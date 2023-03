Video: atracador robó y amenazó con arma de fuego a una mujer embarazada en Bucaramanga (Santander)

Los atracadores ingresaron al establecimiento para robar, pese a que la mujer está embarazada y estaba con su hijo de dos años. (Captura de pantalla)

Un nuevo hecho de inseguridad tiene indignados los habitantes de Bucaramanga (Santander), donde la víctima fue una mujer en estado de gestación quien fue encañonada por un atracador que llegó a robar en el establecimiento en el que trabaja la víctima en el barrio Kennedy.

Aunque el hurto ocurrió el pasado miércoles 15 de marzo, en redes sociales se hizo viral el video de la cámara de seguridad que registró cómo a los delincuentes no les importó que la mujer estuviera embarazada y además junto a su pequeño hijo de dos años.

Los ladrones ingresan al lugar con cascos de motociclistas y luego uno de ellos la amenaza con lo que sería un arma de fuego, posteriormente la apercolla y la encañona para llevarla hasta la caja del restaurante, para llevarse el dinero que encontró, para después tirar a su víctima al piso y huir.

“Estaba sentada haciendo las cuentas del día y cuidando a mi hijo que estaba jugando con un vecino. En ese momento llegaron los ladrones en moto, uno se bajo y se me acercó, me pidió un pollo. Se vino cada vez más cerca y ahí supe que me iba a robar”, relató la mujer en el periódico regional Vanguardia.

Agregó en el diario santandereano que le robaron el producido de un día que equivalía a 2′600.000 pesos, una cadena y una pulsera de oro que tenía puestos, así como el celular del restaurante.

En la capital santandereana, de acuerdo con datos de la Alcaldía, se tiene un registro de que el año pasado hubo 7.686 casos de hurtos a personas, de los cuales 1.546 ocurrieron en el primer trimestre de ese año.

Sin importarle que su víctima estaba en estado de gestación y que estaba en compañía de su pequeño hijo de dos años, el delincuente la encañonó para hurtar en el establecimiento en el que trabaja.

Multan al Atlético Bucaramanga

En otras noticias de la capital santandereana, el equipo del fútbol profesional de esa ciudad tendrá que pagar una multa, luego de que los seguidores de ese club invadieran la cancha en el partido que disputaban contra el Deportes Tolima.

Apenas iban 8 minutos de juego, cuando un grupo de alrededor de diez seguidores del Bucaramanga entraron al campo de juego mientras portaban una pancarta, mostrándola en dirección a las múltiples cámaras de la transmisión por televisión.

La pancarta tenía escrito el mensaje “Sin inversión no hay campeón, la obligación es la estrella”, dejando en claro el reclamo de un sector de los hinchas locales. No obstante la intervención de las autoridades fue tan rápida que no alcanzaron a desplegar totalmente el mensaje.

A pesar de que la situación fue rápidamente controlada por los miembros de logística y la Policía, el solo hecho de que algunos hinchas hayan logrado entrar al césped metió directamente en problemas al conjunto Canario que ahora enfrenta una serie de multas y sanciones por lo ocurrido.