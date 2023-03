Yeferson Cossio comparó a su novia con la muñeca de trapo que se hizo viral

Yeferson Cossio se burló de su novia comparándola con la viral muñeca de trapo. / Imagen @yefito

La relación que lleva Yeferson Cossio con Carolina Gómez ha dado mucho de qué hablar a través de las redes sociales. Muchas han sido las críticas por el aspecto físico que tiene la nueva novia del paisa, que según varios internautas, parece una muñeca debido a los múltiples “retoques” que se ha hecho para verse mejor.

Constantemente, al creador de contenido le llueven críticas; ya sea por sus excentricidades, o por sus operaciones, o por su ex. No obstante, en esta oportunidad quiso “darle contentillo” a sus haters y aprovechó una de las situaciones tendencia para burlarse de su actual pareja.

Para cumplir con este cometido, Cossio uso uno de los temas que más controversia ha generado en las redes sociales, y es el caso de Cristián Montenegro, hombre que constantemente “presume” a su novia hecha de trapo; con este, el paisa afirmó la “necesidad” de una muñeca.

Cabe recordar que Montenegro ha sido blanco de innumerables críticas no solo por crear a su “novia de trapo”, sino también por hacerse de otros muñecos los cuales presenta como sus hijos y familia.

Con base en esto, recientemente el creador de contenido publicó una fotografía en su cuenta de Instagram alterna (@yefito) donde sale él y su novia en la parte superior del recuadro y, debajo, sale Montenegro con su popular novia de trapo llamada Natalia.

En el posteo, el también empresario, acompañó la imagen con el texto: “Cada hombre necesita su muñeca. 😂”.

Como es costumbre, los múltiples comentarios respecto a la imagen no se hicieron esperar. Allí, varios de los comentarios, por no decir que casi todos, apuntaban a lo “tonto” que había sido Cossio al “reemplazar” a Jenn Muriel (su ex) con Carolina Gómez, actual pareja del paisa que no ha sido del agrado de sus seguidores quines constantemente la critican.

“Muñeca la que tenia bro!!”, “Todo mundo necesita una jen en su vida 😍🥰”, “Todo El Mundo Necesita Una Jenn 😍”, “Aquí podemos observar la familia cossio y la familia cosida”, “La verdad parce, nada como Muriel. Esa si era su verdadera hembra... Pero bueno, cosas de la vida. Ahora le tocó esa muñeca. Saludos 😎✌️”, “Los zapatos de @jennmuriel son muy grandes para llenarlos con muñecas, esperemos esto no se salga de control @yefito @yefersoncossio ❤️”, comentaron algunos fans.

Con polémico mensaje Jenn Muriel reveló que Yeferson Cossio le habría sido infiel

A pesar de que Jenn Muriel y Yeferson Cossio mantuvieron una relación cordial después de su mencionada separación, los seguidores de la pareja aún mantienen la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Pero Yeferson confirmó recientemente su relación con la influenciadora Carolina Gómez, mientras que Jenn, al parecer, sigue soltera.

No obstante, un reciente mensaje de Muriel a través de Twitter ha generado controversia entre sus seguidores, quienes lo han asociado con su expareja. La influenciadora expresó su deseo de encontrar un amor verdadero que la respete y la presuma como se lo merece, un texto que sin ser adivinos, claramente apuntó hacia el paisa, según los fans de la modelo.

Por este trino, los fans de Jenn Muriel asumieron que Yeferson Cossio le habría sido infiel. / Imagen @jennmuriell

“Mi fantasía sexual es presumir a alguien que a mis espaldas hable de mí con todo el amor del mundo y no me falle. Que rico.😍”, escribió la modelo.

Jenn Muriel ha destacado por su labor social en pro de los animales, colaborando con diversas fundaciones y rescatando animales en situación de abandono. Además, ha demostrado ser una mujer valiente que se encuentra tranquila así como está, sola y enfocada en sus proyectos de modelaje.