Alcalde de Neiva comparó el estadio de su ciudad con el Movistar Arena de Bogotá

Alcalde de Neiva comparo el estadio en ruinas con el escenario de la capital. Archivo

Autoridades de Neiva preparan lo que será la edición 62 del Festival del Bambuco, que se realiza todos los años durante los festivos de San Juan y San Pedro 2023, del 16 de junio al 3 de julio, y tendría como evento estelar un concierto con artistas internacionales en el Estadio Guillermo Plazas Alcid, escenario deportivo que ha sido criticado por tener goteras, muros destrozados y cabinas de comunicaciones sin protección.

Te puede interesar: Fito Páez anunció dos nuevas fechas de conciertos en Bogotá y Medellín

Frente a la realización de un concierto en este lugar, el alcalde de la ciudad, Gorky Muñoz, explicó que la grama no sería afectada durante el evento, comparando este escenario con el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, además de afirmar que en el estado actual del estadio, este podría soportar 20 años más. De la misma forma, Muñoz informó que el festival albergara artistas nacionales e internacionales.

“Se toca, pero esta va a llevar un tapete especial como lo hacen en el Movistar de Bogotá… Así como está el estadio en la norte, sur y oriente aguanta 20 años más sin hacerle refuerzo, el concierto se hará a finales del mes de junio, es un concierto importante que trae a artistas internacionales, nacionales y locales, está en condiciones de eso y más”, fueron las palabras del alcalde de Neiva Gorky Muñoz.

Te puede interesar: Este sería el responsable de la masacre en Fontibón

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por parte de los ciudadanos de Neiva, quienes criticaron el estado actual del estadio y mucho más de comparar este escenario con el Movistar Arena, el cual fue inaugurado en 2018 y cuenta con capacidad para albergar a 14.000 personas; en este sus visitantes cuentan con wifi gratis, acceso a zonas VIP, además de ser un edificio sismorresistente.

A comparación de este escenario, el Estadio Guillermo Plazas Alcid ha sido criticado en múltiples oportunidades por las personas residentes de la capital del departamento del Huila, además de los deportistas y periodistas que han tenido que visitarlo para los juegos en los que el club de la ciudad hace las veces de local en el torneo del fútbol colombiano.

Te puede interesar: Bogotanos reportan avistamiento de un hombre en llamas tras explosiones en la Carrera Séptima

Las condiciones de este estadio fueron expuestas en el mes de marzo por un ciudadano en un video que fue difundido en las redes sociales, en este se evidencia el deplorable estado de varias zonas de este lugar. Goteras pronunciadas, zonas marcadas por el óxido, muros destrozados y las cabinas de transmisión sin protección son solo algunas de las cosas que se pueden detallar.

Denuncian las malas condiciones en las que se encuentra el Estadio Guillermo Plazas Alcid. Créditos: @jmilte7/Twitter

Cabe resaltar que la remodelación de este estadio inició en 2014, sin embargo fue aplazada en 2016 luego de que uno de los muros de una de las tribunas colapsara, dejando cuatro de los trabajadores de la obra muertos entre los escombros y 10 personas más heridas. Desde entonces, en varias oportunidades se ha anunciado la restructuración del escenario, siendo uno de los temas más utilizados durante la época de elecciones.

Tras la tragedia, en 2021 una juez de garantías cerró la investigación en contra del Consorcio Estadio 2014 por la responsabilidad en la tragedia, por lo que nadie le ha respondido a las familias de los afectados por lo sucedido.

Frente al estado del estadio, el presidente del Atlético Huila, Juan Carlos Patarroyo, manifestó su descontento con el tiempo en que han estado detenidas las remodelaciones, afirmando que la afición del equipo no merece un estadio en ruinas, y agregó que no piensa que esto pueda mejorar dentro de poco.

“Ocho años sin estadio digno, miramos la afición, acá tenemos muy buena afición, es un equipo de la región. Lastimosamente el estadio está en ruinas. Hace ocho años empezó un proyecto y no se ha culminado. El Atlético Huila con grandes esfuerzos ha tomado la tarea de medio mantenerlo. Por eso estamos participando, pienso que dignamente con el anhelo de ascender, pero la verdad es un tema que no veo cercano la solución lastimosamente pues los ordenadores de turno no sé qué ha pasado. No tengo cómo decirle que en un año, dos años o cuál vaya a ser el fin de esta historia tan maluca para nuestra institución”