan algunos medios desde hace tiempo, habría sido el detonante para que Daniela Álvarez, exseñorita Colombia, pusiera fin a su relación con Daniel Arenas.

Y aunque esto no ha sido confirmado por ninguno de los dos, es clave recordar que el presentador le pidió perdón públicamente a su pareja, pero no recibió respuesta alguna, al menos no públicamente.

“Yo actué mal y obré mal, resolví la situación de una manera equivocada. No estaba yo en un personaje, ni en una novela. Me parece importante decirlo, no por la controversia, sino por mi pareja. No es justo para ella verme a mí, en posición de presentador, dándole así sea un pico a alguien. No hice un pecado ni tengo un romance con nadie, quiero dejar claro”, señaló en aquella ocasión.

Daniel Arenas sobre su polémico beso con Adamari López: “Me disculpo con mi pareja”

A pesar de la polémica, la amistosa y profesional relación entre Daniel Arenas y Adamari López no se habría afectado. Muestra de lo anterior fue el cariñoso mensaje que la boricua le envió el 31 de marzo de 2023 con motivo de su cumpleaños.

“Has sido un compañero grandioso y me ha encantado conocerte. Espero que sigamos teniendo la oportunidad de compartir dentro el show, y sobre todo que papá Dios te siga llenando de su gracia y bendición, y que sigas celebrando muchos celebrados junto a la gente que te quiere”, dijo la presentadora esa vez.

Los compañeros de Daniel Arenas manifestaron que, si bien llevan poco tiempo de conocerse, han podido ver en él a una buena persona | Video: Instagram @hoydia

Padres de Daniel Arenas le hacen homenaje en ‘Hoy día’

El mismo día de su cumpleaños, el bumangués recibió una sorpresa en el programa de Telemundo, luego de que se comunicaran en vivo con sus padres y estos dedicaran a él unas emotivas palabras.

“¡Feliz cumpleaños, hijito! Te amamos mucho y queremos que Dios te siga bendiciendo. Estamos muy orgullosos de ti y tu nuevo trabajo en Estados Unidos, por eso te estamos esperando para celebrar”, expresó la mamá del presentador, tras lo cual su papá agregó: “Hoy y siempre queremos celebrar tu vida y demostrarte nuestro amor y admiración. Estamos orgullosos por el profesional, amigo e hijo que eres”.

Por su parte, Arenas agradeció a ellos por su compañía y apoyo incondicional en sus 44 años de vida.