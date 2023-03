Mateo Carvajal ha sido invitado a ‘MasterChef Celebrity’, esta es la razón por la que no ha participado

Mateo Carvajal, influenciador colombiano. Foto: Instagram @mateoc17

Ya son varias las temporadas en versión ‘celebrity’ que se han visto de ‘MasterChef’. De hecho, actualmente el Canal RCN está desarrollando las filmaciones de la entrega para el 2023, de la que todavía no se ha revelado la fecha de estreno, pero sí los famosos participantes. Ahora bien, con el pasar de los años también se ha sabido de aquellas otras figuras públicas que han decidido rechazar la propuesta de participar en el reality gastronómico: Mateo Carvajal, aparentemente es uno de ellos.

El creador de contenido puso este tema sobre la mesa cuando su novia, Stephanie Ruiz, lo grabó en sus Historias de Instagram preparándole un café, sin embargo, la modelo expuso un curioso detalle del paisa: “Me hizo el café con la misma cuchara del huevo”, escribió la también empresaria sobre las imágenes. Paralelamente, el ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017′ expresó:

“Se lo juro que a mí una vez me invitaron a MasterChef, se lo juro, y me decían dizque: —Ahí le ponemos un profesor—; y yo: —Si supieras que yo no sé un cul*—... yo me defiendo en el desayuno”.

Aparentemente la gastronomía no es el terreno que mejor domina el influenciador antioqueño, quien prefiere participar en programas de telerrealidad enfocados en la competencia de deportiva o la supervivencia. En este sentido, además de ‘El Desafío’, también ha figurado en ‘Exatlón México vs Colombia’ (2021) y, más recientemente, lo hizo en ‘Survivor: la isla de los famosos’, cuya nueva temporada data de apenas enero de 2023.

Aunque Carvajal se ha desempeñado con éxito en algunos de estos realities, en ‘La isla de los famosos’ no logró avanzar demasiado y prefirió dar un paso al costado y retirarse.

Mateo Carvajal se burló de su corta participación en Survivor: la isla de los famosos

Para asombro —quizás— de sus admiradores, el creador de contenido optó por renunciar a esta producción. Son muchas las críticas y burlas que el antioqueño ha recibido en redes sociales por su breve participación en ‘Survivor’, pero incluso hasta él mismo se ríe de su situación.

Lo anterior quedó demostrado cuando a principios de marzo activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram con la descripción de: “Les cuento historia sobre...”; y enseguida uno de los tantos usuarios que lo sigue en dicha red social le pidió que contara algo sobre ‘La isla de los Famosos’. Fue así que, haciendo uso de su ya muchas veces visto sentido del humor, Carvajal expresó:

“Qué les voy a contar si duré como diez minutos en el reality. Nada, que mera chimb*”. A su vez, agregó sobre la imagen algunos emoticones llorando de risa.

Mateo Carvajal se burla de su corta participación en ‘Survivor: la isla de los famosos’

Tras su salida del programa de telerrealidad, el paisa compartió una fotografía de sus días en competencia y escribió en la leyenda del post: “Terminó mi historia en esta gran producción pero me llenó de vida y de inspiración. Sumo otra gran experiencia a los recuerdos de mi vida y lo agradecido no me lo quita nadie. Gracias familia del Canal RCN por abrirme las puertas en Survivior, la isla de los famosos; y a ustedes los que me siguen ¡un abrazo de parcero!”.

Además de Mateo Carvajal, en el reality también se incluyó la participación de otras populares figuras del entretenimiento nacional como la DJ de guaracha, Marcela Reyes; la presentadora Sara Uribe, la creadora de contenido Paola Usme, la empresaria y ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ Manuela Gómez, entre muchos otros.

Varios de los participantes ya han sido eliminados y otros renunciaron, aparte de Carvajal, también lo hizo Manuela Gómez.