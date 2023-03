Maldy sorprendió a Karol G con lujoso regalo en Puerto Rico: “Te mereces todo lo que te está pasando”

La Bichota se presentó tres noches seguidas en Puerto Rico e invitó a Maldy para interpretar su éxito "Gatúbela" (@maldysociety)

Karol G actualmente es la representante femenina colombiana del género urbano con el álbum más exitoso en plataformas de reproducción. Mañana será bonito rápidamente se ha posicionado como uno de los trabajos discográficos más escuchados a pocos días de su lanzamiento y su buen recibimiento por parte del público quedó demostrado luego de que La Bichota cantara por primera vez en vivo las canciones de este disco en tres fechas en Puerto Rico.

Te puede interesar: Maldy entregó detalles de su regreso musical que arrancó con Karol G: “Me tomó por sorpresa”

En medio de uno de esos shows en el país que ha sido catalogado como “cuna” del reguetón, Karol G invitó a un artista de ese país con quien colaboró en su nuevo álbum. Se trató de Maldy, junto a quien interpretó Gatúbela, y quien sorprendió a la artista paisa con un ostentoso regaló en medio de su presentación.

El hecho se dio en medio de uno de los conciertos que realizó La Bichota en el estadio Hiram Bithorn en Puerto Rico, eventos a los que también invitó a cantantes urbanos que hacen parte de las colaboraciones de Mañana será más bonito como Feid, Romeo Santos, Sean Paul y Bad Gyal. El exintegrante del dúo urbano Plan B subió al escenario con Carolina Giraldo, pero antes de ello sorprendió a la colombiana con un detalle.

El regalo de Maldy a Karol G

Karol G invitó a Maldy a uno de sus conciertos en ese país y el artista urbano aprovechó para tener un detalle con ella

A través de sus redes sociales, Maldy reveló un video en el que se ve el momento en el que se reúne con Karol G previo a su presentación juntos y él decide entregarle un obsequio que le tenía preparado. Uno de los elementos con el que los artistas urbanos elevan sus outfits y por el que son reconocidos a nivel internacional son las lujosas joyas que cuelgan de sus cuellos, que lucen en sus brazos y que, incluso, algunos utilizan en sus dientes.

Te puede interesar: Karol G agradeció el éxito en sus tres conciertos en Puerto Rico y ratificó su retiro temporal

Pues bien, las grandes cadenas son uno de los accesorios que más gustan y ostentan los artistas y a Maldy se le ha visto con algunas con grandes dijes personalizados con su nombre. Así que el puertorriqueño le dio a La Bichota una costosa cadena de diamantes que tiene la palabra “Bebesuki”, el apodo que el artista le colocó a Karol G en la canción que hicieron a dúo.

“Ay me morí. !Esto está súper chimba!”, fue la reacción de Karol G al ver el detalle que el artista puertorriqueño le entregó. Por su parte, Maldy señaló que esto era una agradecimiento por haberlo invitado a su álbum y presentación en Puerto Rico, además de una celebración que el nuevo lanzamiento de la colombiana ha recibido.

Esta es la ostentosa cadena que Maldy le regaló a Karol G (@maldysociety)

“¡La Bebesuki! Siempre agradecido contigo Karol G, hiciste historia en la isla, te mereces todo lo que te está pasando ... un placer haber hecho parte de esta noche tan especial”, señaló Maldy en sus redes sociales y adjuntó imágenes del regalo que le dio a la colombiana.

Karol G marcó el regresó de Maldy a la música

En un pasado diálogo de Maldy con Infobae Colombia, el artista puertorriqueño reveló que la colaboración junto a Karol G llegó en el momento en el que él estaba preparando su regreso musical, tras una pausa que inició en 2020. “Me tomó por sorpresa, yo pensaba que después de negociar con Warner iba lanzar todo lo que tenía pensado con el equipo ... Me escribió el mánager de ella y me dice ‘Maldy, tengo este tema de Karol G, es su próximo single, le gustaría que fueras tú el que saliera ahí, ella está loca porque tú seas parte del proyecto’ y ese día yo estaba de mudanza, de Orlando para Puerto Rico”.

Te puede interesar: Shakira, Daniella Álvarez y Karol G: entre las 25 mujeres más poderosas del 2023, según People en español

Con esta propuesta Karol G marcó el regreso de Maldy de una manera muy diferente a la que él tenía planeada, pero al escuchar la canción no pudo negarse, supo que iba a ser un éxito. “Tuve que parar todo y a los dos días me fui a grabar al estudio de Miami, a hacer mi chanteo; a los tres días me mudé con mi familia a Puerto Rico y a los dos días salí para Barcelona a grabar el video, todo fue bien random [risas]. Cuando ella me dijo que en Barcelona yo le dije ‘¿no podía ser un poquito más cerca?’, pero a mí me encanta los espacios de Europa, fuimos y compartí con ella, tuve la oportunidad de disfrutar ese momento con ella”.