Shakira y la sorprendente razón de la bruja en el balcón de su casa

A Shakira le dicen 'La bruja' de manera despectiva

Shakira ha estado ocupada con sus compromisos laborales tras su ruptura con el exfutbolista del azulgrana Gerard Piqué. La famosa no para de dar de qué hablar, porque cada día supera sus propios logros y mantiene a sus fanáticos al pendiente de todo lo que hace.

Te puede interesar: Shakira lució un Rolex y las redes sociales estallaron

Tras la separación que vivió ante el mundo entero, se hizo viral la noticia de que la barranquillera había puesto un muñeco bastante particular sobre el mirador de su casa en España, hogar al que Piqué le dejó ‘de vecina a la suegra’ como canta en su Récord Guinness la Music Session #53, que produjo en conjunto con el famoso DJ argentino Bizarrap.

En el tema musical Shakira le dedica varias sátiras tanto a su ex, como a la nueva pareja del mismo y resalta que Piqué tuvo poco valor al dejarla durante algunos momentos difíciles que pasó y a pesar de que las cosas no han sido para nada fáciles para la colombiana, hoy por hoy, y como ella misma dice, “eso no da ni rabia, yo me río”, letra de otro celebrado y reconocido “himno” que hizo en colaboración con la paisa Karol G, TQG.

Según el programa El gordo y la flaca, la bruja apuntaría a la casa de su exsuegra, en donde se rumora Clara Chía pasa su tiempo descansando.

Ante las críticas y apodos que ha recibido por parte de Clara Chía, su familia, los amigos del deportista y sus familiares Shakira optó por afrontar la situación a son de burla pues se supo que en algún momento a la superestrella la tildaron como La patrona, La ex de Gerard y La ex de Piqué y al parecer a eso se le sumo La bruja.

Te puede interesar: Clara Chía habría llorado en la calle por las canciones de Shakira

Y es que la bruja que Shakira puso en el balcón de su hogar, y a la que, por cierto, le tuvo que hacer un remplazo dado a que la primera se desgastó por cuestiones del clima, se debía al más reciente sobrenombre que usan los que apoyan a su expareja para referirse a ella.

Para nadie es un secreto que la tensa relación de Shakira con el entorno del español tiene ahora un nuevo capítulo informativo y este tiene que ver con la famosa bruja del balcón que sale nuevamente a tomar protagonismo tras las declaraciones del catalán, seguidas a la presentación de la artista con Biza en el programa nocturno The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Te puede interesar: El “bailecito” de Sasha en la presentación de Shakira que podría tener ofendido a Piqué

Poco tiempo después de la mediática presentación, Piqué habló, por primera vez, de la situación que actualmente vive con Shakira en una entrevista que sostuvo con la emisora española Rac1. Sus respuestas, como siempre ante ese tema, si bien no fueron directas, sí dieron a entender que no estaba para nada satisfecho con la manera en la que la mamá de sus hijos estaba actuando y afirmó sobre la ‘tiraera’ en Session 53:

“Los que somos padres tenemos una responsabilidad, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto”, seguido esto, agregó: “Cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que creo que al final lo único importante es que mis hijos estén bien”

Así luce la nueva bruja que Shakira puso en su balcón. / Foto @suitedieciseis

Sasha y Milán de hecho están ‘más que bien’ pues según la misma intérprete de Te felicito reveló que sus hijos han estado involucrados activamente en el proceso creativo de sus últimas canciones, dando a entender que, en todo el asunto de la infidelidad y separación, ellos estaban completamente de su parte.

Así las cosas, al parecer uno de sus hijos le contó a la famosa que su padre, su abuela y hasta Clara Chía le decían la “bruja”, cuando estaban él y su hermano presentes, hasta el momento se desconoce si este calificativo fue usado para hablar en código para molestar a los niños, que evidentemente sabían que estaban hablando de su madre.