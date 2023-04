Las inmensas deudas de Ultra Air: ocho millones de dólares a Bancolombia y cuentas por pagar de 14 millones más

Imagen de archivo de un avión de Ultra Air. Ultra Air

La aerolínea de bajo costo Ultra Air, que llevaba solo un año de funcionamiento en Colombia, dejó de operar en la noche del 29 de marzo debido a una profunda crisis económica y al no lograr concretar una estrategia de capitalización para salvarse. De tal manera que dejó una deuda de ocho millones de dólares con Bancolombia y cuentas por pagar de 14 millones.

Así le comentaron voceros a la Revista Semana, y además aseguraron que los arrendatarios de los aviones no le dieron a la compañía margen de espera y tomaron la medida de pago forzado, tal como sucedió con Viva Air. El Gobierno nacional se comprometió a ayudar a Ultra, pero dijo que Bancolombia debe cobrar la deuda, de acuerdo a lo dicho por algunas fuentes del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil al diario La República.

Según información de la compañía, tenía deudas por las seis aeronaves que operaba con retrasos de hasta dos meses. “El arrendamiento de las aeronaves, en promedio, equivale a una cifra de entre 450.000 y 500.000 dólares al mes”, le dijeron voceros a Semana.

Ultra Air dejó varados a miles de pasajeros justamente en vísperas de Semana Santa, época en la que muchos colombianos suelen viajar. El Ministerio de Transporte informó que la aerolínea confirmó 379.000 antes de suspender sus operaciones, de los cuales 63.500 eran para esta semana.

Como respuesta a una solicitud hecha por la Superintendencia de Transporte, Ultra detalló que para operar de forma segura entre el 31 de marzo y el 11 de abril se requiere una inversión de 2,77 millones de dólares para 378 vuelos publicados, acorde con el itinerario de tres aviones, pero esto sin contar los costos aeroportuarios.

Hasta el momento se han recibido más de 60.000 quejas de pasajeros que tenían tiquetes para vuelos de Ultra Air, pero solo se han atendido 3.403, según cifras entregadas en el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló para atender la emergencia.

La Aeronáutica Civil manifestó que ha movilizado un total de 125.631 pasajeros varados por la crisis tanto de Ultra Air como de Viva. Agregó que se ha priorizado a los usuarios afectados de los aeropuertos de Bogotá, Rionegro, Cali, San Andrés y Providencia, Santa Marta, Cúcuta, Montería, Barranquilla y Cartagena.

De acuerdo al PMU, que está integrado por el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Transporte, hasta el momento se han realizado 176 vuelos hacia San Andrés sin ningún costo.

Ministro de Transporte afirmó que “lo de Viva y Ultra Air es un robo”

Imagen de archivo del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, durante una rueda de prensa sobre el caso Ultra Air, el 23 de marzo del 2023. Ministerio de Transporte

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, visitó Santander para realizar un recorrido por la vía Curos-Málaga, allí anunció que intentara que esta obra reciba una adición para completar la renovación solicitada por los alcaldes. Además, y aunque no quiso atender a los medios de comunicación tras la visita, desde el municipio de Guaca habló ante las personas que se acercaron por su presencia, aprovechando el momento para volver a criticar lo sucedido con Viva y Ultra Air.

La pavimentación en varios tramos de la vía es uno de los puntos que más preocupa a los veedores y habitantes del tramo que cubre al municipio de Curos y Málaga. Por lo que para referirse al compromiso que adquirió tras la charla que sostuvo con ellos, el ministro Reyes lanzó una pulla al gobierno anterior, afirmando que, a diferencia de esa administración, durante el mandato de Gustavo Petro nadie se robara el dinero.

Además, criticó de nuevo lo sucedido con las aerolíneas Viva y Ultra Air, asegurando que él también se ha visto perjudicado tras la decisión de estas empresas de cesar operaciones en Colombia, afirmando que adquirió un tiquete para Semana Santa que le fue quitado tras el anuncio de estas compañías, tildando de robo y estafa lo sucedido.

“Eso era en el Gobierno del pasado, que se robaban el presupuesto, así como las aerolíneas de Viva y Ultra se robaron la plata de los colombianos. Porque yo compré un tiquete para Semana Santa y hace tres días se quebraron, me lo quitaron, no me dieron por lo que yo pagué. Eso se llama robo y estafa, hoy las obras públicas se pagan por lo que llamamos obras ejecutadas o unidades funcionales”, afirmó el ministro de Transporte.