Así fue el primer concierto de Billie Eilish en Colombia: “Uno de los lugares más hermosos que he visitado en mi vida”:

El tema hizo parte de una lista de composiciones que no dejó de lado ninguna de las eras de la cantautora en lo que tuvo que ver con su primera presentación en vivo en Colombia

En medio de los gritos de euforia que emitía su masivo grupo de fanáticos, y muy a las 11:15 de la noche, como lo había prometido, salió expulsada del suelo del escenario, literalmente, Billie Eilish. Un corto vuelo, propulsado desde las profundidades de la tarima de Johnnie Walker hasta la superficie, le dio inicio al primer concierto de la artista estadounidense en Colombia, en el festival de música Estéreo Picnic, realizado en el campo de golf Briceño 18, en Sopó.

Te puede interesar: Estéreo Picnic: 110 emprendimientos ofrecen los productos más “cool” para festivalear

La cita se cumplió tras casi tres años desde que su primera presentación en territorio nacional fuera cancelada tras la llegada de la pandemia de covid-19, virus que puso a la humanidad entera en alerta roja, que cobró la vida de miles de personas y que obligó a la comunidad a mantenerse confinada.

Para el 2020, cuando Eilish estaba programada para cantar en el Movistar Arena de Bogotá, la intérprete de Bad Guy estaba en el que aparentaba ser su máximo pico de popularidad. Con apenas 18 años de edad, Billie parecía tener a toda la industria con la mirada puesta sobre ella.

Te puede interesar: Billie Eilish está en Bogotá y saludó a fanáticos llegando a su hotel

Sus múltiples nominaciones a los premios Grammy, su documental y sus número uno en las principales listas de música del mundo mantenía a la expectativa a un público ansioso que buscaba ver cuáles eran los siguientes movimientos de la joven que, en su momento, llamaba la atención de sus espectadores con su cabello de color verde neón.

La cantautora estadounidense tuvo dificultades para respirar. Además de su padecimiento de asma, la altura del territorio le impidió entregar a su público la energía que suele dar en sus presentaciones en vivo

Todo eso, sin embargo, se trataba tan sólo del inicio de una larga lista de logros. Hoy, con varios premios Grammys y reconocimientos encima, incluyendo un galardón de los Oscar, estatuilla otorgada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, cerró exitosamente el cuarto día del festival de música colombiano.

Te puede interesar: Elsa y Elmar:“A veces dan miedo los juicios de mi tierra”

Haciendo homenaje a su primer gran compilado de canciones, ‘When we all fall asleep, where do we go?’, la joven artista de 21 años dio inicio a su concierto, de hora y media, con su canción Bury a Friend. El tema hizo parte de una lista de composiciones que no dejó de lado ninguna de las eras de la cantautora en lo que tuvo que ver con su primera presentación en vivo en Colombia. Así como interpretó varios de sus éxitos de su primer álbum, incluyó una buena parte de pistas de su segundo disco y de los dos EP que tiene a su nombre.

Cantó I Didn’t Change My Number; NDA; Therefore I Am; my strange addiction; idontwannabeyouanymore; lovely; my future; you should see me in a crown; Billie Bossa Nova; GOLDWING; Oxytocin/COPYCAT; ilomilo; i love you; Your Power; TV; bellyache; ocean eyes; bored; getting older y lost cause. En las versiones acústicas de algunas de estas canciones, la estadounidense recorrió el escenario con su hermano y mejor amigo, Finneas, con quién hace música desde los inicios de su proyecto.

Con dificultades para respirar, pero con la misma energía que ha mostrado en cada uno de sus espectáculos, Billie hizo saltar y gritar, en repetidas ocasiones, a los asistentes de su show. El frío de la noche no pasó desapercibido por Eilish, quien optó por modificar su particular outfit para agregarle un sombrero más abrigado que aquel con el que inició su presentación.

Es de destacar que la prendas que suele usar la creadora la canción xanny llaman constantemente la atención, además de ser un sello personal de la también actriz nacida en Los Ángeles. En entrevistas con la prensa internacional ha comentado que la ropa ancha la hace sentir más cómoda, incluso, que se siente con más confianza al conectarse con su energía masculina.

En Colombia esto no fue la excepción. Billie portó una pantaloneta y una camiseta de tallas muy superiores a la suya. Llevó también una gorra roja al revés y unas medias pantalón ajustadas a su cuerpo. A su look le agregó las características joyas enormes que suele usar.

Un corto vuelo, propulsado desde las profundidades de la tarima de Johnnie Walker hasta la superficie, le dio inicio al primer concierto de la artista estadounidense en Colombia, en el festival de música Estéreo Picnic, realizado en el campo de golf Briceño 18, en Sopó

“¿Cuántos de ustedes viven aquí? Este es uno de los lugares más hermosos que he visitado en mi vida. También es uno con una gran altitud, y no puedo respirar. Tengo asma. Si se dan cuenta, no puedo hacer esto con tanta fuerza porque no puedo respirar. Ustedes tienen superpoderes, es lo único que tengo para decir”, dijo, entre risas, antes de hacer una mímica para demostrar cómo le estaba afectando la falta de oxígeno en su sistema.

Su presentación, a pesar de las dificultades, continuó exitosamente. Al llegar el momento de interpretar When the party is over, una de sus canciones más populares, Eilish se tomó el tiempo de hacerle saber a sus seguidores lo importante que son, no solo para ella, sino para ellos mismos y sus seres queridos. Invitó a los asistentes de su concierto a cerrar los ojos, a respirar con calma y a vivir el presente. Reflexionó acerca de lo valioso que es estar vivos, de lo milagroso que es existir.

“Quiero que nos demos cuenta de lo increíble que es que estemos aquí haciendo esto, que estemos vivos, que existamos. Divertirnos, reír, cantar, bailar. Es increíble. Creo que yo, y todos, damos por sentado lo increíble que es vivir. Solo quiero que nos tomemos este momento para apreciar la vida, solo por un segundo. Quiero que cierren los ojos, que sepan que están seguros, que son amados. Tenemos que proteger a nuestra gente, apoyarnos. Los amo mucho”, comentó antes de interpretar Everything I Wanted y en medio de los sonidos de llanto que emitían algunos de sus seguidores como consecuencia de la emoción por verla.

Con apenas 18 años de edad, Billie parecía tener a toda la industria con la mirada puesta sobre ella

El final de su primera vez en Colombia estaba cerca. Tan solo dos canciones separaban a Billie y a Finneas de despedirse, por un largo rato, del país y de sus fanáticos que durante tanto tiempo y con tanta paciencia esperaron por verlos en vivo. Billie, una vez más, le pidió a sus seguidores ser lo más expresivos posibles antes de cantar Bad Guy, una de las canciones que la llevaron a ser reconocida en gran parte del mundo.

Tras terminar aquella interpretación, la misma que le significó a la cantante un Grammy por canción del año y otra por grabación del año, Billie le dio paso al fin de su presentación en el país con su aclamada canción Happier than Ever, nombre que también le da título a su segundo álbum.

En medio de juegos pirotécnicos y despedidas de lado a lado del escenario, la imagen de Billie se desvaneció por el lado izquierdo de la tarima patrocinada por Johnnie Walker. “Los amo, los amo, gracias por tenerme aquí”, repetía Billie mientras lanzaba besos al aire y se despedía de las miles de personas que fueron a verla.