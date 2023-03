Relaciones entre Estados Unidos y Colombia están mejor que nunca, aseguró la general Laura Richardson, jefe del Comando Sur

Richardson aclaró la situación de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

Durante una audiencia en el Comité de Servicios Armados que se desarrolló en el Senado y que contó con la participación de varios funcionarios públicos del Gobierno de Estados Unidos, la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de ese país, se refirió a la relación bilateral que tiene hoy su nación con Colombia en donde calificó que está en “excelente estado”.

La sesión con los congresistas que se desarrolló en Washington D.C. estaba centrada en discutir acerca de los presupuestos en defensa del gobierno Biden para el 2024, donde se mencionó que se encuentran cerca de $160 millones que estarán enfocados en estrategias para el control de drogas en Colombia.

Las declaraciones que entregó Richardson tuvieron lugar luego de que el senador demócrata Tim Kaine le preguntara acerca de cuáles son las condiciones de la relación entre Estados Unidos y Colombia, pues aseguró que nuestra nación ha sido uno de los socios militares más fuertes para Estados Unidos durante los últimos años y que, le preocupaba que las condiciones cambiaran con la llegada del nuevo gobierno.

Frente a esto, la jefa del Comando señaló que: “continúa fuerte, no se ha cancelado nada de la cooperación entre ambos países y la relación con Colombia no podría estar más fuerte de lo que está ahora”. Añadió que con Gustavo Petro en la presidencia de la República, no han notado cambios que alteren estas relaciones.

El senador Kaine también destacó la participación de Colombia en ejercicios para la consecución y el fortalecimiento de la paz, donde añadió que:

“He visto tropas colombianas en los cursos multinacionales con algunos observadores en Sinaí y hacen un buen trabajo junto con Estados Unidos. Creo que hubo algunas preocupaciones después de las elecciones colombianas del año pasado sobre si eso continuaría con la cooperación militar con nosotros”.

Joe Biden invita a Gustavo Petro a participar en la Segunda Cumbre por la Democracia

Tras la Primera Cumbre por la Democracia que se desarrolló en diciembre de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió la invitación al mandatario de los colombianos, Gustavo Petro. Así lo dio a conocer el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.

De acuerdo con la información que dio a conocer el embajador, Gustavo Petro participaría en el evento que tendrá lugar entre el 29 y 30 de marzo de 2023, un espacio en el que líderes de distintos lugares del mundo conversarán sobre las democracias y compartirán aprendizajes en sus gobiernos en torno al bienestar de los ciudadanos.

El documento fue compartido por el embajador, quien mencionó algunos de los puntos claves que, según su criterio, han hecho posible, también, la relación positiva de los gobiernos americanos. Señaló que una de las apreciaciones más importantes de los Estados Unidos, tiene que ver con que la democracia en el país se sigue fortaleciendo. Por ello indicó en un trino de Twitter que: “No es coincidencia que el Presidente @JoeBiden invite al Presidente @petrogustavo a la Segunda Cumbre sobre Democracia”.

Luis Gilberto Murillo sobre invitación de Biden a Petro. Crédito: @LuisGMurillo/Twitter

Además, resaltó la importancia de la invitación a Colombia, donde agregó que: “En este espacio, líderes de todo el mundo se reunirán para demostrar y discutir cómo las democracias aportan al bienestar de la gente y compartirán las lecciones aprendidas y logros de Colombia”.

Desde Estados Unidos, la invitación se extendería a 120 líderes del mundo, en la que, Rob Berschinski, director principal para la Democracia del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, añadió que: “la cumbre se enfocará en avances en la tecnología para la democracia, libertad de prensa, combatir la corrupción y defender elecciones libres y justas”.

Durante el primer encuentro en la Cumbre por la Democracia, se dieron a conocer alrededor de 750 compromisos que estaban dirigidos a proteger la democracia en las naciones. Allí, los gobiernos participantes también hablaron sobre sus avances, donde adelantaron cooperaciones en temas de libertad de prensa, lucha en contra de la desinformación, participación de la juventud, tecnología, igualdad de género, entre otros.