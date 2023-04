Concesionario chino de la Primera Línea del Metro de Bogotá tiene un mes más para entregar los diseños que le faltan, decidió la Alcaldía

Al 30 de marzo, el 21 % de los estudios y diseños de detalle principales cuentan con la “No Objeción” por parte de la interventoría. (Alcaldía de Bogotá)

En compañía del gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, la alcaldesa mayor de Bogotá anunció que el Distrito le dio a la Empresa Metro Línea 1, un mes más para que cumpla con la entrega de la totalidad los estudios y diseños principales de ingeniería de detalle de la Primera Línea del Metro de Bogotá, que deberían haber sido entregados el 30 de marzo.

Te puede interesar: Por obras del metro de Bogotá cerrarán vagón norte de la estación de TransMilenio de la calle 72 definitivamente

“La interventoría nos ha informado que no se cumplió el plazo establecido; que no todos los productos (más de 300) que tiene que entregar Metro Linea 1 tienen la no objeción y nos han recomendado, tal y como esta convenido en el contrato, que le demos un plazo de cura de un mes que vence el 5 de mayo. La Empresa Metro de Bogotá ha decidido acoger la recomendación de la interventoría pero quiero decirlo con todas las letras”, enfatizó la mandataria distrital:

“Si el 5 de mayo el consorcio Metro Linea 1 vuelve a incumplir, iniciaremos un proceso de sanción y multa por incumplimiento. Cada día que se atrase en entregar los estudios y diseños definitivos con las no objeción por parte de la intervenetoría, le acarreará al consorcio una multa diaria de 50 salarios mínimos a partir del 6 de mayo”, puntualizó la mandataria distrital, quien preciso que se le cobrará la multa hasta que los entregue.

Te puede interesar: Consorcio chino que adelanta las obras del metro de Bogotá cambió de presidente

La alcaldesa agradeció que el consorcio puso la cara, que explicó que los retrasos fueron producto de una serie de circunstancias ocurridas en el 2021 a razón del covid-19, explicación que la Alcaldía Mayor de Bogotá no solo no acepto sino que no le pareció seria. No obstante, agradeció que Metra Línea 1 reforzará con personal técnico para cumplir con el nuevo plazo.

Añadió que la primera linea debe queda lista en el 2028 y que el contratista se mantiene en los plazos de entrega, dando un parte de tranquilidad a la ciudadanía. “Eso no está en riesgo”, aclaró la mandataria, quien cerró la idea diciendo que, “nosotros confiamos en que con un mes adicional de plazo será suficiente”, precisó.

Los diseños

Punto aparte, vale referir que los diseños de ingeniería de detalle principales están agrupados en 5 grandes capítulos: corredor vial (viaducto), estaciones Metro, estaciones TransMilenio, edificios patio taller y sistema metro ferroviario, que conforman 315 entregables.

Te puede interesar: Bogotá tendrá agentes civiles de tránsito: así funcionará el nuevo cuerpo que busca disminuir la siniestralidad en las vías

De estos, 65, que corresponden al 21 %, ya cuentan con la No Objeción por parte de la interventoría; 59 (el 19 %) están en poder del concesionario resolviendo observaciones y los 191 restantes (el 60 %) están en poder de la interventoría que adelanta una nueva revisión para otorgarles la respectiva “No Objeción”, si procede.

“La Empresa Metro está en absoluta disposición de establecer un programa de actividades extraordinario para que tanto la Interventoría como el Concesionario Metro Línea 1 resuelvan adecuadamente las observaciones establecidas, de tal manera que se obtenga la “No Objeción” de la totalidad de los documentos”, concluyó el gerente Narváez.

No obstante, lo anterior, las demás actividades correspondiente a la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá se vienen realizando de manera adecuada, con un avance general del 19%, liderando este avance las obras del patio taller, con una ejecución al 17 de marzo del 77%; el intercambiador de la calle 72 con una ejecución del 8,5% y progresan adecuadamente las obras del puente vial en la avenida Primero de Mayo con la avenida 68, así como, la relocalización de redes secundarias.

Por último a este respecto, con relación a la coordinación con el Gobierno Nacional, la alcaldesa dijo que las conversaciones con la ANI avanzan para que se pueda avanzar en el Acceso Norte 2, pues dada la decisión de no subir los peajes se quedó sin fuentes de financiación. Indicó también que las dos mesas técnicas con relación a la Linea Uno y la eventual subterranización de uno de sus tramos están avanzando y sobre el Regiotram de Occidente, proyecto al cual se le negó la licencia ambiental, y por consiguiente frenandola, “nos preocupa esa decisión. Uno mi voz a la de Cundinamarca, pues esta es una obra muy importante que avanza. Ojalá no se le pongan trabas para continuar”, concluyó la alcaldesa.