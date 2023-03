“La Reina del Tiktok”: así catalogan a Lina Tejeiro por este video viral

por el éxito es sus redes sociales, catalogan a Lina Tejeiro como "La Reina del Tiktok". / Foto @linatejeiro

Lina Tejeiro es una de las actrices y creadoras de contenido más famosas hoy por hoy en Colombia. La repentización y creatividad que muestra en plataformas como Instagram y Tiktok le han servido para cosechar entre las dos, casi 15 millones de seguidores que disfrutan constantemente con sus ocurrencias, mismas que ahora le “sirven” para ser catalogada como “La Reina del Tiktok”.

Recientemente, la llanera publicó un video en las plataformas señaladas que tituló: “Y La Queso 🧀… La Que Soporte!!”. En este, le respondió a sus haters, quienes la han criticado en varias ocasiones por no saber cocinar, virtud que Tejeiro ha manifestado no tener en clips anteriores.

Lina hace un doblaje en el video con un audio de la reconocida influenciadora ‘Yeri Mua’, en el que también la mexicana le contestó a sus detractores por no saber cocinar en uno de sus populares Live por Facebook.

En su más reciente clip Lina Tejeiro ha conseguido más de 154 mil likes y 1.423 comentarios en Tiktok; mientras que Instagram, 169 mil likes y 2.864 comentarios. / Video @linatejeiro

“Yo no nací para la cocina. Si tú naciste para la cocina pues bien por ti, pero yo no. Yo nací para ser perr*. Yo nací para maquillarme, arreglarme, ser guapa, traer las uñas, las extensión a todo lo que da y el implante bien salido. Si esta no es la vida que tú deseas pues por qué la criticas, por qué te fijas. Vete a ver videos de cocina, qué haces viendo a la ‘Yeri Mua’, vieja pendeja. Y conmigo no porque te vuelvo a cachetear”, se escucha en el video.

El clip ha causado gran furor en las redes sociales, donde la llanera ha conseguido más de 154 mil likes y 1.423 comentarios en Tiktok; mientras que Instagram, 169 mil likes y 2.864 comentarios, que son los indicadores en cuanto a unas interacciones que cada tanto vienen aumentando en las plataformas de la actriz.

Y es que Lina Tejeiro ha “enamorado” a más de un internauta, hombre o mujer, de la edad que fuere, con la sincronía en la que ejecuta movimientos simulando golpes, caídas, gestos etc., además, parece que las aptitudes para ser actriz le han servido mucho para apropiarse de los personajes que imita y sacar una personificación que hoy en día la tiene posicionada como “La Reina del Tiktok”.

Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas que más interactúa con sus seguidores a través de las distintas plataformas digitales donde tiene presencia. En ellas cuenta varias cosas de su vida, comparte momentos íntimos e importantes y resuelve dudas de unos internautas que no tienen reparo en preguntar casi de lo que sea.

Recientemente la llanera, al parecer, cansada de que le preguntaran si usa extensiones, publicó un video en el que hizo una fonomímica “explicando” y confirmando que sí “usa” este accesorio; allí, con un sentido del sarcasmo al cien por ciento la actriz expresó:

“¿Dónde compraste esta peluca? Yo esta peluca la he estado deteniendo de todos los pelos que se me caen del cul*, de la panoch*, del sobaco. Todos los pelos que se me caen los colecto y pude lograr hacer esta peluca en entre seis a doce meses, creo que me duró como un año en hacerlo. Fue muy fácil, porque yo soy una mujer super peluda. Y de echo me preguntaron si yo quería salir en la película de Jumanji, si quería ser el chango porque realmente soy muy peluda [...]”.

Rápidamente el video se viralizó, y muchos fueron los comentarios de varios internautas a los que el clip les pareció muy cómico y bastante divertido. Sin embargo, muchos otros seguidores acusaron a Lina de ordinaria por las peculiares palabras con las que la actriz “confirmó” de dónde sacaba la “materia prima” para hacerse sus extensiones.